LE CANADA SOUTIENT LA CRÉATION DE NOUVEAUX LOGEMENTS DE TRANSITION POUR JEUNES ADULTES EN DIFFICULTÉ À MONTRÉAL





MONTRÉAL, le 14 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui, Soraya Martinez Ferrada, députée d'Hochelaga et secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, en compagnie de M. Benoit Dorais, vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal, responsable de l'habitation, de la stratégie immobilière et des affaires juridiques, ainsi que de Pierre Lessard-Blais, maire de l'arrondissement d'Hochelaga ont inauguré le projet Maison Tangente, un engagement financier de 1,7 millions de dollars du gouvernement fédéral grâce à l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL).

Le projet situé dans l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve a permis de rénover un triplex afin de le convertir en 6 logements abordables qui permettront à des jeunes en difficulté ou en situation d'itinérance d'avoir un chez-soi sûr.

La Maison Tangente a pour objectif d'accueillir de jeunes adultes de 18 à 25 ans qui sont en situation de vulnérabilité ou à risque d'itinérance et de leur offrir un toit dans un contexte qui encourage l'apprentissage des compétences de vie et les responsabilités en matière de logement. Le salon principal du triplex a été converti en un espace commun qui comprend une cuisine commune.

« Tout le monde mérite un logement accueillant et abordable. C'est pourquoi il est important de soutenir les partenaires locaux, comme la Maison Tangente. Depuis plus de 40 ans, cette maison offre des logements transitoires pour les jeunes adultes vulnérables, en particulier les jeunes qui font face à des situations difficiles. L'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) permet de contribuer concrètement au travail des organismes sans but lucratif et de mieux répondre aux besoins de tous partout au Canada. » - Soraya Martinez Ferrada, députée d'Hochelaga (Québec) et Secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« La Ville de Montréal est fière d'avoir contribué à la réussite de ce projet, qui répond à un besoin précis pour aider les plus vulnérables. La Maison Tangente permettra à des jeunes adultes en quête d'autonomie, d'indépendance et de responsabilisation de bénéficier d'un premier logement. Je remercie nos partenaires pour leur implication dans ce dossier. Cette mobilisation est un exemple de ce que nous pouvons accomplir quand nous travaillons toutes et tous dans la même direction. » - Benoit Dorais, vice-président du comité exécutif, responsable de l'habitation, de la stratégie immobilière et des affaires juridiques

« Les conséquences de la flambée immobilière et de la crise du logement sont graves. La Maison Tangente est un exemple de partenariat où chaque intervenant use habilement des leviers à sa disposition pour créer davantage de logements accessibles aux personnes les plus vulnérables. L'accompagnement de la Ville, l'investissement financier du gouvernement fédéral et l'expertise des organismes communautaires incarnent ici une formule gagnante. » - Pierre Lessard-Blais, maire de l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve

« Le succès de ce projet repose sur le travail de collaboration de l'équipe de Maison Tangente et des partenaires du milieu qui ont à coeur de soutenir et d'accompagner les jeunes adultes en difficulté dans leur progression vers l'autonomie. Ce projet est un modèle qu'on voudrait répliquer si nous voulons garantir un avenir meilleur pour les jeunes dans le respect et la dignité. » - Edith Cyr, directrice générale de Bâtir son quartier

« Cet investissement permettra aux jeunes que nous accueillons d'avoir le temps et l'aide nécessaire pour leur assurer une sortie définitive de l'itinérance. » - Johanne Cooper, directrice générale de Maison Tangente

Par l'intermédiaire de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), le gouvernement du Canada collabore avec ses partenaires provinciaux et territoriaux afin de réduire le nombre de personnes au Canada dans le besoin en améliorant l'accès au logement abordable.

collabore avec ses partenaires provinciaux et territoriaux afin de réduire le nombre de personnes au dans le besoin en améliorant l'accès au logement abordable. L'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) est un programme de 2,5 milliards de dollars. Elle vise à répondre aux besoins urgents en matière de logement des personnes vulnérables au Canada , grâce à la construction rapide de plus de 10 000 logements abordables.

, grâce à la construction rapide de plus de 10 000 logements abordables. L'ICRL utilise une approche du logement axée sur les droits de la personne. Elle aide des personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que d'autres personnes vulnérables : les femmes et les enfants fuyant une situation de violence familiale, les personnes âgées, les jeunes adultes, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants, les membres de la communauté LGBTQ2S+, les personnes racisées et noires du Canada , ainsi que les personnes nouvellement immigrées ou réfugiées.

, ainsi que les personnes nouvellement immigrées ou réfugiées. Les logements doivent être construits dans les 12 mois suivant l'octroi du financement aux demandeurs du programme (à quelques exceptions près). Les logements dans les collectivités nordiques et éloignées doivent être construits dans un délai de 18 mois.

Le budget de 2022 propose de fournir 1,5 milliard de dollars au cours des deux prochaines années pour prolonger l'ICRL et créer 6 000 logements abordables supplémentaires partout au Canada . Au moins 25 % du financement sera consacré à des ensembles résidentiels destinés aux femmes.

