Avis aux médias : Annonce d'infrastructure à Winnipeg





WINNIPEG, MB, le 14 oct. 2022 /CNW/ - Patrie des Métis de la rivière Rouge -- Les représentants des médias sont invités à assister à une annonce d'infrastructure lors de l'assemblée générale annuelle de la Fédération des Métis du Manitoba, devant des milliers de Métis de la rivière Rouge. L'annonce sera faite par :

L'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivite?s, et le président David Chartrand, président de la Fédération Métisse du Manitoba.

Date : Samedi, 15 octobre 2022



Heure : 9h30 HAC



Endroit : Assiniboia Downs - Salle de conférence principale

3975, avenue Portage

Winnipeg, Manitoba





