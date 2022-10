Première mondiale au SIAL Paris Food Show : Bob Bistro, le restaurant du futur entièrement automatisé





Bob Bistro a été créé pour aider les opérateurs de l'hôtellerie à automatiser leurs opérations de restauration à l'aide d'une technologie IoT avancée

PARIS, 15 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Bob Bistro , une solution de restauration entièrement automatisée développée par le European Bobnet Group , est présentée pour la première fois au SIAL Paris Food Show , le plus grand salon dédié à l'industrie alimentaire en Europe, qui se tiendra du 15.10.2022 au 19.10.2022 au Parc Paris-Nord Villepinte, à Paris.

Le Sial Paris 2022 est l'un des principaux événements de l'industrie agroalimentaire mondiale. Il fait partie des pôles centraux pour s'informer sur les dernières tendances et innovations du secteur. Fondé en 1946, le SIAL a lieu une fois tous les 2 ans et constitue la principale plateforme de rencontre des professionnels de l'industrie.

La solution IoT Bob Bistro se compose d'une série de dispositifs intelligents de type réfrigérateur équipés d'intelligence artificielle et d'une technologie « grab & go » avec des centaines de capteurs, créés pour être mis en oeuvre par les gestionnaires du secteur de l'hospitalité afin de leur permettre de vendre et de servir leurs produits culinaires frais de manière entièrement automatisée, sans intervention humaine.

Grâce à l'automatisation de l'ensemble du processus de service des aliments, l'utilisation du restaurant du futur, le Bob Bistro, ne nécessite aucune intervention humaine au niveau des commandes, du service ou du paiement, tout étant géré par le système logistique et la technologie avancée Bobnet. Parmi les avantages de ce nouveau système de restauration, citons la réduction des déchets alimentaires, un meilleur contrôle de la fraîcheur et de la qualité des aliments, une disponibilité 24 heures sur 24 et une réduction des coûts de maintenance et de personnel.

Le consommateur final peut accéder rapidement et facilement aux menus proposés par les restaurants automatisés Bob Bistro en libre-service, en utilisant l'application mobile développée par l'équipe Bobnet. Une fois commandé dans l'application, le plat peut être réchauffé sur place à l'aide du four intégré et servi immédiatement après aux tables spécialement conçues.

« Dans la mesure où nous croyons fermement que l'avenir appartient au monde de l'Internet des objets, où les applications logicielles sont complétées par des dispositifs matériels avancés, nous avons développé ce nouveau produit Bob Bistro, pour aider les gestionnaires du secteur de l'hospitalité à réduire à la fois les coûts de logistique et de main-d'oeuvre, qui affectent fréquemment et considérablement le bénéfice des entreprises qui exercent leur activité dans le domaine des produits alimentaires », a déclaré Mihail Girnet , PDG de Bobnet .

« Notre solution est complète et automatise toute la chaîne des processus opérationnels des restaurants et des cafétérias, y compris la logistique, l'approvisionnement, les ventes et les services après-vente. Le restaurant Bob Bistro peut être facilement mis en oeuvre et exploité par des entreprises de différents secteurs, que ce soit des établissements hôteliers ou toute autre institution qui doit faciliter le service d'aliments frais à consommation immédiate », a ajouté Mihail Girnet.

Le restaurant entièrement automatisé Bob Bistro peut être facilement adapté et mis en oeuvre dans de multiples lieux et bâtiments tels que des usines, des immeubles de bureaux, des hôtels et des gîtes, des écoles et des hôpitaux, ce qui permet de le gérer à distance à faible coût. La technologie du restaurant automatique a déjà été mise en oeuvre et utilisée par des utilisateurs dans des établissements résidentiels sur 125 sites en Europe.

Communiqué envoyé le 15 octobre 2022 à 16:04 et diffusé par :