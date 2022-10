La 4e semaine internationale du commerce des oeuvres d'art de Shanghai se tiendra en novembre





La 4e Semaine internationale du commerce des oeuvres d'art de Shanghai se tiendra au Centre des expositions de Shanghai du 10 au 14 novembre 2022.

Depuis 2019, Shanghai a organisé trois "mois internationaux du commerce de l'art" consécutifs. Chaque année, il attire plus de 100 institutions artistiques mondiales pour y participer, organisant plus de 100 activités artistiques de manière concentrée et scellant plus de 10 milliards de transactions commerciales d'art. La concentration, l'identification et l'influence mondiale de l'industrie artistique de Shanghai ont été considérablement améliorées grâce à ces événements.

Le 3e Mois international de l'art a accueilli une section unique "Reliques culturelles et art" de la foire d'importation avec un chiffre d'affaires de 760 millions de yuans, dépassant de loin le précédent chiffre d'affaires de 2,2 millions de yuans réalisé grâce à leurs cinq expositions en 2020 et devenant la "porte d'entrée" de la Chine pour les reliques culturelles et l'art internationaux. Cette fois-ci, en conjonction avec la saison artistique, elle lancera l'"Exposition d'art de Shanghai" et organisera 96 galeries d'art à Shanghai pour organiser plus de 140 expositions et un certain nombre d'activités d'éducation du public. L'initiative "Art Shanghai" sera mise en oeuvre pour la première fois, associant la collection d'art à l'éducation esthétique.

Sous le thème "GLOBAL ART IN SHANGHAI", cette foire internationale d'art de Shanghai rassemblera trois foires d'art majeures : La première Foire internationale d'antiquités et de beaux-arts de Chine, la Foire d'art contemporain de Shanghai ART021 et West Bund Art&Design, avec un total de plus de 200 exposants, 6 000 objets exposés et une valeur estimée à plus de 5 milliards de RMB.

En même temps, des activités artistiques de qualité telles que "Shanghai Dialogue", "Art Bund", et "Hues of Shanghai The Fine Art Exhibition Season" sera organisée pour créer la Semaine d'or des reliques culturelles et du commerce de l'art de Shanghai. Dans la période du commerce mondial de l'art, ce mois de novembre sera fixé à "SHANGHAI TIME", qui jouit d'une influence et d'une reconnaissance internationales dans le secteur des reliques culturelles et de l'art et qui se concentre sur le commerce des reliques culturelles et de l'art.

L'après-midi du 10 novembre (jeudi), la cérémonie d'ouverture de la 4e Semaine internationale du commerce des oeuvres d'art de Shanghai se tiendra également dans le Hall de l'amitié du Centre d'exposition de Shanghai.

