Journée nationale de reconnaissance des pompiers et pompières 2022 - Le gouvernement honore quatre pompiers du Saguenay-Lac-Saint-Jean

QUÉBEC, le 16 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec a décerné à titre posthume la Médaille du sacrifice au lieutenant Dominic Jean, qui a perdu la vie en combattant un incendie survenu le 24 mars 2022, et a remis la Médaille pour acte méritoire à trois membres du Service de prévention des incendies de la Ville d'Alma qui se sont distingués lors d'une opération de recherche et de sauvetage sur glace le 21 janvier 2020.

L'incendie fatal du 24 mars 2022 a pris naissance dans un amoncellement de foin d'une ferme située à Saint-Edmond-les-Plaines. Le bâtiment agricole s'est effondré avant que le lieutenant Dominic Jean puisse s'en éloigner. Extirpé du brasier, M. Jean a été transporté au centre hospitalier, où son décès a été constaté.

Le 21 janvier 2021, une opération de recherche et de sauvetage est lancée lorsque le Service de prévention des incendies de la Ville d'Alma est appelé près de la rive du lac Saint-Jean, où six motoneigistes sont portés disparus. Le chef aux opérations Maxime Fortin, le lieutenant Luc Bouchard et le pompier Pierre Lavoie partent en motoneige, puis en embarcation à la recherche de survivants. Une heure et demie plus tard, ils retrouvent un motoneigiste coincé dans les glaces, mais les manoeuvres de réanimation sont vaines. Après avoir bravé la tempête pendant près de sept heures, les intervenants cessent les recherches. Le lendemain, l'équipe de plongeurs spécialisés de la Sûreté du Québec prendra le relais des recherches, qui s'échelonneront jusqu'au printemps.

Lors d'une cérémonie de reconnaissance, la sous-ministre associée de la sécurité civile et de la sécurité incendie du ministère de la Sécurité publique, Mme Katia Petit, qui représentait le ministère, s'est adressée aux récipiendaires au nom de la population du Québec et des personnes qui ont bénéficié de leurs actes exemplaires.

« Le lieutenant Dominic Jean était reconnu pour son dévouement, son bon coeur et sa capacité à s'engager totalement dans son métier. L'ardeur et le courage qu'il a démontrés lors de l'incendie du 24 mars 2022 méritent d'être soulignés. Il ne sera pas oublié. Quant à Maxime Fortin, à Luc Bouchard et à Pierre Lavoie, ils ont tout mis en oeuvre afin de sauver les victimes, manoeuvrant dans des conditions hostiles et périlleuses. Leur endurance, leur courage et leur détermination suscitent notre reconnaissance. »

Katia Petit, sous-ministre associée de la sécurité civile et de la sécurité incendie du ministère de la Sécurité publique

Ce sont 20 Médailles pour acte méritoire, 4 Croix de courage, 3 Médailles du sacrifice et 1 Citation de reconnaissance qui ont été décernées au cours d'une cérémonie empreinte d'émotion et de gratitude, qui s'est tenue aujourd'hui au Séminaire de Québec.

La Journée nationale de reconnaissance des pompiers et pompières, dont le point culminant est la cérémonie de remise des distinctions, est organisée depuis 2017 par le ministère de la Sécurité publique.

