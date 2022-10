Journée nationale de reconnaissance des pompiers et pompières 2022 - Étienne Marchand et Jason Neil, deux héros de la région des Laurentides





QUÉBEC, le 16 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec a décerné une Croix de courage au pompier Étienne Marchand et une Médaille pour acte méritoire au capitaine Jason Neil pour leurs interventions exceptionnelles ayant permis de sauver des collègues lors d'incendies survenus le 23 janvier 2011 et le 19 janvier 2022.

Le soir du 23 janvier 2011, le Service de sécurité incendie de la Ville de Saint-Eustache reçoit un appel pour un feu qui a pris naissance dans le garage attenant à une résidence. À son arrivée sur les lieux, le pompier Étienne Marchand apprend que deux confrères sont coincés à l'intérieur, désorientés. En suivant la lance au sol, il part à la recherche des pompiers en détresse. Avançant difficilement dans l'obscurité, il parvient à trouver un premier pompier, qu'il agrippe et guide vers la sortie... puis replonge en rampant, jusqu'à ce qu'il trouve le second pompier, qu'il empoigne et précipite hors du brasier tandis que l'embrasement généralisé éclate.

Quant à Jason Neil, c'est le 19 janvier 2022 qu'il est appelé avec ses collègues du Service de sécurité incendie de Brownsburg-Chatham pour assister les pompiers de Lachute qui combattent un feu dans une résidence. Le capitaine Neil entend le chef de Lachute ordonner à ses pompiers de sortir du bâtiment et aperçoit un pompier qui saute par la fenêtre. Il s'élance au secours des autres pompiers. Il tire sur le tuyau laissé au sol et ne sent aucune résistance, signe que ses collègues sont en danger. Il récupère la lance pour arroser l'intérieur, puis un pompier plonge vers lui, suivi d'une pompière, tous deux en détresse. Jason Neil les aide à s'éloigner du brasier, leur prodigue les premiers soins et retourne au combat. Au terme de cette intervention, trois pompiers sont hospitalisés pour des brûlures, qui pourront heureusement être soignées.

Lors d'une cérémonie de reconnaissance, la sous-ministre associée de la sécurité civile et de la sécurité incendie du ministère de la Sécurité publique, Mme Katia Petit, qui représentait le ministère, s'est adressée aux récipiendaires au nom de la population du Québec et des personnes qui ont bénéficié de leurs actes exemplaires.

Citation :

« Le pompier Étienne Marchand est intervenu de façon héroïque dans l'incendie d'une résidence qui risquait l'embrasement généralisé. Il a repoussé les limites de ses capacités et, grâce à sa rapidité et à son courage exceptionnels, il a sauvé la vie de deux collègues. Quant à Jason Neil, son esprit d'initiative, son calme exemplaire et son sang-froid ont grandement aidé l'équipe de Lachute et contribué à secourir trois de ses pompiers. Félicitations à chacun de vous pour vos gestes remarquables, et pour vos distinctions pleinement méritées! »

Katia Petit, sous-ministre associée de la sécurité civile et de la sécurité incendie du ministère de la Sécurité publique

Ce sont 20 Médailles pour acte méritoire, 4 Croix de courage, 3 Médailles du sacrifice et 1 Citation de reconnaissance qui ont été décernées au cours d'une cérémonie empreinte d'émotion et de gratitude, qui s'est tenue aujourd'hui au Séminaire de Québec.

La Journée nationale de reconnaissance des pompiers et pompières, dont le point culminant est la cérémonie de remise des distinctions, est organisée depuis 2017 par le ministère de la Sécurité publique.

