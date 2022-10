AwareGO présente l'audit des risques de cybersécurité des employés pour les entreprises





AwareGO, la société de gestion et de sensibilisation au cyberrisque humain, annonce aujourd'hui qu'elle lancera l'audit et la consultation complets sur les risques de cybersécurité des employés tant attendus, pendant le Mois national de la sensibilisation à la cybersécurité.

« Aujourd'hui, environ 90 % des cyberattaques réussies impliquent des facilitateurs d'intrusion. Il est donc crucial que toute personne responsable de la cybersécurité d'une entreprise ait une idée précise de ce que savent les employés et de leur comportement face aux menaces potentielles. Ce n'est qu'alors qu'il est possible de réagir efficacement avec une formation ou d'autres approches de réduction des risques », déclare le Dr Ari Jonsson, directeur général d'AwareGO. « Le logiciel d'évaluation du risque humain d'AwareGO est le premier du genre à mesurer à la fois les connaissances et le comportement des employés vis-à-vis d'un grand nombre de menaces de cybersécurité, allant bien au-delà de la simple attaque par hameçonnage. Grâce à cette fonctionnalité, nous pouvons désormais déployer notre service complet d'audit des risques de cybersécurité des employés dans les entreprises. Au cours de cet audit, nos experts en cybersécurité travaillent directement avec chaque entreprise pour mettre en place une évaluation appropriée, l'exécuter, estimer le résultat et le traduire en décisions efficaces de réduction des risques. »

AwareGO est connue pour son évaluation des risques humains à la pointe de l'industrie ainsi que pour son approche unique et efficace de la formation à la sensibilisation à la sécurité. Développée par des experts en cybersécurité, des spécialistes du comportement et des designers d'interactions, l'évaluation des risques humains utilise des scénarios interactifs pour évaluer les employés dans un large éventail de domaines de menace et de comportements clés. Les tableaux de bord et les rapports qui en résultent permettent d'identifier les départements et les fonctions vulnérables et fournissent des informations exploitables pour développer des stratégies de sécurité solides afin d'améliorer les cyberdéfenses globales de toutes les entreprises et de réduire les risques en matière de cybersécurité.

L'audit des risques de cybersécurité des employés est conçu pour appliquer la puissance de l'évaluation des risques humains aux organisations clientes de la manière la plus efficace et efficiente possible, et leur permettre d'identifier rapidement et de traiter immédiatement les vulnérabilités de leurs employés. L'audit est mené par des experts AwareGO qui collaboreront avec les clients tout au long du processus. Dans un premier temps, la portée et les priorités de l'audit sont déterminées avec le client, en fonction de la structure de l'entreprise, du profil de risque, des normes de sécurité et bien plus encore. Les employés sont ensuite évalués dans les six domaines de risque différents suivants : hameçonnage, mots de passe, traitement de données sensibles, manipulation d'appareils, sécurité physique et télétravail. Une fois cette opération terminée, nos experts fournissent un rapport détaillé des résultats et consultent le client pour identifier les prochaines étapes possibles permettant d'atténuer les vulnérabilités et de développer pour l'avenir une stratégie de cybersécurité solide et axée sur les données.

Les entreprises intéressées par l'audit des risques de cybersécurité des employés peuvent programmer un appel de 15 à 30 minutes avec AwareGO via ce site Web pour explorer le processus et recevoir un devis adapté.

À propos d'AwareGO

AwareGO est un fournisseur mondial de solutions de sensibilisation au cyberrisque humain qui aide les entreprises et les PME à identifier, quantifier et éliminer le facteur de risque humain en matière de cybersécurité. À ce jour, AwareGO a formé avec succès plus de 8 millions d'employés dans le monde. Basée en Islande, la société possède des bureaux aux États-Unis, en République tchèque et en Croatie. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site awarego.com.

