L'OIIO établit un nouveau record dans le nombre d'infirmières inscrites





Un plus grand nombre d'infirmières dans le système de soins de santé de l'Ontario

TORONTO, le 14 oct. 2022 /CNW/ - L'Ordre des infirmières et infirmiers de l'Ontario (OIIO) protège la population en promouvant un exercice infirmier sécuritaire. Cela comprend l'inscription d'infirmières qui ont les compétences nécessaires pour exercer leur profession de manière sécuritaire en Ontario.

Au 1er octobre 2022, le nombre d'infirmières inscrites auprès de l'OIIO en Ontario s'élevait à 183 954, soit une augmentation de 3,6 % par rapport à la même période l'année dernière. Ce nombre comprend 12 802 nouvelles inscriptions, soit le nombre de nouvelles infirmières qui travaillent actuellement dans le système de soins de santé. En seulement neuf mois, ce nombre dépasse le total des nouvelles inscriptions de 2021, qui était de 12 449.

Parmi ces nouvelles inscriptions en 2022, 5 848 sont des inscriptions d'infirmières formées à l'étranger, toutes catégories d'inscription confondues.

« Ce jalon marque la quatrième année consécutive d'augmentation des inscriptions de nouvelles infirmières », a déclaré Silvie Crawford, présidente et directrice générale de l'OIIO. « Durant cette période extraordinaire pour le secteur des soins de santé, les infirmières possédant les connaissances, les compétences et le jugement nécessaires répondent à l'appel pour fournir des soins sécuritaires et de qualité aux patients dans les communautés de la province. »

L'augmentation du nombre d'inscriptions est le résultat des efforts continus de l'OIIO visant à moderniser ses processus d'évaluation des candidates. Cela comprend des initiatives de collaboration avec d'autres partenaires du système de soins de santé, comme le programme de partenariat en matière d'Expérience d'exercice infirmier sous supervision, qui a permis d'inscrire 841 infirmières formées à l'étranger jusqu'à présent.

« Il s'agit d'un travail de transformation, mais nous savons que le besoin en ressources humaines dans le domaine de la santé continue de croître. C'est pourquoi nous sommes résolument engagés dans la protection de la population et nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour trouver de nouvelles possibilités et solutions permettant de répondre à la demande croissante du système de santé en personnel infirmier », a expliqué Mme Crawford.

Le 2 septembre 2022, le ministère de la Santé a appuyé le plan de l'OIIO visant à inscrire un plus grand nombre d'infirmières pour leur permettre de fournir les soins essentiels aux patients de l'Ontario. Ce plan comprenait des propositions de modifications aux règlements relatifs à l'inscription, approuvées à l'unanimité par le Conseil, pour bénéficier d'une plus grande marge de manoeuvre pour inscrire des candidates qualifiées et remettre en vigueur le certificat des infirmières inscrites dans la catégorie de membre inactif.

« Nous sommes impatients de poursuivre notre collaboration avec le Ministère et d'autres partenaires du système de santé pour explorer des stratégies à plus long terme », a ajouté Mme Crawford.

Consultez les pages Registration Totals at a Glance (en anglais) et Applicant Statistics (en anglais) pour obtenir des informations à jour sur le nombre d'infirmières inscrites en Ontario.

SOURCE Ordre des infirmières et infirmiers de l'Ontario

Communiqué envoyé le 14 octobre 2022 à 10:30 et diffusé par :