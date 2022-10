Le gouvernement du Canada annonce un financement pour la construction du Centre national du patrimoine des Métis à Winnipeg





WINNIPEG, MB, PATRIE DES MÉTIS DE LA RIVIÈRE ROUGE, le 15 oct. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de Développement économique Canada-Prairies et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, et le président David Chartrand, président de la Fédération Métisse du Manitoba, ont annoncé un financement fédéral de plus de 23,1 millions de dollars pour la construction d'un Centre national du patrimoine des Métis à Winnipeg, au Manitoba.

« Les investissements dans les infrastructures vertes, comme ce nouvel espace pour le Centre du patrimoine national des Métis, offrent aux communautés des endroits sécuritaires et accessibles pour se rassembler, apprendre et grandir. Ce nouveau centre mettra en valeur et célébrera l'histoire des Métis grâce à des ateliers sur le patrimoine, à la protection et à l'exposition d'artefacts, à la photographie ainsi qu'aux arts traditionnels et contemporains, et il contribuera à promouvoir la culture métisse au Manitoba et au Canada » , a déclaré l'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités.

Premier en son genre au Canada, le Centre national du patrimoine des Métis donnera aux membres de la Nation métisse l'occasion de raconter leur histoire. Il permettra aux Canadiens d'en apprendre davantage sur le patrimoine, la langue, la culture, les méthodes de gouvernance et les contributions de la Nation métisse avant, pendant et après la Confédération - y compris la fondation de la province du Manitoba en 1870.

Le projet permettra également de réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre, de réaliser d'importantes économies d'énergie et d'inclure des éléments d'accessibilité qui dépasseront les normes actuelles. Alors que nous travaillons à l'atteinte de notre objectif de carboneutralité d'ici 2050, des projets comme celui-ci nous aideront à nous assurer que nous améliorons la qualité de vie des Canadiens en cours de route.

« L'histoire de la formation des Métis de la rivière Rouge, et nos contributions à la confédération du Canada, constituent une partie importante de notre histoire commune », a déclaré David Chartrand, président de la FMM. « Grâce à notre centre du patrimoine, les visiteurs apprendront comment les Métis de la rivière Rouge ont joué un rôle déterminant dans l'arrivée de l'Ouest au Canada, il y a tout juste 153 ans. Les Métis de la rivière Rouge étaient le moteur économique de l'Ouest. Il est symbolique que lorsque vous vous tenez à l'intérieur de notre nouveau centre du patrimoine, à l'angle des rues Portage et Main, et que vous regardez par les portes, vous faites face au nord-ouest de notre patrie. C'est le coin où toutes les routes vers l'ouest ont commencé. »

L'annonce a été faite lors de l'assemblée générale annuelle de la Fédération Métisse du Manitoba devant des milliers de Métis de la rivière Rouge.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités et améliore la qualité de vie des Canadiens.

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit plus de 23,1 millions de dollars dans ce projet dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI).

investit plus de 23,1 millions de dollars dans ce projet dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI). Le gouvernement du Canada a déjà alloué près de 5,1 millions de dollars au projet.

a déjà alloué près de 5,1 millions de dollars au projet. Le Centre du patrimoine national des Métis représente l'engagement du Canada à travailler en partenariat avec la Nation métisse pour faire progresser la réconciliation.

à travailler en partenariat avec la Nation métisse pour faire progresser la réconciliation. Le programme BCVI fait partie intégrante du Plan climatique renforcé du Canada . Il prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour soutenir des travaux de rénovation, de réparation ou de modernisation visant à améliorer l'accessibilité et l'empreinte écologique de bâtiments communautaires publics existants, ainsi que la construction de nouveaux bâtiments communautaires accessibles au public qui serviront les collectivités mal desservies et ayant de grands besoins dans tout le Canada .

. Il prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour soutenir des travaux de rénovation, de réparation ou de modernisation visant à améliorer l'accessibilité et l'empreinte écologique de bâtiments communautaires publics existants, ainsi que la construction de nouveaux bâtiments communautaires accessibles au public qui serviront les collectivités mal desservies et ayant de grands besoins dans tout le . Au moins 10 pour cent des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

Les gouvernements provinciaux/territoriaux, les administrations municipales et régionales, les organismes du secteur public, les organismes à but non lucratif et les organisations autochtones intéressés par le programme BCVI sont invités à soumettre une demande par l'entremise du site Web d'Infrastructure Canada.

Les demandes visant des projets de rénovation de bâtiments communautaires existants de grande envergure ou de nouveaux projets de bâtiments communautaires, dont le coût total admissible se situe entre 3 millions de dollars et 25 millions de dollars, ont été acceptées dans le cadre d'un processus concurrentiel. Un deuxième processus concurrentiel est prévu plus tard en 2022, mais la date n'a pas encore été déterminée. Les renseignements relatifs au deuxième processus seront publiés sur le site Web d'Infrastructure Canada - Bâtiments communautaires verts et inclusifs dès qu'ils seront disponibles.

Les demandes de financement visant des projets de rénovation de petite et de moyenne envergure pour des bâtiments communautaires existants, dont le coût total admissible se situe entre 100 000 $ et 2 999 999 $, sont acceptées de manière continue et financées dans le cadre d'un appel de demandes continu.

2 999 999 $, sont acceptées de manière continue et financées dans le cadre d'un appel de demandes continu. Annoncé en décembre 2020, le Plan climatique renforcé du Canada comprend 64 nouvelles mesures et 15 milliards de dollars d'investissements pour soutenir une économie et un environnement sains.

