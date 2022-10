Pandémie de la COVID-19 - Le gouvernement du Québec présente le bilan de la dernière journée

Les lignes d'assistance téléphonique en cas de crise sont une bouée de sauvetage pour les personnes survivantes de la violence fondée sur le sexe (VFS) et sont des services de soutien essentiels. Les taux de VFS au Yukon sont trois fois plus élevés...

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, pour les dernières 24 heures, au Québec, font état de : 1?057 nouveaux cas, pour un total de 1?213 474 personnes infectées*?;13 nouveaux décès, pour un total de 16?876 décès, soit?;3 décès...

Pendant que les salles de spectacle se remplissent de nouveau et que les artistes remontent sur scène, Patrimoine canadien appuie des services sur mesure qui répondent aux besoins du milieu des arts de la scène et de ses travailleurs. Aujourd'hui, le...