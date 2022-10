Commencez en avance vos achats de fêtes avec la prévente Black Friday de Lenovo





Lenovo ouvre la saison des achats de fêtes avec une prévente Black Friday exclusive durant laquelle les consommateurs pourront profiter d'offres anticipées qui changeront chaque semaine. À commencer du 17 octobre et jusqu'au 30 octobre, les consommateurs pourront trouver des réductions exceptionnelles jusqu'à 70% en amont du très attendu Black Friday de Lenovo.

Les consommateurs participant au programme de fidélité MyLenovo Rewards recevront des points de récompense qui pourront être utilisés lors d'achats ultérieurs sur lenovo.com.

Rendez-vous sur lenovo.com pour profiter des réductions récemment annoncées pour les produits phares de Lenovo.

Vous trouverez ci-dessous une sélection d'affaires et de promotions qui figurent dans la prévente de cette année:

Ordinateurs portables pour moins de 300 dollars

Jusqu'à 60% de réduction sur les ThinkPads

Plus de 20% de réduction sur les écrans

Tablettes à partir de 225 dollars

Jusqu'à 25% en moins sur les PC gaming

Accessoires de PC à 10 dollars et moins

"Notre vente Sneak Peek est le moment parfait pour avoir une longueur d'avance sur vos achats de fêtes", déclare Carlo Savino, vice-président, e-commerce pour l'Amérique du Nord et l'Amérique latine, Lenovo. "Nos clients trouveront des offres incroyables sur les PC, les écrans et les accessoires technologiques, que ce soit pour le cadeau parfait ou pour améliorer vos appareils pour l'école, le travail ou le jeu."

Pour plus d'informations sur toutes les offres exceptionnelles de la prévente Black Friday de cette année, rendez-vous sur Lenovo.com.

*Offres valables jusqu'à épuisement des stocks. Commencez tôt vos achats pour une disponibilité optimale.

À propos de Lenovo

Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) est un géant mondial de la technologie dont le chiffre d'affaires s'élève à 70 milliards USD. Classé au 171e rang du classement Fortune Global 500, Lenovo emploie 75 000 personnes dans le monde et sert des millions de clients chaque jour dans 180 marchés. Concentré sur sa vision audacieuse visant à fournir une technologie plus intelligente pour tous, Lenovo s'est appuyé sur son succès en tant que chef de file mondial dans le domaine des PC en développant dans des secteurs de croissance clés, notamment les serveurs, le stockage, la téléphonie mobile, les solutions et les services. Cette transformation, associée à l'innovation mondiale de Lenovo, permet de construire une société numérique plus inclusive, plus fiable et plus durable pour tous, partout. Pour en savoir plus, visitez le site https://www.lenovo.com, et suivez toute notre actualité sur notre StoryHub.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 14 octobre 2022 à 17:10 et diffusé par :