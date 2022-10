EMEFA KUADEY NOMMÉE RÉCIPIENDAIRE DU FONDS POUR LA MODE LA BAIE





La Baie est fière d'annoncer qu'Emefa Kuadey, designer et fondatrice d'israella KOBLA, a été choisie comme récipiendaire du Fonds pour la mode La Baie, une initiative visant à encadrer et à soutenir les designers PANDC émergents au Canada. Mme Kuadey a reçu une subvention de 25 000 $ et bénéficiera d'un programme de mentorat de trois ans conçu pour aplanir certains des obstacles auxquels font face les créateurs qui s'engagent dans le secteur concurrentiel du commerce de détail.

Mme Kuadey, d'origine britannique et ghanéenne commence sa carrière en tant qu'ingénieure civile. En 2017, elle quitte le domaine de l'ingénierie pour poursuivre sa passion pour le design et s'inscrit au George Brown College. En 2019, elle est invitée à présenter son travail dans le cadre de la Semaine de la mode de Vancouver. Forte du succès qu'elle y connaît, Mme Kuadey lance la même année Freed from Captivity, la première collection d'israella KOBLA.

La marque établie à Toronto est inspirée de la juxtaposition des intérêts de la designer, soit la mode et l'ingénierie. Chaque collection est conçue pour transcender le temps et réinventer le minimalisme en mettant l'accent sur l'innovation et sur une finition de qualité.

« En tant que créatrice d'origine africaine, il est important pour moi de redéfinir ce à quoi ressemble une marque appartenant à des Africains ainsi que la qualité et le style des vêtements produits sur le continent », déclare Mme Kuadey. « La production d'israella KOBLA se fait actuellement à Toronto et mon objectif est d'ouvrir une installation de production secondaire au Ghana. Je souhaite que la mode contemporaine ??Fabriquée au Ghana'' évoque chez les gens le même sentiment que le ??Fabriqué en Italie'' », ajoute-t-elle.

« Il y a tellement de créativité et d'ingéniosité parmi les talents de la mode au Canada », mentionne Tyler Franch, vice-président et directeur principal de la mode à La Baie. « Il est très important de créer une équité dans l'industrie et d'encourager ces talents. Il faut célébrer le fait que la mode canadienne est inspirée, diversifiée et de classe mondiale! », précise-t-il.

Le processus d'examen et de sélection des demandes a été mené par le conseil consultatif du Fonds pour la mode, composé de quelques-uns des principaux acteurs de l'industrie et du changement sociétal au pays.

À PROPOS DE LA BAIE

Grâce à une approche axée sur le numérique et sur des objectifs précis, La Baie aide les Canadiens à profiter pleinement de leur style de vie. La Baie exploite labaie.com et son Marché, l'une des plus importantes plateformes style de vie haut de gamme numériques au pays, qui entretient des liens homogènes avec un réseau de 84 magasins La Baie d'Hudson. La Baie s'est bâti une réputation de qualité et de style grâce à un assortiment incomparable de vêtements, de mode maison, de produits de beauté, de concepts de restauration et bien plus. Suivez-nous sur les médias sociaux : Instagram, Facebook, Twitter et TikTok.

La Baie et La Baie d'Hudson font partie du portefeuille de marques de HBC. Constituée en 1670, HBC est la plus ancienne société commerciale en Amérique du Nord. Les rayures emblématiques sont une marque déposée de HBC.

À PROPOS DES CAFA

Les CAFA ont été créés pour soutenir et célébrer l'industrie canadienne de la mode. En reconnaissant les réalisations exceptionnelles et les talents émergents de la mode canadienne et en en faisant la promotion, les CAFA ont pour mission d'obtenir une plus grande reconnaissance pour nos artistes et de leur offrir une plus grande place sur le marché, tant au pays qu'à l'étranger, en plus de soutenir le développement économique de l'industrie de la mode. Les CAFA s'engagent à développer et à cultiver davantage les talents locaux en leur offrant des occasions de mentorat et de financement, ainsi qu'en établissant des partenariats collaboratifs visant à unir l'industrie de la mode et les diverses initiatives existantes en matière de mode au pays. Pour de plus amples renseignements, consultez le site www.cafawards.ca.

