L'outil de crypto-trading tant attendu DynaSets est officiellement lancé





SingularityDAO, société spécialisée dans le développement d'outils de trading de pointe destinés aux particuliers, annonce le lancement officiel de DynaSets, son outil de trading de crypto-monnaies. Ce lancement fait suite à une phase bêta particulièrement réussie, qui a vu ses produits Bitcoin et Ethereum engendrer une croissance des avoirs en actifs sous-jacents de respectivement 61 % et 111 %.

Les DynaSets sont des portefeuilles de tokens gérés dynamiquement par le biais de signaux avancés reposant sur la science des données, d'indicateurs et d'une IA interne, permettant de mesurer la tendance du marché, les événements économiques, la politique et d'autres facteurs d'influence dans le but d'exécuter des transactions.

Marcello Mari, PDG de SingularityDAO, a déclaré :

"Nous vivons une période passionnante aussi bien pour SingularityDAO que pour la communauté cryptographique. DynBTC et DynETH ont passé plusieurs séries de tests rigoureux et nous sommes à présent convaincus qu'ils sont prêts pour être utilisés à grande échelle."

Le lancement officiel de DynBTC et DynETH sera accompagné d'un nouveau DynaSet qui entrera en phase de test open-beta. Le "DynaSet à effet de levier", dynDYDX, permettra aux utilisateurs de déposer leurs fonds sur le marché dYdX, empruntant ainsi des fonds au courtier en vue d'effectuer des transactions.

Outre le lancement de DynaSets, SingularityDAO inaugurera un nouveau branding ainsi qu'une interface utilisateur améliorée.

M. Mari a ajouté :

"Le marché des crypto-monnaies est volatile, et les acteurs peinent à s'y retrouver. Des outils sont nécessaires pour les aider à prendre des décisions. Or, les outils de gestion de portefeuille fiables ne sont accessibles qu'aux personnes fortunées et aux institutions. DynBTC et DynETH ont fait leurs preuves et notre nouveau DynaSet à effet de levier marque la prochaine étape de notre mission."

Les utilisateurs auront la possibilité de contribuer aux trois DynaSets pendant deux semaines avant de commencer à négocier. La fenêtre de contribution a commencé le 11 octobre à 12 heures UTC et se terminera le 25 octobre à 12 heures UTC. Un montant minimum de 500 dollars est requis pour y participer. Pour en savoir plus, cliquez ici.

À propos de SingularityDAO

SingularityDAO propose des outils de gestion de portefeuille DeFi de premier ordre au secteur des crypto-monnaies, sans pour autant se heurter aux obstacles susceptibles de décourager le grand public. SingularityDAO dispose également d'un ensemble de connaissances et d'expérience offertes par SingularityNET, qui compte au sein de son équipe composée de plus de 100 personnes de nombreux scientifiques de renommée mondiale spécialisés dans l'IA, comme son PDG Ben Goertzel. SingularityDAO réunit tous les éléments nécessaires pour changer à jamais le visage du DeFi et des crypto-monnaies, et son éthique tend vers l'inclusion de tous sur la voie de la création d'une singularité bénéfique. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.singularitydao.ai.

