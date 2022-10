Journée nationale de reconnaissance des pompiers et pompières 2022 - Le gouvernement honore le pompier Martin Tremblay





QUÉBEC, le 16 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec a décerné à titre posthume la Médaille du sacrifice à M. Martin Tremblay, qui a combattu au péril de sa vie un incendie d'une rare violence le 18 décembre 2021.

Ce soir-là, le Service de sécurité incendie de Boischatel/L'Ange-Gardien se rend sur les lieux d'un incendie qui se propage rapidement. Les vents forts, la fumée, les vapeurs d'eau et la neige abondante rendent la visibilité nulle. Les conditions extrêmes obligent les combattants à battre en retraite. Subitement, une structure annexe se détache et s'effondre sur M. Tremblay.

Au terme des efforts déployés par ses collègues et les ambulanciers pour le dégager des décombres, Martin Tremblay a été transporté d'urgence à l'hôpital, où il a malheureusement succombé à ses blessures.

Lors d'une cérémonie de reconnaissance, la sous-ministre associée de la sécurité civile et de la sécurité incendie du ministère de la Sécurité publique, Mme Katia Petit, qui représentait le ministère, s'est adressée aux proches et aux collègues de M. Tremblay au nom de la population du Québec.

Citation :

« La Médaille du sacrifice honore la mémoire de M. Martin Tremblay et nous permet de nous souvenir de l'altruisme à l'état pur de ce père de trois enfants. Il nous semble cruellement insuffisant de dire merci, mais sachez que notre gratitude est sincère, et notre sympathie également. »

Katia Petit, sous-ministre associée de la sécurité civile et de la sécurité incendie du ministère de la Sécurité publique

Faits saillants :

Ce sont 20 Médailles pour acte méritoire, 4 Croix de courage, 3 Médailles du sacrifice et 1 Citation de reconnaissance qui ont été décernées au cours d'une cérémonie empreinte d'émotion et de gratitude, qui s'est tenue aujourd'hui au Séminaire de Québec.

La Journée nationale de reconnaissance des pompiers et pompières, dont le point culminant est la cérémonie de remise des distinctions, est organisée depuis 2017 par le ministère de la Sécurité publique.

Lien connexe :

Lisez les récits complets des interventions et voyez les photos de la cérémonie sur la page de la Journée nationale de reconnaissance des pompiers et pompières.

Pour en savoir plus sur nos activités ministérielles, suivez-nous dans les médias sociaux :

www.facebook.com/securitepublique/

twitter.com/secpubliqueqc

instagram.com/securitepubliqueqc

SOURCE Ministère de la Sécurité publique

Communiqué envoyé le 16 octobre 2022 à 14:05 et diffusé par :