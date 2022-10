Les nouvelles données de MolecuLight sur plus de 2 000 nouveaux patients seront présentées lors du symposium SAWC à l'automne 2022





Un ensemble sans précédent de nouvelles preuves cliniques utilisant la plateforme d'imagerie des plaies MolecuLight

démontre une amélioration de la prise de décision clinique et des résultats pour les patients

TORONTO et LAS VEGAS, 15 octobre 2022 /PRNewswire/ -- MolecuLight Inc., leader de l'imagerie par fluorescence au point d'intervention pour la détection en temps réel de charges bactériennes élevées dans les plaies, annonce que les nouvelles données de MolecuLight pour plus de 2 000 patients seront présentées au symposium sur les soins avancés des plaies (SAWC) à l'automne 2022. Les données seront présentées au moyen de sept affiches cliniques et de trois exposés et ateliers cliniques. La conférence internationale, qui se tiendra du 13 au 16 octobre 2022 à Las Vegas, au Nevada, est l'une des plus importantes réunions multidisciplinaires de professionnels des soins des plaies au monde.

« Nous sommes ravis que nos clients partagent les résultats de plus de 2 000 patients obtenus grâce à la plateforme d'imagerie MolecuLight », déclare Anil Amlani, PDG de MolecuLight. « Ce volume de données cliniques est sans précédent pour un appareil d'imagerie des plaies et illustre l'utilité considérable des appareils MolecuLight i:X et DX dans l'ensemble des contextes de soins. Je suis particulièrement fier de l'amélioration stupéfiante des résultats cliniques dans les populations de patients vulnérables lorsque les cliniciens ont utilisé les appareils MolecuLight. Il s'agit notamment des personnes âgées et des personnes handicapées dans les établissements de soins de longue durée et les établissements de soins infirmiers spécialisés, ainsi que des populations de patients présentant une gamme de pigmentations cutanées sur lesquelles sont menées des études utilisant MolecuLight. »

« Mon organisation dessert le secteur des soins de longue durée et des soins infirmiers spécialisés dans le traitement des plaies dans de nombreux États. La procédure MolecuLight est la norme pour nos professionnels des soins des plaies en raison des connaissances inégalées qu'elle apporte à notre prise de décision », déclare Martha R Kelso, PDG de Wound Care Plus, LLC. « Je présenterai nos preuves réelles et les résultats documentés à l'aide de MolecuLight lors de la conférence SWAC, et notamment l'amélioration des taux de guérison des plaies et la réduction de l'utilisation d'antibiotiques. On a en outre observé une réduction marquée du nombre de patients présentant des complications graves liées à l'infection (cellulite, septicémie, ostéomyélite, ou toute hospitalisation liée à la plaie) sans augmentation de l'utilisation systémique d'antibiotiques. Les améliorations apportées aux résultats pour cette population vulnérable par l'utilisation de cet appareil d'imagerie sont impressionnantes et sont grandement nécessaires. »

Une communication sur MolecuLight, intitulée Closing the gap on racial disparities in diagnosis of chronic wound infections: the concerning trend involving skin pigmentation and a role for fluorescence imaging (Combler l'écart entre les disparités raciales dans le diagnostic des infections chroniques des plaies : la tendance préoccupante impliquant la pigmentation de la peau et un rôle pour l'imagerie par fluorescence), par le Dr Jonathan Johnson, MD MBA CWSP, directeur médical de Comprehensive Wound Care Services and Capital Aesthetic & Laser Center, Washington DC, a été choisie comme l'un des quatre résumés les mieux notés. Il s'agit de la cinquième année consécutive du symposium SAWC qui voit cet honneur échoir à un résumé sur l'amélioration de la prise de décisions cliniques et des résultats pour les patients obtenus grâce à l'utilisation de la technologie de détection bactérienne de MolecuLight. « Il existe une disparité connue au niveau des résultats concernant les plaies et les taux d'amputation entre les patients dont la pigmentation cutanée est faible et ceux dont la pigmentation est élevée. L'imagerie par fluorescence à l'aide de MolecuLight a permis aux cliniciens d'identifier un plus grand nombre de plaies à risque ou infectées cliniquement dans tous les tons de peau par rapport à l'évaluation clinique standard », déclare le Dr Johnson. « Cet avantage était plus marqué chez les patients dont la pigmentation cutanée était la plus élevée, où la sensibilité à la détection de charges bactériennes à l'aide de signes et de symptômes cliniques normalisés n'était que de 3 %, ce qui a été multiplié par 12 avec MolecuLight. Ces résultats sont impressionnants et de bon augure pour la capacité de cette modalité à relever la barre en matière d'imagerie diagnostique dans des populations de patients de diverses races. Cela nous aide à reconnaître et à réduire les disparités qui ont des répercussions sur la santé. »

Les présentations et posters cliniques mettant en vedette les dispositifs MolecuLight i:X et DX lors du symposium SAWC à l'automne 2022 sont les suivants :

a) PRÉSENTATIONS CLINIQUES

Closing the gap on racial disparities in diagnosis of chronic wound infections: the concerning trend involving skin pigmentation and a role for fluorescence imaging (Combler l'écart entre les disparités raciales dans le diagnostic des infections chroniques des plaies : la tendance préoccupante impliquant la pigmentation de la peau et un rôle pour l'imagerie par fluorescence)

Dr Jonathan Johnson, MD, MBA, CWSP



Pratique clinique avancée et recherches émergentes (résumés oraux du SAWC), samedi 15 octobre 2022, de 9 h 00 à 10 h 00, Julius 1-4

Breaking Biases with Wound Imaging: Racial Disparities and Vulnerable Population Quality Of care (Briser les préjugés avec l'imagerie des plaies : disparités raciales et qualité des soins dispensés aux populations vulnérables)

Modérateur : Dot Weir, RN, CWON, CWS, et conférenciers : Martha Kelso, RN HBOT, Dr Jonathan Johnson, MD, MBA, CWSP, Dr Charles A. Andersen, MD, FACS, MAPWCA, et Dr Alton Johnson Jr., DPM, FACPM, DABPM, CWPM

Atelier de théâtre sur les innovations, dimanche 16 octobre 2022, de 7 h 45 à 9 h 00, Milano VII-VIII

Mettre en lumière les idées audacieuses dans le soin des plaies Imaging bacterial load in complex wound patients: Outcomes analysis of healing, infections, and life-threatening complications (Imagerie de la charge bactérienne chez les patients à plaies complexes : analyse des résultats de la guérison, des infections et des complications potentiellement mortelles) Martha Kelso, PDG, Wound Care Plus, LLC

Innovation Spotlight, dimanche 16 octobre 2022, 11 h 20 à 12 h 20, Milano V-VI

b) AFFICHES CLINIQUES

Affiche PI-026 Fluorescence imaging prompts more thorough debridement of bacteria & biofilm: Real world data from 1000 wound assessments across 36 states (L'imagerie par fluorescence entraîne un débridement plus approfondi des bactéries et du biofilm : données du monde réel provenant de 1 000 évaluations de blessures menées dans 36 États) Ashley Jacob *, BSN RN ; Laura M. Jones *, PhD ; Nathan Krehbiel *, BSN RN ; Audrey Moyer-Harris *, BSN RN MBA CWS ; Alyssa McAtee , PT, DPT ; Isabel Baker , BSN RN, WCC, OMS*; Monique Y. Rennie *, PhD

Télécharger l'affiche .

Affiche CR-018 Impact of fluorescence imaging of bacterial presence, location, and load on wound healing, infections & hospitalizations: retrospective analysis of 193 wounds from Medicare patients (Impact de l'imagerie par fluorescence de la présence bactérienne, de l'emplacement et de la charge sur la guérison des plaies, les infections et les hospitalisations : analyse rétrospective de 193 plaies de patients de l'assurance-maladie) Martha R. Kelso, RN HBOT Télécharger l'affiche .

Affiche CR-002 Point-of-Care Fluorescence Imaging Reveals Extent of Chronic Inhibitory Bacterial Load in Diabetic Foot Ulcers (L'imagerie par fluorescence au point d'intervention révèle l'étendue de la charge bactérienne inhibitrice chronique dans les ulcères du pied diabétique) Thomas E. Serena, MD FACS ; David Armstrong, DPM MD PhD, Michael E. Edmonds Télécharger l'affiche .

Affiche CR-017 Closing the gap on racial disparities in diagnosis of chronic wound infections: the concerning trend involving s kin pigmentation and a role for fluorescence imaging (Combler l'écart entre les disparités raciales dans le diagnostic des infections chroniques des plaies : la tendance préoccupante impliquant la pigmentation de la peau et un rôle pour l'imagerie par fluorescence) Jonathan Johnson, MD MBA CWSP ; Alton Johnson Jr., DPM FACPM DABPM CWSP ; Charles Andersen, MD FACS ; Martha R. Kelso, RN, HBOT ; Alisha Oropallo, MD FACS ; Thomas E. Serena , MD FACS Télécharger l'affiche .

Affiche CR-029 Location matters when sampling a wound: The impact of fluorescence imaging on microbiological findings and its role in diagnostic & antibiotic stewardship (L'emplacement est important lors de l'échantillonnage d'une plaie : l'impact de l'imagerie par fluorescence sur les constatations microbiologiques et son rôle dans le diagnostic et la gestion des antibiotiques) Thomas Serena , MD FACS ; Philip Bowler, Monique Y. Rennie, PhD Télécharger l'affiche .

Affiche PI-003 The Role of Fluorescence Bacterial Scanning in the Identification & Treatment of Intertriginous Bacteria in Diabetic Feet (Rôle du balayage bactérien par fluorescence dans l'identification et le traitement des bactéries intertrigineuses dans le pied diabétique)

Charles Andersen, MD FACS ; Katherine McLeod , RN ; Rowena Steffan, RN Télécharger l'affiche .

Affiche PI-002 Incorporating clues from imaged wound dressing in high bacterial loads & infection treatment planning (Intégration d'indices provenant de pansements de plaies imagés dans les charges bactériennes élevées et planification du traitement des infections) Charles Andersen , MD FACS ; Katherine McLeod , RN ; Rowena Steffan, RN Télécharger l'affiche .

Outre les affiches et les présentations cliniques au SAWC Fall 2022, les appareils d'imagerie MolecuLight i:X® et DXtm seront disponibles pour des séances de démonstration sur le stand n°434 de MolecuLight installé dans la salle d'exposition Octavius (niveau 3) du Caesars Palace, à Las Vegas, Névada.

Les systèmes d'imagerie MolecuLight i:X® et DXtm sont les seuls dispositifs d'imagerie capables de détecter en temps réel une charge bactérienne élevée dans les plaies et ayant obtenu l'autorisation de la FDA, l'approbation de Santé Canada et le marquage CE. Forts de preuves cliniques irréfutables, plus de 60 publications évaluées par des pairs et 1 500 patients, ces appareils sont utilisés par les principaux établissements de traitement des plaies dans le monde.

À propos de MolecuLight Inc.

MolecuLight Inc. est une société privée d'imagerie médicale qui a développé et commercialise plateforme technologique d'imagerie fluorescente exclusive sur plusieurs marchés cliniques. La suite de dispositifs commercialisés par MolecuLight, y compris les systèmes d'imagerie par fluorescence MolecuLight i:X® et DXtm et leurs accessoires, fournissent des dispositifs d'imagerie portatifs au point d'intervention pour la détection et la localisation en temps réel de la charge bactérienne dans les plaies et pour la mesure numérique des plaies. Les procédures MolecuLight effectuées aux États-Unis bénéficient d'une procédure de remboursement disponible comprenant deux codes CPT® pour le travail du médecin afin de réaliser « l'imagerie par fluorescence pour la présence, la localisation et la charge bactérienne » et le paiement de l'établissement pour les services de consultations externes des hôpitaux (HOPD) et les centres de chirurgie ambulatoire (ASC) par le biais d'une classification de paiement ambulatoire (APC). La société commercialise également sa plateforme technologique unique d'imagerie par fluorescence pour d'autres marchés mondiaux présentant des besoins non satisfaits en matière de sécurité alimentaire, de cosmétiques grand public et d'autres marchés industriels clés.

