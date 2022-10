Autoroute 20 à Mont-Saint-Hilaire - Fermeture de deux bretelles pendant trois semaines - MISE A JOUR





LONGUEUIL, QC, le 14 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports informe les usagers de la route que deux bretelles de l'autoroute 20 en direction est à Mont-Saint-Hilaire seront reconstruites dans le cadre du projet d'asphaltage du pont Arthur-Branchaud et de l'autoroute 20 entre la rivière Richelieu et Sainte-Madeleine. La reconstruction des bretelles occasionnera la fermeture de celles-ci pendant trois semaines. Rappelons que le chantier a débuté le 26 septembre dernier et qu'il se poursuivra en 2023, avec une interruption pour la période hivernale.

Gestion de la circulation

Du 19 octobre en soirée au 7 novembre 2022 en matinée

Fermeture de la bretelle menant de l'autoroute 20 en direction est à la sortie n o 113 ( Mont-Saint-Hilaire /R-133 chemin des Patriotes/ Saint-Charles-sur-Richelieu )

113 ( ) Fermeture de la bretelle d'accès menant de la rue Brunet à l'autoroute 20 en direction est

Rappel des entraves déjà annoncées

Jusqu'au début novembre 2022, du lundi au vendredi, de 21 h au lendemain à 5 h,

Fermeture des bretelles d'accès à l'autoroute 20 en direction est en provenance :

De la montée Saint-Jean-Baptiste /chemin Trudeau

/chemin Trudeau

De la rue Serge-Pepin



Fermeture de la bretelle menant de l'autoroute 20 en direction est à la sortie no 112 ( Beloeil /rue Richelieu / Saint-Marc-sur-Richelieu /R-223) LA BRETELLE DE SORTIE RESTE OUVERTE

Une voie de circulation par direction sera disponible de nuit sur l'autoroute 20 entre la montée Saint-Jean-Baptiste et Grande Allée

Les chemins de détour requis lors des fermetures de bretelles seront indiqués par des panneaux de signalisation.

Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel. Les usagers de la route sont invités à ralentir à l'approche du chantier.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, le début de ces travaux pourrait être reporté et ce chantier pourrait se prolonger. Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours en consultant le Québec 511.

Les entraves requises en 2023 seront annoncées au moment jugé opportun.

Les travaux d'asphaltage de cette route sont inscrits sur la liste des investissements routiers et maritimes 2022-2024 de la région de la Montérégie.

