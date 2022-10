Avis aux médias - Ka Ni Kanichihk Inc. et le gouvernement du Canada annonceront un soutien pour un lieu sûr ouvert en tout temps dirigé par des Autochtones





WINNIPEG, MB, le 16 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Veuillez prendre note que l'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones, l'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, et Yvonne (Dodie) Jordaan, directrice générale de Ka Ni Kanichihk, annonceront un soutien à Velma's House, un refuge d'urgence et une maison de transition dirigés par des Autochtones à Winnipeg.

Un point de presse aura lieu après l'annonce.

Date : Lundi 17 octobre 2022

Heure : 9 h 45 (HNC)

Lieu :

Nouvel emplacement de Velma's House

566, avenue Bannatyne

Winnipeg, MB R3A 0G7

Suivez-nous sur Twitter :

GouvCan - Autochtones

(https://twitter.com/GCAutochtones)

SOURCE Services aux Autochtones Canada

Communiqué envoyé le 16 octobre 2022 à 09:35 et diffusé par :