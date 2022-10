Quest Digital Finance relie les non-bancarisés aux systèmes de crédit formels





Le secteur bancaire ougandais comprend 25 banques commerciales, quatre institutions de microfinance acceptant des dépôts (IMFs), trois établissements de crédit et plus de 300 institutions de microfinance (IMF) n'acceptant pas des dépôts. Cependant, et selon l'enquête Finscope 2018, publiée par le groupe de réflexion Financial Sector Deepening Ouganda, on estime que la majeure partie (89%) de la population adulte n'est toujours pas bancarisée, et ne possède pas de comptes classiques auprès d'une institution bancaire formelle. De plus, l'application web de collecte de données économiques Trading Economics estime qu'une majorité de 74,45% des 45,7 millions d'habitants de l'Ouganda vivent dans des zones rurales.

Le manque d'accès aux services bancaires et aux crédits empêche ces populations d'accéder aux produits et ressources de base nécessaires pour bâtir des entreprises prospères. Cependant, les petits agriculteurs et autres entrepreneurs en milieux rural et péri-urbain de l'Ouganda constatent ces jours-ci que ce n'est pas la charrue, mais plutôt le smartphone, qu'il faut mettre avant les boeufs. Quest Digital Finance, une entreprise technologique ougandaise, oeuvre pour changer cette réalité, en offrant le pouvoir des services bancaires et de la prestation de services aux agriculteurs et entrepreneurs utilisant ses plateformes numériques.

La plateforme permet aux Coopératives d'Épargne et de Crédit (COOPEC) et aux institutions de microfinance de parvenir à une transformation numérique intégrale et, par conséquent, d'améliorer les rapports et la responsabilisation, qui par la suite réduisent les risques de ces entités, et leur permettent ainsi d'accéder aux crédits auprès des institutions financières. Akellobanker espère éventuellement fournir des produits et des prestations groupés aux agriculteurs, aux entrepreneurs et autres entités de la chaîne de valeur à crédit. Renew Capital, une société d'investissement d'impact qui soutient les petites et moyennes entreprises en Afrique de l'Est par le biais de son réseau mondial d'investisseurs providentiels, Renew Capital Angels, poursuit maintenant cet effort en fournissant les fonds dont Akellobanker a besoin pour soutenir plus de 100 coopératives desservant plus de 100 000 agriculteurs et micro, petites et moyennes entreprises (MPME) en Ouganda. A ce titre, Akellobanker s'efforcera de se concentrer sur son programme de numérisation, visant à intégrer plus de 350 000 agriculteurs et entrepreneurs dans l'économie numérique et à utiliser les données pour fournir les produits et services souhaités à crédit.

Commentant cet effort, Jean Onyait, chef d'équipe d'Akellobanker a déclaré : « Si vous regardez le monde de la finance de la décennie passée, les banques commerciales avaient le monopole de l'inclusion financière. Mais il y a cinq ans, les fintechs ? les petites entreprises de technologie financière ? sont apparues et ont montré qu'elles étaient capables d'aller là où les banques traditionnelles ne vont pas. Cela constitue une brèche dans le monopole des banques et crée une concurrence saine, ce qui contribue grandement à réduire les prix et à rendre les services beaucoup plus abordables pour les communautés locales. »

Pour sa part, JC Oelofse, Responsable des services de croissance partagée chez Renew Capital a souligné : « Le potentiel du marché et la viabilité commerciale à long terme d'Akellobanker ont attiré Renew Capital, surtout avec le besoin croissant d'accéder au financement. Le développement d'une plateforme numérique qui offre une agrégation fiable des données financières générées par les personnes non bancarisées afin de faciliter l'accès au crédit constitue un levier essentiel de croissance dans le secteur informel. Ces crédits fournis par des institutions financières facilite la vente d'intrants pour accroître l'économie informelle et occasionne un impact bien défini. »

À propos de Renew Capital

Renew Capital est une société d'investissement à impact centrée sur l'Afrique qui soutient des entreprises innovantes à fort potentiel de croissance. Localisée en Éthiopie, au Rwanda et en Ouganda, Renew Capital gère les investissements réalisés pour le compte de Renew Capital Angels, un réseau mondial d'investisseurs providentiels, de fondations et de gestionnaires de patrimoine qui recherchent des rendements financiers et un impact social durable. Depuis la création du réseau en 2012, Angels a activement investi dans la région, mobilisant des millions de dollars sur le marché intermédiaire africain.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

