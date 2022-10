Suite à un appel d'offres publiques, la Sûreté du Québec a octroyé à gtechna le contrat d'un système infonuagique de gestion des constats sécurisé pour automatiser la prise en charge des infractions routières ainsi que des rapports d'accident électroniques





La Sûreté du Québec adopte l'émission de constats d'infraction et les rapports d'accident électroniques en temps réel afin d'optimiser ses opérations routières

MONTRÉAL, le 14 oct. 2022 /CNW Telbec/ - gtechna, chef de file dans le développement de solutions automatisées d'application des lois et des règlements pour les services de police, les exploitants de stationnement et les sociétés de transport, annonce aujourd'hui le déploiement de son système numérique d'application des lois et des règlements pour l'ensemble de la flotte automobile de la Sûreté du Québec.

« Année après année, de plus en plus de véhicules circulent sur nos routes, » affirme Michel Guay, vice-président exécutif de gtechna. « Il est essentiel que des outils informatiques soient rendus disponibles pour les policiers afin que les enjeux de sécurité routière soient traités avec efficacité. Les outils électroniques de gestion et d'application des lois et des règlements, tels que l'émission de constats d'infraction et les rapports d'accident en format numérique, ont un impact positif significatif sur l'efficacité opérationnelle des agents sur le terrain et du personnel civil. »

À titre d'organisme gouvernemental, la Sûreté du Québec a exigé de l'entreprise qu'elle respecte des normes de sécurité rigoureuses, notamment en ce qui a trait à la conformité au cadre SOC2 de type 2 et à la redondance du réseau hébergé au Canada pour garantir la performance et l'intégrité du système.

« Notre logiciel a été récompensé comme solution d'émission de constats d'infraction électroniques sur le marché au Québec et en Amérique du Nord, et il continue d'évoluer alors que nous brisons à nouveau le moule avec des produits et des services qui répondent aux besoins, et qui relèvent les défis actuels et futurs associés à la cybersécurité, » dit Monsieur Guay. « Nous sommes fiers d'accueillir la Sûreté du Québec dans notre grande famille de clients au Québec ».

La Sûreté du Québec s'ajoute à la liste de 23 services de police, soit presque la totalité des services de la province, qui utilisent le logiciel d'application des lois et des règlements de gtechna pour automatiser la prise en charge de leurs programmes sur la sécurité routière.

gtechna continue d'innover pour répondre aux besoins d'aujourd'hui, tout en prévoyant les nouveaux défis de demain. L'entreprise grandit à l'interne tout en mettant ses clients au premier plan en leur offrant le meilleur logiciel de sa catégorie. Celui-ci comprend une technologie libre- service en ligne, des solutions de constats virtuels comme constats d'infraction par la poste, ainsi que des radars de vitesse et des caméras d'intersection. Pour en savoir plus sur la manière dont gtechna appuie la vision gouvernementale sur l'application des lois et des règlements, visitez le site Web de l'entreprise .

gtechna conçoit des logiciels d'application des lois et des règlements, et d'émission de constats d'infraction électroniques en temps réel pour les services de police, les exploitants privés de stationnement, ainsi que les organismes de réglementation et de transport. Ces outils aident les gouvernements, les opérateurs privés et les universités à atteindre leurs objectifs liés à la mobilité et à la sécurité. Réputés pour leurs technologies d'avant-garde, les logiciels de gtechna prennent maintenant en charge plus de 25 millions de constats par année, le tout avec une conformité améliorée et une meilleure efficacité opérationnelle. Vingt ans de collaborations fructueuses avec des chefs de file au Québec, à Washington, D.C., dans le domaine du transport de la grande région de Boston, à Toronto, à Pittsburgh, à Minneapolis, à Seattle et à Vancouver ont mené à l'expansion de gtechna vers des marchés mondiaux comme l'Australie, et la Malaisie. Les logiciels d'application des lois et des règlements de gtechna sont parmi les meilleurs de l'industrie, car l'entreprise investit continuellement dans le peaufinage et le développement de ses produits afin d'offrir des solutions qui renforcent l'autonomie de ses clients. Une forte demande continue pour la technologie de gtechna de la part de villes de classe mondiale a positionné l'entreprise comme source de confiance de solutions fiables destinées aux services de police, aux exploitants de stationnement et aux organismes responsables de la mobilité. gtechna est une division de Harris Computer.

