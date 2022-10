Le chiffre d'affaires en devises constantes de LTI augmente de 21,6% en glissement annuel, avec des bénéfices nets en hausse de 23,2% en glissement annuel





Larsen & Toubro Infotech (code BSE: 540005, NSE: LTI), une société internationale de solutions numériques et de conseils technologiques, annonce aujourd'hui ses résultats du deuxième trimestre de l'exercice 2023.

En dollars américains:

Chiffre d'affaires de 601,0 millions USD ; croissance de 3,6% en glissement trimestriel et 18,1% en glissement annuel

Augmentation du chiffre d'affaires en devises constantes de 4,6% en glissement trimestriel et 21,6% en glissement annuel

En roupies indiennes:

Chiffre d'affaires de 48 367 millions INR ; croissance de 6,9% en glissement trimestriel et 28,4% en glissement annuel

Bénéfice net de 6 798 millions INR; croissance de 7,2% en glissement trimestriel et 23,2% en glissement annuel

"Nous sommes heureux de publier une croissance du chiffre d'affaires de 21,6% en glissement annuel en devises constantes. Nous sommes encouragés par les conversations proactives que nous avons avec nos clients et observons une traction croissante dans le domaine du cloud et de l'analytique. La force de notre portefeuille et le renforcement continu de nos effectifs continueront d'alimenter notre croissance" - Sudhir Chaturvedi, président des ventes et membre exécutive du conseil d'administration "Nous sommes heureux d'être à la dernière étape du processus d'approbation pour la fusion LTI Mindtree et allons selon toute probabilité unir nos forces d'ici la fin de l'année calendrier. La société fusionnée regroupera des portefeuilles complémentaires et une vaste clientèle pour créer une valeur extraordinaire pour toutes les parties prenantes." - Nachiket Deshpande, directeur de l'exploitation et membre exécutif du conseil d'administration

Contrats récemment remportés

Sélectionné par un important système de soins de santé basé en Amérique du Nord en tant que partenaire stratégique pour les programmes de transformation portant sur la cybersécurité, l'expérience clinique, la gestion des données d'entreprise, la gouvernance et la technologie commerciale numérique

Choisi par le fournisseur de solutions de conseil et TI auprès d'une organisation internationale évoluant dans la résolution des conflits et l'aide humanitaire, afin de transformer son écosystème de solutions numériques

Sélectionné par une société multinationale de technologies d'information du Global Fortune 500 pour concevoir et déployer des solutions SAP et de données afin d'améliorer les indicateurs de performance commerciale clés. LTI fournira également des conseils et un guidage architectural pour élaborer une feuille de route technologique

Sélectionné par un fabricant de systèmes verticaux de transport pour exploiter et transformer sa solution mondiale JD Edwards

Un fournisseur et fabricant de premier plan de solutions et équipements de chauffage et de refroidissement a choisi LTI comme partenaire pour une de ses plus grandes et complexes initiatives de transformation ERP dans un de ses sites

Sélectionné par la division récemment créée d'un assureur IARD afin de déployer les solutions Duck Creek pour ses fonctionnalités de production, et politique et de facturation, et de fournir l'analyse des données et des perspectives

Choisi par une société pétrochimique de premier plan dans le cadre d'un contrat de services gérés portant sur l'externalisation d'opérations de soutien pour ses applications d'entreprise en rationalisant les processus et en construisant des efficiences par l'entremise d'initiatives de transformation

Sélectionné par une banque mondiale dans le cadre d'un contrat de tests numériques pour soutenir ses initiatives de transformation numérique

Sélectionné par une société du Global Fortune 500 et un chef de file mondial des produits beauté et cosmétiques pour assurer l'intégration numérique d'applications existantes à sa nouvelle solution centrale S/4

Sélectionné par un acteur incontournable des médias et du divertissement pour déployer un nouveau système d'achat et de facturation et permettre l'intégration des processus et solutions d'approvisionnement à des applications SAP existantes

Une société de raffinerie et de pétrochimie a sélectionné LTI dans le cadre d'un contrat de services d'externalisation et gérés de bout en bout visant l'amélioration des efficiences, la réduction des coûts, l'optimisation de l'expérience client et la conformité aux exigences de la National Cyber Authority

Distinctions en tant qu'analyste

LTI s'est positionné en tant que concurrent majeur et performer d'exception dans l'évaluation SI Capabilities on AWS PEAK Matrix Assessment 2022 d'Everest Group

LTI est nommé "Leader" dans le rapport à quadrant ISG Provider Lenstm Enterprise Service Management Service & Solutions 2022 (quadrant des services de conseil GSE pour les États-Unis)

LTI a reçu une mention honorable dans le 2022 Gartner® Magic Quadranttm pour les services de transformation TI en cloud public

LTI s'est positionné en tant que concurrent majeur et performer d'exception dans l'évaluation SI Capabilities on Azure PEAK Matrix Assessment 2022 d'Everest Group

Fosfor Aspect reconnu dans le Forrester Report: Ten Lessons From Intelligent Document Extraction And Processing Use Cases

*Gartner, "Magic Quadrant for Public Cloud IT Transformation Services", 20 juillet 2022. GARTNER et MAGIC QUADRANT sont des marques déposées et des marques de service de Gartner, Inc. et/ou ses filiales aux États-Unis et à l'international, et sont utilisées ici avec permission. Tous droits réservés. GARTNER est une marque déposée et une marque de service de Gartner, Inc. et/ou ses filiales aux États-Unis et à l'international et est utilisée ici avec permission. Tous droits réservés. Gartner ne recommande aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses publications de recherche, et ne saurait conseiller aux utilisateurs de limiter leurs choix aux fournisseurs ayant obtenu les meilleures évaluations ou autres désignations. Les publications de recherche de Gartner représentent les opinions de l'organisation de recherche Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des faits. Gartner décline toute garantie, explicite ou implicite, relative à cette recherche, y compris toute garantie de conformité ou d'adéquation à un usage particulier.

Prix et autres faits saillants

LTI est certifié en tant que société favorable à l'eau dans un audit indépendant

LTI remporte un Golden Peacock Award for Risk Management 2022 dans la catégorie services et conseils TI

LTI fait partie des meilleurs lieux où travailler en Pologne

À propos de LTI

LTI (NSE: LTI) est une société internationale de conseil technologique et de solutions numériques qui permet à 500 clients de réussir dans un monde convergent. Opérant dans 33 pays, nous donnons le meilleur de nous-mêmes pour nos clients, et accélérons leur parcours de transformation numérique. Depuis notre fondation en 1997 en tant que filiale de Larsen & Toubro Limited, notre patrimoine unique nous offre un savoir-faire concret inégalé pour résoudre les défis les plus complexes des entreprises, dans tous les secteurs d'activités. Chaque jour, notre équipe de plus de 50 000 LTItes permet à nos clients d'améliorer l'efficacité de leurs opérations commerciales et technologiques, et d'offrir une valeur ajoutée à leurs clients, employés et actionnaires. Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.Lntinfotech.com, ou suivez-nous sur @LTI_Global.

