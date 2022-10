Angel Yeast annonce sa promotion de la sécurité alimentaire et de l'agriculture durable à l'occasion de la Journée mondiale de l'alimentation





YICHANG, Chine, 16 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Angel Yeast , (SH600298), fabricant majeur de levure à l'échelle mondiale, a annoncé son intention de jouer un rôle plus important pour accroître l'accès des populations à des aliments nutritifs et rendre les systèmes alimentaires plus inclusifs et durables, dans le cadre d'événements pour commémorer la Journée mondiale de l'alimentation.

Des facteurs comme la pandémie en cours, les changements climatiques, la hausse des prix des aliments et les tensions internationales ont eu une incidence sur la sécurité alimentaire mondiale. Par conséquent, il est essentiel que toutes les parties, des gouvernements aux entreprises privées, prennent les mesures nécessaires pour faire face à la situation et renverser la vapeur. Angel Yeast a établi son propre plan d'action axé sur l'approvisionnement en levures et en ingrédients alimentaires, sur l'expansion de la production de protéines de levure et l'agriculture durable.

Selon l'État de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde , un rapport publié par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) sur la sécurité alimentaire et la nutrition dans le monde, le nombre de personnes touchées par la faim a atteint 828 millions en 2021, une augmentation d'environ 46 millions depuis 2020 et de 150 millions depuis 2019. Au total, on estime que 3,1 milliards de personnes n'ont pas accès à une alimentation saine. Entre-temps, le rapport de la FAO sur l'État de l'alimentation et de l'agriculture en 2019 montre qu'environ 14 % de la nourriture mondiale continue d'être perdue après sa récolte et avant qu'elle n'atteigne les magasins. Le rapport 2021 du PNUE sur l'indice du gaspillage alimentaire montre que 17 % des aliments finissent par être gaspillés par les détaillants et les consommateurs, en particulier les ménages.

La levure est un ingrédient indispensable pour les aliments de base fermentés. Deuxième fournisseur mondial de produits de levure, Angel Yeast est fier de produire les ingrédients de levure de la meilleure qualité à l'échelle mondiale. Elle compte 12 usines en Chine, en Égypte et en Russie, avec deux nouvelles usines construites en 2022 dans le district de Xiaoting de Yichang, une ville de Hubei, et la ville de Pu'er dans le Yunnan. Collectivement, la capacité de fabrication de ces usines atteint environ 350 000 tonnes, vendues à plus de 150 pays et régions. En outre, Angel Yeast crée des produits avec la capacité d'améliorer les saveurs et la nutrition, tels que ses améliorants de panification , des produits qui améliorent la qualité du pain à plusieurs niveaux comme notamment la prolongation de la durée de conservation du pain pour réduire le gaspillage alimentaire.

Il ne suffit pas de produire plus d'aliments, le monde a besoin d'un système durable et holistique pour que chacun ait un accès régulier à des aliments suffisamment nutritifs. L'un des objectifs d'Angel Yeast dans ce domaine est d'utiliser la technologie de protéine de levure microbienne. Celle-ci peut être utilisée pour produire une large gamme de produits alimentaires. Comparativement à la production de protéines animales, la production de protéines de levure est moins gourmande en ressources, comme la terre et l'eau, et émet moins de gaz à effet de serre (GES).

En plus de mettre au point des produits alimentaires sains, Angel Yeast s'est également engagé à assurer la durabilité de l'agriculture et de l'élevage. La société est l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'engrais à levure biologique. Sa gamme d'engrais, Fubon, a fourni à ce jour près de 1,4 million de tonnes d'engrais organiques, pour une surface de champs et de terres d'environ 11 300 m². En fournissant une solution plus efficace et un moyen plus nutritif de nourrir le bétail, Angel Yeast démontre son engagement à promouvoir le développement durable de l'agriculture.

La Journée mondiale de l'alimentation est célébrée dans le monde entier le 16 octobre. Organisée par la FAO, la journée met l'accent sur les questions liées à la sécurité alimentaire et à la faim.

À propos d'Angel Yeast

Fondée en 1986, Angel Yeast Co., Ltd est spécialisée dans la production de levure et de dérivés de levure. Dans sa gamme de produits, on retrouve la levure et les ingrédients boulangers, les dim sum et les assaisonnements chinois, les extraits de levure salée, les spiritueux distillés et les biocarburants, les enzymes, et des solutions pour la santé humaine, la nutrition animale, la nutrition végétale, et la nutrition microbienne. Actuellement, Angel Yeast dispose de 12 bases de production avancées internationales en Chine, en Égypte et en Russie, et fournit des produits et services à plus de 160 pays et régions du monde entier.

