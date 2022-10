Journée nationale de reconnaissance des pompiers et pompières 2022 - 28 lauréats à l'honneur





QUÉBEC, le 16 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec a honoré 27 membres de services de sécurité incendie et un citoyen lors d'une cérémonie soulignant le mérite, le courage et l'altruisme exceptionnels dont ils ont fait preuve en portant secours à des personnes en danger.

Ce sont 20 Médailles pour acte méritoire, 4 Croix de courage, 3 Médailles du sacrifice et 1 Citation de reconnaissance qui ont été décernées au cours de cette cérémonie empreinte d'émotion et de gratitude, qui s'est tenue au Séminaire de Québec.

Lors de cette cérémonie de reconnaissance, la sous-ministre associée de la sécurité civile et de la sécurité incendie du ministère de la Sécurité publique, Mme Katia Petit, qui représentait le ministère, s'est adressée aux récipiendaires au nom de la population du Québec et des personnes qui ont bénéficié de leurs actes exemplaires.

Citation :

« C'est un honneur de vous rendre hommage officiellement pour vos actes héroïques, qui ont marqué de nombreux citoyens et citoyennes ayant vécu ces événements où vous avez fait preuve d'un dévouement, d'un leadership, d'un dépassement de soi et d'un courage remarquables. Vous avez mon admiration et celle du Québec en entier. Des 28 distinctions décernées aujourd'hui, 3 Médailles du sacrifice nous rappellent tragiquement l'altruisme exceptionnel dont font preuve nos combattants des services de sécurité incendie pour nous protéger. Ces trois pompiers décédés dans l'exercice de leurs fonctions ne seront jamais oubliés. »

Katia Petit, sous-ministre associée de la sécurité civile et de la sécurité incendie du ministère de la Sécurité publique

Faits saillants :

Les Médailles pour acte méritoire, Croix de courage, Médailles du sacrifice et Citation de reconnaissance ont été remises aujourd'hui.

courage, Médailles du sacrifice et Citation de reconnaissance ont été remises aujourd'hui. La Médaille pour acte méritoire est décernée à un membre d'un service de sécurité incendie qui a fait preuve d'un leadership remarquable ou de dépassement de soi lors d'une intervention à caractère exceptionnel;



La Croix de courage honore un membre d'un service de sécurité incendie qui a accompli un acte d'héroïsme au péril de sa vie lors d'une intervention;

courage honore un membre d'un service de sécurité incendie qui a accompli un acte d'héroïsme au péril de sa vie lors d'une intervention;

La Médaille du sacrifice rend honneur à la mémoire d'un membre d'un service de sécurité incendie décédé en service;



La Citation de reconnaissance souligne les actions d'une personne qui a facilité le travail des membres d'un service de sécurité incendie lors d'un événement nécessitant leur intervention.

La Journée nationale de reconnaissance des pompiers et pompières, dont le point culminant est la cérémonie de remise des distinctions, est organisée depuis 2017 par le ministère de la Sécurité publique.

Lien connexe :

Lisez les récits complets des interventions et voyez les photos de la cérémonie sur la page de la Journée nationale de reconnaissance des pompiers et pompières.

Pour en savoir plus sur nos activités ministérielles, suivez-nous dans les médias sociaux :

www.facebook.com/securitepublique/

twitter.com/secpubliqueqc

instagram.com/securitepubliqueqc

SOURCE Ministère de la Sécurité publique

Communiqué envoyé le 16 octobre 2022 à 14:05 et diffusé par :