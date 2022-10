Nouveau partenariat entre Sentier Transcanadien et Destination Canada





VANCOUVER, Colombie-Britannique, 14 oct. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sentier Transcanadien, gardien du plus long réseau de sentiers du monde, et Destination Canada, organisme national responsable de veiller à la prospérité et à la rentabilité de l'industrie canadienne du tourisme, sont fiers d'annoncer la signature d'un protocole d'entente marquant leur engagement à collaborer et à mettre en commun leur expertise pour favoriser le développement de destinations de sentier partout au pays.

Première initiative nationale du genre, ce protocole d'entente entre Sentier Transcanadien et Destination Canada vise à mettre en commun ressources, connaissances et expertise, mais aussi à repérer les occasions et à optimiser les relations avec les destinations et les communautés. L'annonce d'aujourd'hui marque le début d'une relation à long terme qui améliorera le réseau de sentiers au pays et qui, ultimement, sera source de prospérité et de bien-être pour le Canada dans son ensemble et enrichira à la fois la vie de nos communautés et celle de nos invités.

Eleanor McMahon, présidente et chef de la direction de Sentier Transcanadien, et Marsha Walden, présidente-directrice générale de Destination Canada, ont ratifié le protocole d'entente ce matin au restaurant Teahouse dans le parc Stanley, à Vancouver, en compagnie de l'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances, et de Chepximiya Siyam, Janice George, cheffe héréditaire de la Première Nation Musqueam, qui a ouvert la cérémonie de signature.

« Le partenariat annoncé aujourd'hui entre Destination Canada et Sentier Transcanadien est une formule gagnante pour les Canadiens et les visiteurs étrangers, a déclaré le ministre du Tourisme et ministre associé des Finances, l'honorable Randy Boissonnault. Détenant le réseau de sentiers le plus long au monde, le Canada occupe une position privilégiée pour répondre à la demande croissante à l'égard des expériences de plein air et de tourisme durable. Notre réseau de sentiers récréatifs relie nos communautés entre elles, stimule la croissance économique et favorise des modes de vie sains. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont participé à la concrétisation de ce partenariat. J'ai hâte de voir les résultats qui en ressortiront dans les mois et les années à venir. »

« C'est une immense fierté de faire équipe avec Destination Canada dans le cadre de cette initiative inédite pour mettre en valeur le réseau de sentiers du Canada, et d'oeuvrer avec Destination Canada et le ministre Boissonnault à la renaissance de l'industrie canadienne du tourisme au sortir de la pandémie d'une manière durable et pertinente pour nos communautés, affirme Eleanor McMahon, présidente et chef de la direction de Sentier Transcanadien. Nos travaux de recherche confirment que les sentiers jouent un rôle essentiel comme sources de bien-être pour les Canadiens, et que le potentiel du tourisme de sentier est sous-exploité au Canada. Une formidable occasion s'offre à nous de stimuler l'économie touristique de sentier du Canada et ainsi de favoriser la création d'emplois, le développement économique des communautés locales et le tourisme régénérateur. »

« Des bords de mer urbains aux spectaculaires randonnées en forêt, les sentiers qui interpellent les voyageurs à l'échelle du pays sont indissociables de notre économie du tourisme. En plus de rapprocher les gens d'un océan à l'autre, les sentiers contribuent au développement durable des communautés visitées, génèrent des emplois valorisants, protègent nos ressources naturelles et renforcent notre compréhension du Canada, renchérit Marsha Walden, présidente-directrice générale de Destination Canada. Nous sommes ravis de collaborer avec Sentier Transcanadien pour apprendre l'un de l'autre et saisir les occasions qui s'offrent à nous. J'ai confiance qu'ensemble, nous saurons renforcer la compétitivité du Canada, être source de prospérité et de bien-être pour nos communautés et enrichir la vie de nos invités. »

Sentier Transcanadien a lancé en 2020 la toute première stratégie nationale de tourisme de sentier au Canada au profit de l'ensemble des sentiers et des communautés au pays. Le Sentier Transcanadien s'étire sur plus de 28 000 km et relie quelque 15 000 communautés d'un océan à l'autre.

Le Sentier Transcanadien s'étend sur plus de 28 000 km sur la terre et sur l'eau et traverse l'ensemble des provinces et des territoires.

80 % des Canadiens vivent à moins de 30 minutes d'un tronçon du Sentier.

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, la fréquentation des sentiers a augmenté de près de 50 %.

95 % des Canadiens disent que leur utilisation accrue des sentiers améliore leur santé mentale et physique.

99 % des Canadiens ont l'intention de continuer à fréquenter les sentiers dans leur communauté après la pandémie.

Le Sentier Transcanadien (le Sentier) est le plus long sentier récréatif du monde, s'étendant sur plus de 28 000 kilomètres sur terre et sur l'eau. Reliant trois océans ? l'Atlantique, le Pacifique et l'Arctique ?, le Sentier raccorde 15 000 communautés rurales, urbaines et autochtones dans l'ensemble des provinces et territoires. Il est un fil conducteur qui relie les paysages, les saisons, les gens et les expériences diversifiés du Canada, et favorise l'unité, la collaboration et la connectivité. Sentier Transcanadien est un organisme de bienfaisance enregistré qui agit comme gardien du sentier national en collaboration avec des partenaires de sentiers locaux. Grâce au financement du gouvernement du Canada par l'intermédiaire de Parcs Canada et aux investissements de tous les paliers de gouvernement, ainsi que de généreux donateurs, Sentier Transcanadien?est le plus important investisseur dans les projets d'infrastructure de sentier au Canada, soutenant les améliorations, la croissance et l'optimisation du Sentier pour les générations à venir. sentier.ca

À Destination Canada, nous sommes convaincus que le tourisme est source de prospérité et de bien-être pour les Canadiens et qu'il enrichit la vie des visiteurs. Notre mission est d'influencer l'offre et de stimuler la demande dans l'intérêt des résidents, des communautés et des visiteurs, le tout grâce à de la recherche d'avant-garde, à un alignement sur les secteurs public et privé et à un marketing du Canada réalisé au pays et à l'étranger.

Sachant que la diversité est notre première richesse, nous faisons la promotion du Canada comme destination touristique quatre saisons de premier choix pour les voyages d'agrément et d'affaires au pays et à l'étranger (en Allemagne, en Australie, au Canada, en Chine, en Corée du Sud, aux États-Unis, en France, au Japon, au Mexique et au Royaume-Uni). En outre, notre équipe des Événements d'affaires tire parti d'une analyse approfondie du marché mondial pour cibler les grappes internationales qui correspondent aux secteurs économiques prioritaires du Canada.

Destination Canada est une société d'État fédérale qui appartient entièrement au gouvernement du Canada.

