Le Canada rencontre des partenaires et des représentants internationaux à l'occasion du Sommet mondial sur la santé mentale

ROME, Italie, le 14 oct. 2022 /CNW/ - L'honorable Carolyn Bennett, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, termine aujourd'hui un voyage à Rome, en Italie, en tant que membre de la délégation canadienne pour le Sommet mondial sur la santé mentale.

Le Sommet de cette année, intitulé « Skills, Rights, Care: Time to Act; advancing a community-based approach to mental health », a été organisé par le gouvernement italien, en partenariat avec l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). Le but était d'accroître la sensibilisation à la santé mentale et de renforcer la prise de mesures partout dans le monde pour répondre aux principales questions relatives aux soins de santé mentale.

Pendant son séjour à Rome, la ministre Bennett a entendu des chefs de file reconnus à l'échelle internationale dans le domaine de la santé mentale, qui ont partagé des pratiques avisées et des approches novatrices pour soutenir la santé mentale et prévenir les méfaits de la consommation de substances. En outre, elle a participé à un atelier axé sur la valeur d'initiatives communautaires liées à la santé mentale pour atténuer la stigmatisation et la discrimination. Elle y a présenté des initiatives canadiennes et formulé des recommandations pour appuyer l'adoption de comportements positifs en matière de santé mentale et de consommation de substances et la résilience dans les collectivités. Le Sommet a aussi donné l'occasion à la ministre Bennett de partager l'approche du Canada en matière de santé mentale avec des représentants et des partenaires d'autres pays et de tisser des liens avec des représentants de la Fédération mondiale pour la santé mentale et de l'organisme United for Global Mental Health.

Les principales discussions ont porté sur le renforcement des mesures mondiales prises par les gouvernements, les organismes internationaux et la société civile en vue d'aborder des questions relatives aux soins de santé mentale, qui ont été perturbés par les pressions découlant de récentes crises sanitaires et humanitaires. Il convient de noter que la ministre Bennett a rencontré Dévora Kestel, directrice du Département Santé mentale et usage de substances de l'OMS, pour discuter de la manière dont le Canada peut contribuer de façon significative à stimuler l'élan en faveur de la santé mentale mondiale.

Le gouvernement du Canada continuera de travailler avec ses partenaires internationaux pour accroître la sensibilisation à la santé mentale, renforcer la coopération mondiale et faire progresser des approches axées sur les collectivités en matière de santé mentale et de consommation de substances. En collaborant, nous trouverons des façons novatrices d'améliorer la santé mentale et de faire la santé mentale pour tous une priorité mondiale.

«?Je félicite chaleureusement les organisateurs du Sommet mondial sur la santé mentale de nous avoir donné l'occasion d'apprendre des chefs de file dans le domaine de la santé mentale et de la lutte contre les dépendances dans le monde entier. Le manque d'accès aux services de santé mentale, la stigmatisation et la discrimination continue posent des défis que nous partageons tous. Il importait d'entendre parler des pratiques prometteuses et fondées sur des données probantes de nos partenaires internationaux. Nous savons tous que nous avons encore beaucoup à faire. Je remercie tous les délégués de leur franchise et de leur défense alors que nous travaillons à une stratégie globale pour la santé mentale et de lutte contre les dépendances au Canada.?»

L'honorable Carolyn Bennett

Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé

