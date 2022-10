Fonds pour la résilience : 59 nouveaux projets aideront les travailleurs culturels autonomes du secteur des spectacles sur scène





Patrimoine canadien continue de soutenir les travailleurs culturels du secteur des arts de la scène qui éprouvent des difficultés en raison de la pandémie de COVID-19

MONTRÉAL, le 14 oct. 2022 /CNW/ - Pendant que les salles de spectacle se remplissent de nouveau et que les artistes remontent sur scène, Patrimoine canadien appuie des services sur mesure qui répondent aux besoins du milieu des arts de la scène et de ses travailleurs.

Aujourd'hui, le ministre du Patrimoine canadien et lieutenant du Québec, l'honorable Pablo Rodriguez, a annoncé un investissement de près de 10 millions de dollars pour la création de 59 projets qui apporteront un soutien à long terme aux artistes et aux travailleurs culturels.

Mis sur pied par les 59 organismes tiers, les projets financés seront déployés aux quatre coins du pays. Ils permettront d'offrir des conseils, des renseignements et des occasions de perfectionnement professionnel aux travailleurs dans des domaines comme la gestion financière, la santé mentale et le mieux-être, l'assistance juridique et la transition de carrière.

Le ministre a fait cette annonce au Cabaret Lion d'Or ce matin. Il était accompagné des représentants de certains organismes récipiendaires du financement : Les Scènes de Musique Alternatives du Québec, le Dancer Transition Ressource Centre, la Fondation des Artistes, la Machinerie des arts, la Société professionnelle des auteurs et des compositeurs du Québec, le Centre des arts de la scène Jean-Besré, le Talk is Free Theatre, les Professional Opera Companies of Canada, la Fondation SOCAN, le Regroupement québécois de la danse et l'Alliance internationale des employés de scène.

Ces projets sont financés dans le cadre du deuxième volet du Fonds pour la résilience des travailleurs du secteur des spectacles sur scène du Canada. La valeur totale du Fonds était de 60 millions de dollars, et le premier volet a été annoncé plus tôt cette année.

« Nous avons promis d'être là pour soutenir les artistes et c'est ce que nous faisons. De nombreux travailleurs du milieu vivent encore de l'incertitude en raison de la hausse du coût de la vie et des répercussions persistantes de la pandémie. Les nouveaux services que nous avons mis à leur disposition grâce au Fonds pour la résilience des travailleurs du secteur des spectacles sur scène du Canada permettront de leur donner un bon coup de pouce pour leur bien-être global. Nous continuerons de travailler fort pour répondre aux besoins des artistes. »

? Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et lieutenant du Québec

Le secteur canadien de la culture compte plus de 726 600 travailleurs, dont 158 100 artistes professionnels.

Au quatrième trimestre de 2021, le produit intérieur brut (PIB) lié à la culture a enregistré sa cinquième augmentation consécutive. Pour la première fois depuis le début de la pandémie, le PIB nominal du secteur culturel du Canada a dépassé les niveaux d'avant la pandémie de COVID de 1,3 %. Toutefois, le PIB du secteur des arts de la scène accuse un retard important, n'atteignant que 60,5 % de son niveau du quatrième trimestre de 2019.

Au troisième trimestre de 2021, quoique les emplois dans l'ensemble du secteur de la culture atteignaient 95,5 % de leur niveau du quatrième trimestre de 2019, le secteur des arts de la scène comptait 53 916 emplois, soit 77,4 % du niveau prépandémique.

Au quatrième trimestre de 2021, quoique les emplois dans l'ensemble du secteur de la culture atteignaient 98,5 % de leur niveau du quatrième trimestre de 2019, le secteur des arts de la scène comptait 57 789 emplois, soit 87 % du niveau prépandémique.

Au premier trimestre de 2022, quoique les emplois dans l'ensemble du secteur de la culture atteignaient 99,8 % de leur niveau du quatrième trimestre de 2019, le secteur des arts de la scène comptait 60,823 emplois, soit 87,3 % du niveau prépandémique.

Créé pour contrer les répercussions de la COVID-19, le Fonds pour la résilience des travailleurs du secteur des spectacles sur scène du Canada s'appuie sur l'investissement de 181,5 millions de dollars en 2021-2022 pour les travailleurs du secteur des arts et événements devant public dévoilé dans l'Énoncé économique de l'automne 2020. Il complète le soutien offert aux organismes voués aux arts de la scène dans le cadre du Fonds de relance pour les secteurs des arts, de la culture, du patrimoine et du sport de 300 millions de dollars sur 2 ans (exercices 2021-2022 et 2022-2023) et le Fonds de réouverture de 200 millions de dollars annoncé dans le budget de 2021.

Organismes Projets Sommes allouées ALBERTA DANCE ALLIANCE Du temps plus fluide en vue : la résilience à la Alberta Dance Alliance 60 000 $ ARTISTS' LEGAL ADVICE SERVICES Programme de soutien juridique pour les artistes du secteur des arts de la scène 37 820 $ CONSULTANTS CANADIENS EN ARTS (ACCA) Programme d'amélioration des capacités et de perfectionnement professionnel des consultants 90 020 $ ASSOCIATED DESIGNERS OF CANADA Programme de mentorat et de formation en rétablissement des compétences pour les designers 322 823 $ ASSOCIATION ACADIENNE DES ARTISTES PROFESSIONNEL.LE.S DU N.-B. INC. Services de soins de santé mentale aux artistes et aux travailleur.euse.s culturels 280 000 $ ATLANTIC FEDERATION OF MUSICIANS LOCAL 571 SOCIETY Numériser le paysage musical - Passer aux spectacles numériques en direct 25 109 $ CALGARY GRAND THEATRE SOCIETY (THE) Programme de renforcement des capacités des travailleurs du secteur artistique 97 350 $ INCUBATEUR MUSICAL CANADIEN Formation à la résilience pour les artistes et les travailleurs du secteur du spectacle (London et sud-ouest de l'Ontario) 300 000 $ CANADIAN ACTORS' EQUITY ASSOCIATION Soutenir la résilience : Projet C - Perfectionnement professionnel et enregistrements vidéo pour laisser un héritage 47 214 $ CANADIAN ACTORS' EQUITY ASSOCIATION Soutenir la résilience : Projet A - Nous sommes là pour vous - Un projet de santé mentale et de mieux-être 180 786 $ ASSOCIATION CANADIENNE DES ORGANISMES ARTISTIQUES 1 : Mentorat pour les artistes autochtones 2 : Planification de la succession des agents et perfectionnement professionnel 98 300 $ INSTITUT CANADIEN DES TECHNOLOGIES SCÉNOGRAPHIQUES Programme de mentorat en groupe de l'Institut et assistanats internes 190 000 $ CENTRE DE CRÉATION LIMOILOU Faisons rayonner les artistes 173 129 $ CENTRE DES ARTS DE LA SCÈNE JEAN-BESRÉ (CASJB) Incubateur de résilience et de perfectionnement en arts de la scène 242 148 $ COMMUNITY ARTS COUNCIL OF VANCOUVER (THE) Projet pour soutenir la résilience des artistes de la scène 30 000 $ DANCE SASKATCHEWAN INC. Programme de rétablissement de la danse - Pour le soutien de la santé mentale 13 300 $ CENTRE DE RESSOURCES ET TRANSITION POUR DANSEURS Soutenir la résilience des artistes canadiens (projet ERICA) 510 500 $ MUSIQUE FOLK DE L'ONTARIO Re:Folk:Us - Revenons au folk! 84 580 $ FONDATION DES ARTISTES (LA) Projet 02 : Fonds de soutien psychologique aux travailleurs du secteur des spectacles sur scène 400 000 $ FONDATION DES ARTISTES (LA) Projet 03 : Fonds de soutien juridique aux travailleurs du secteur des spectacles sur scène 400 000 $ GROUPE DANSE PARTOUT INC. (LE) Programme de développement professionnel des travailleurs autonomes en danse 27 100 $ ALLIANCE INTERNATIONALE DES EMPLOYÉS DE LA SCÈNE ET DES PROJECTIONNISTES DES ÉTATS-UNIS ET DU CANADA (IATSE) Programme de formation pour les travailleuses et travailleurs des arts de la scène 900 000 $ INDIE WEEK INC. Programme communautaire pédagogique en ligne 78 000 $ INDIGENOUS MUSIC ALLIANCE Série d'ateliers régionaux de l'International Indigenous Music 228 808 $ JABERI DANCE THEATRE INC. Mentorat et formation pour aider les danseuses et danseurs pigistes à réintégrer le marché du travail 99 000 $ LES SCÈNES DE MUSIQUE ALTERNATIVES DU QUÉBEC (LES SMAQ) Re.Prise : l'accompagnement professionnel pour les travailleurs autonomes 260 042 $ LIL SIS LIL SIS - ONTARIO + ATLANTIC EXPANSION 87 440 $ MACHINERIE DES ARTS Développement professionnel pour artistes établis (services et ressources) 130 000 $ MANITOBA MUSIC INDUSTRY ASSOCIATION INC. Projet de redressement et de résilience pour les entreprises de musique du Manitoba 59 600 $ MOBILISATION CULTURELLE CANADA Mise en place de réseaux respectueux, adaptatifs et inclusifs dans les arts 360 200 $ MONSTRARTITY CREATIVE COMMUNITY #Classes de maître Monster : Conférences sur l'entrepreneuriat artistique sud-asiatique 70 195 $ MUSIC AFRICA OF CANADA INC. Programme de formation d'artistes africains 51 943 $ MUSIC NOVA SCOTIA Coalition côtière : Redressement du secteur du spectacle sur scène du Canada atlantique 200 000 $ MUSIC YUKON Formation intensive de musiciens et de techniciens professionnels 100 000 $ MUSIQUE N.-B. Coalition côtière : Redressement du secteur du spectacle sur scène du Canada atlantique 180 000 $ NAKAI THEATRE Programme de résilience des artistes du Nord 27 450 $ ON CUE PERFORMANCE HUB Contribuer au rétablissement de la carrière des artistes de la scène 99 000 $ ON THE BOARDS STAGING COMPANY Production d'une vidéo pour le programme de formation d'artistes de la scène 39 000 $ OTTAWA ARTS COUNCIL Spectre complet : Colloques de perfectionnement professionnel pour les artistes 60 000 $ PACIFIC LEGAL EDUCATION AND OUTREACH SOCIETY Ligne de soutien téléphonique et de conseils juridiques pour les artistes de scène 82 367 $ PLAYWRIGHTS GUILD OF CANADA Soutien à la résilience pour les dramaturges canadiens 413 100 $ ASSOCIATION POUR L'OPÉRA AU CANADA Programme de résilience pour les chanteuses et chanteurs d'opéra 434 000 $ PROPELLER DANCE Transition et renouveau - Le spectacle continue! 110 000 $ QAGGIAVUUT! (CENTRE DES ARTS DE LA SCÈNE DU NUNAVUT) Sommet des arts de la scène du Qaggiq 300 000 $ COLLÈGE ROYAL CANADIEN DES ORGANISTES The Organist Launchpad 200 000 $ FONDATION SOCAN Programme de redressement de carrière et de soutien aux artistes de scène : 2e volet 132 000 $ SOCIÉTÉ PROFESSIONNELLE DES AUTEURS ET DES COMPOSITEURS DU QUÉBEC Initiatives de résilience pour les auteurs et les compositeurs du Québec (Stream2) ? (Re)créer la chanson... 22 000 $ SOCIÉTÉ PROFESSIONNELLE DES AUTEURS ET DES COMPOSITEURS DU QUÉBEC Initiatives de résilience pour les auteurs et les compositeurs du Québec (Stream 2) ? Posture entrepreneuriale 80 500 $ SOUTH ASIAN DANCE ALLIANCE OF CANADA (SADAC) Ateliers nationaux sur le perfectionnement professionnel des danseuses et danseurs sud-asiatiques 93 490 $ SUDBURY PERFORMANCE GROUP Formation en éclairage et en diffusion pour les musiciennes et musiciens 64 000 $ TALK IS FREE THEATRE INC. Programme de mentorat réciproque 60 000 $ THE FOUNDATION FOR CANADIAN COMEDY (CANCOM) Symposium sur la comédie 274 338 $ TORONTO ARTSCAPE INC. Laissez-passer pour les coulisses Artscape : un programme ouvrant les portes de l'industrie et des installations aux artistes de la scène 450 000 $ TRADE ROUTES CA Programme international de mentorat pour les agents musicaux abordant le perfectionnement des compétences, la formation spécialisée et les programmes transfrontaliers dans le secteur du spectacle sur scène 66 000 $ VANCOUVER ASIAN CANADIAN THEATRE Le programme tremplin 42 500 $ VANCOUVER MUSICIANS' ASSOCIATION - LOCAL 145 OF AMERICAN FEDERATION OF MUSICIANS Équilibre sonore : le symposium des pigistes 95 900 $ VICTORIA MULTICULTURAL SOCIETY Renforcer la résilience au sein de la communauté des arts de la scène du Grand Victoria 49 600 $ VINES ART FESTIVAL SOCIETY Écosystèmes 60 000 $ WOMEN IN MUSIC CANADA Programme EQ : Programme de formation en musique sur scène 90 500 $

