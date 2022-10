Avis aux médias - Le gouvernement du Canada fera une annonce visant à soutenir la croissance et l'expansion des technologies sans fil innovantes au Canada





OTTAWA, ON, le 14 oct. 2022 /CNW/ - Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, fera une annonce concernant l'appui aux solutions innovantes pour faire progresser la recherche-développement et le déploiement des réseaux 5G au Canada. Le ministre Champagne sera accompagné du premier ministre de l'Ontario, l'honorable Doug Ford, de la présidente du Conseil du Trésor, l'honorable Mona Fortier, du ministre du Développement économique, de la Création d'emplois et du Commerce de l'Ontario, l'honorable Vic Fedeli, de la ministre des Services à l'enfance et des Services sociaux et communautaires de l'Ontario, l'honorable Merrilee Fullerton, ainsi que de la députée de Kanata-Carleton, Jenna Sudds.

Date : Le lundi 17 octobre 2022

Heure : 9 h 30 (heure de l'Est)

Lieu : Siège social de Nokia Canada

Hall d'entrée principal

600, chemin March

Ottawa (Ontario)

L'annonce sera diffusée en direct sur la page Facebook Innovation canadienne.

Participation en personne

Les représentants des médias qui prévoient assister à l'événement en personne doivent confirmer leur participation par courriel auprès des Relations avec les médias d'ISDE, à [email protected], au plus tard le dimanche 16 octobre, à 16 h (heure de l'Est). Ils sont priés d'arriver 15 minutes avant le début de l'événement.

