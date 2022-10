Assurer la sécurité, l'équité et le choix dans les services financiers de l'Ontario





L'ASRF recherche de nouveaux membres pour son Comité consultatif des consommateurs

TORONTO, le 14 oct. 2022 /CNW/ - L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF) est à la recherche de nouveaux membres pour son Comité consultatif des consommateurs pour un mandat de deux ans.

Le Comité consultatif des consommateurs (le « Comité ») est composé d'un groupe diversifié de consommateurs et de représentants des consommateurs ayant une expérience dans les secteurs réglementés. Les membres du Comité portent les perspectives et les voix des consommateurs, des membres et des bénéficiaires pour éclairer l'orientation et les décisions de l'ARSF. Dans le cadre du processus de mobilisation des intervenants de l'ARSF, le Comité sert d'organe consultatif par l'intermédiaire du Bureau de protection des consommateurs de l'ARSF, qui gère et fournit des services de secrétariat et d'assistance au Comité.

Les candidats seront sélectionnés en fonction de leur expérience, de leurs compétences, de leurs connaissances et de leurs perspectives pertinentes, en mettant l'accent sur les secteurs réglementés par l'ARSF. Pour en savoir plus sur les qualifications et les responsabilités des membres, veuillez consulter le mandat actuel du Comité.

Conditions :

Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent présenter les deux documents suivants à [email protected] avant le vendredi 18 novembre 2022.

Un curriculum vitæ à jour

Une lettre de motivation qui aborde les points suivants :

La raison pour laquelle le candidat souhaite siéger au Comité;



La manière dont les compétences et les expériences du candidat correspondent à l'objectif, au mandat et aux responsabilités du Comité;



Les types de connaissances que le candidat apporterait au Comité (p. ex., expérience de la défense des consommateurs, expertise technique dans un secteur particulier, expertise en politique générale, etc.).

Les questions concernant les exigences peuvent être envoyées à [email protected].

Pour en savoir plus sur le Comité et ses membres actuels, cliquez ici.

Pour en savoir plus :

L'ARSF continue d'agir dans l'intérêt de tous les intervenants, y compris les consommateurs, afin de garantir à tous la sécurité financière, l'équité et le choix. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.fsrao.ca.

