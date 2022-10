Journée nationale de reconnaissance des pompiers et pompières 2022 - Le gouvernement honore Dominic Gévry et Marco Soucy





QUÉBEC, le 16 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec a décerné une Médaille pour acte méritoire au lieutenant Dominic Gévry et au capitaine aux opérations Marco Soucy, qui ont sauvé la vie d'un homme lors d'un incendie survenu le 14 juin 2021.

Ce soir-là, le Service de sécurité incendie de Granby est appelé à intervenir dans une résidence où le feu fait rage et un homme est coincé dans son salon. Lorsque le capitaine aux opérations Marco Soucy et le lieutenant Dominic Gévry arrivent, le danger est omniprésent. Sachant que chaque seconde est déterminante, ils décident d'entrer dans le bâtiment. La visibilité est quasi nulle, mais ils réussissent à distinguer les jambes de la victime. Ils se précipitent vers l'homme, qui peine à respirer : il est inconscient, mais toujours vivant!

Lors d'une cérémonie de reconnaissance, la sous-ministre associée de la sécurité civile et de la sécurité incendie du ministère de la Sécurité publique, Mme Katia Petit, qui représentait le ministère, s'est adressée aux récipiendaires au nom de la population du Québec et des personnes qui ont bénéficié de leurs actes exemplaires.

Citation :

« Grâce à la rapidité de décision, au courage et à l'expérience de l'équipe formée par Marco Soucy et Dominic Gévry, une vie a été sauvée à Granby le soir du 14 juin 2021. C'est un honneur de vous remettre à tous les deux une Médaille pour acte méritoire et de vous féliciter pour votre intervention! »

Katia Petit, sous-ministre associée de la sécurité civile et de la sécurité incendie du ministère de la Sécurité publique

Faits saillants :

Ce sont 20 Médailles pour acte méritoire, 4 Croix de courage, 3 Médailles du sacrifice et 1 Citation de reconnaissance qui ont été décernées au cours d'une cérémonie empreinte d'émotion et de gratitude, qui s'est tenue aujourd'hui au Séminaire de Québec.

La Journée nationale de reconnaissance des pompiers et pompières, dont le point culminant est la cérémonie de remise des distinctions, est organisée depuis 2017 par le ministère de la Sécurité publique.

Lien connexe :

Lisez les récits complets des interventions et voyez les photos de la cérémonie sur la page de la Journée nationale de reconnaissance des pompiers et pompières.

