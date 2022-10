Lancement de la construction du nouveau site de production européen de pompes à chaleur air-eau de Midea en Italie





Un nouveau site de production de pompes à chaleur air-eau de Midea, y compris des lignes de production, un centre R&D sur les pompes à chaleur et des installations de soutien, entame officiellement sa construction en Italie. Le site est situé dans l'usine de Clivet à Feltre en Italie, Clivet étant une marque de climatisation commerciale haut de gamme de Midea Building Technology.

Le site a reçu un investissement de 60 millions d'euros, et sa capacité annuelle prévue de pompes à chaleur air-eau atteindra 300 000 unités lorsqu'il entrera en service durant le deuxième trimestre 2024.

"Avec le concept de 'local pour local, occidental pour occidental', Midea s'engage à faire de Clivet une marque généraliste dans le secteur CVC paneuropéen", déclare Cheng Lin, directeur général de Midea Building Technology Overseas Marketing.

La zone de production et d'exploitation de la société à Feltre dépasse les 50 000 mètres carrés et le nombre total d'employés dépasse les 700. La société dispose de 35 bureaux de vente, 260 canaux de détaillants et 160 points d'entretien en Italie, avec des branches au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Europe du Sud-Est, aux Émirats arabes unis et en Inde.

Une fois la construction terminée, les éléments clés des chaleurs à pompe air-eau, comme la pompe à eau et l'échangeur à plaque proviendront d'Europe, et le délai de livraison des produits de pompe à chaleur sera réduit pour passer de cinq à un mois, ce qui améliorera la capacité de production et l'efficience de livraison des solutions de pompe à chaleur personnalisées en Europe, résolvant ainsi les problèmes de la chaîne d'approvisionnement mondiale des pompes à chaleur, et optimisant de bout en bout l'influence et la compétitivité globale de Midea Building Technology sur le marché européen.

Dans un contexte de carboneutralité, la pompe à chaleur air-eau, en tant que dispositif d'utilisation des énergies renouvelables, est une des méthodes les plus efficientes en matière de chauffage électrique. Comparées aux chaudières à charbon, les pompes à chaleur peuvent réduire de 60 à 80 pour cent les émissions de carbone. Avec en toile de fond la flambée des prix des énergies fossiles et le déploiement progressif du plan "RepowerEU", l'Europe a commencé à remplacer le chauffage traditionnel aux carburants fossiles par les pompes à chaleur.

À l'heure actuelle, les produits de pompe à chaleur deviennent également un important pôle de croissance pour Midea Group. Les données sectorielles montrent que les exportations de pompes à chaleur de Midea ont augmenté de 215 pour cent durant les sept premiers mois de l'année, avec un classement des exportations en tête sur le secteur chinois des pompes à chaleur.

