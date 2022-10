Journée nationale de reconnaissance des pompiers et pompières 2022 - Le gouvernement honore cinq héros de l'Abitibi-Témiscamingue





QUÉBEC, le 16 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec a décerné une Médaille pour acte méritoire au lieutenant Luc Gironne, aux pompiers Sébastien Ménard, Karl Hanbury et Jean-Christophe Pichon ainsi qu'au pompier éligible Matthew Lachaîne, qui ont porté secours à un collègue le 20 décembre 2021.

Ce jour-là, les pompiers du Service de sécurité incendie de Val-d'Or sont appelés pour un feu dans une usine où ont eu lieu des travaux de démantèlement, laissant un trou de plus de 7 mètres partiellement recouvert de plaques d'acier. En combattant l'incendie, l'un des pompiers tombe dans cette cavité. Son collègue Sébastien Ménard entreprend le sauvetage avec sang-froid, dans des conditions rendues difficiles par la visibilité nulle et un foyer d'incendie à proximité. Karl Hanbury et Jean-Christophe Pichon participent au sauvetage en assurant la sécurité des autres membres de l'équipe, tandis que Luc Gironne et Matthew Lachaîne arrivent en renfort avec l'équipement. Une échelle portative est installée pour sortir le pompier de sa fâcheuse position, malgré les plaques d'acier qui restreignent le champ d'intervention. La victime ne s'en sortira finalement qu'avec quelques blessures.

Citation :

« Messieurs Luc Gironne, Sébastien Ménard, Karl Hanbury, Jean-Christophe Pichon et Matthew Lachaîne ont fait preuve d'un professionnalisme remarquable, déployant une force mentale inégalée et des efforts physiques intenses pour secourir leur collègue en détresse. Je veux souligner leur excellent travail et leur sang-froid. Félicitations pour ces gestes et pour ces distinctions pleinement méritées! »

Katia Petit, sous-ministre associée de la sécurité civile et de la sécurité incendie du ministère de la Sécurité publique

Faits saillants :

Ce sont 20 Médailles pour acte méritoire, 4 Croix de courage, 3 Médailles du sacrifice et 1 Citation de reconnaissance qui ont été décernées au cours d'une cérémonie empreinte d'émotion et de gratitude, qui s'est tenue aujourd'hui au Séminaire de Québec.

La Journée nationale de reconnaissance des pompiers et pompières, dont le point culminant est la cérémonie de remise des distinctions, est organisée depuis 2017 par le ministère de la Sécurité publique.

