Une voie durable vers la prospérité | Révolution écologique

Les Chinois ont déterminé qu'il est nécessaire de bâtir une civilisation respectueuse de l'environnement pour mener une vie de qualité et bénéficier d'un développement accru, car la ceinture économique du fleuve Yangtsé représente la moitié de la population et de la production économique de la Chine.

Chongqing a été désignée comme l'une des « villes les plus polluées de la planète » par la BBC il y a quelques années. Elle fait partie de la barrière écologique du cours supérieur du fleuve Yangtsé, ce qui signifie que la restauration de l'environnement l'emporte sur tout le reste. Prenons l'exemple de l'île de Guangyang.

Avant 2016, un projet immobilier portant sur plus de 3 millions de mètres carrés de terrain y était prévu, menaçant de dévaster le paysage naturel. Le projet a été arrêté de manière décisive par le gouvernement municipal de Chongqing en 2017 et remplacé par un projet panoramique transformateur baptisé « Noyau de la beauté du Yangtsé, terre de l'écologie de Chongqing. » L'île de Guangyang compte plus de 500 plantes et est recouverte à plus de 90 % de végétation. Les archives indiquent que l'île abrite 191 espèces d'oiseaux et constitue la destination hivernale de nombreux autres oiseaux migrateurs. C'est un cas typique de restauration écologique en Chine.

Par ailleurs, le développement environnemental exige un mode de production et un mode de vie à faible émission de carbone, pour lesquels Chongqing est également une « centrale de fabrication intelligente » et une « ville intelligente renommée. » Non seulement la technologie du big data augmente la production sur le plan qualitatif et quantitatif, mais elle réduit également les émissions de carbone dans la production industrielle.

Quinze parcs industriels écologiques et 171 usines respectueuses de l'environnement ont été conçus, et 72,5 % des nouveaux bâtiments sont équipés de technologies durables. Chongqing a réduit sa consommation d'énergie par unité de PIB de 16,1 % en cinq ans.

Les conditions écologiques de Chongqing s'améliorent dans les montagnes, les rivières, les forêts, les terres agricoles, les lacs et les prairies. Au cours des dernières décennies, la superficie forestière de la ville a augmenté de 2 % par an, atteignant provisoirement 54,5 %. La zone d'érosion du sol a diminué de 12,5 %. Avec 1 145 kilomètres de cours d'eau traités, la qualité de l'eau du fleuve Yangtsé est supérieure à celle de la région de Chongqing.

Grâce aux efforts conjoints de la population, des changements environnementaux majeurs ont été observés à Chongqing : en 2013, seuls 206 jours présentant une bonne qualité de l'air ont été recensés à Chongqing, soit 56 % de l'année. En 2021, ce nombre est passé à 326 jours, soit 90 % de l'année, ce qui a permis de réduire la probabilité de pluies acides de 48 % à 8 %.

