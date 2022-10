Le gouvernement du Canada investit dans les infrastructures de transport actif à Logy Bay-Middle Cove-Outer Cove





LOGY BAY-MIDDLE COVE-OUTER COVE, NL, le 14 oct. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, Joanne Thompson, député de St. John's-Est, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, et Denis Hickey, maire de Logy Bay-Middle Cove-Outer Cove, ont annoncé un financement fédéral de 20 000 $ pour la planification et la conception d'infrastructures de transport actif dans la collectivité.

Le financement soutiendra la planification et la conception d'un réseau de sentiers dans toute la municipalité afin de fournir des espaces sûrs et dédiés à la marche et au cyclisme. La conception des sentiers tiendra compte des destinations importantes au sein de la collectivité et fera du parc Kelly, le centre de la collectivité, le point central du réseau. En réponse aux commentaires des résidents, ce travail de conception établira une base solide pour la mise en oeuvre du projet, en fournissant des estimations de coûts et des calendriers pour l'aménagement des raccordements de sentiers.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada contribue à la croissance de l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités et améliore la qualité de vie des Canadiens.

Le financement du gouvernement du Canada provient du Fonds pour le transport actif (FTA), qui soutient la Stratégie nationale de transport actif du Canada en élargissant les réseaux de sentiers, de voies cyclables, de pistes et de ponts pour piétons.

« En encourageant les résidents à marcher et à faire du vélo ou de la trottinette dans leurs collectivités, nous créons des communautés plus saines et plus fortes. Ce travail de planification et de conception va informer l'approche à prendre au niveau du transport actif pour Logy Bay-Middle Cove-Outer Cove afin qu'elle bénéficie au plus grand nombre de résidents. »

Joanne Thompson, députée de St. John's-Est, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« La Ville de Logy Bay-Middle Cove-Outer Cove est heureuse de faire équipe avec Infrastructure Canada pour soutenir cet important projet. Le financement fédéral de 20 000 $ alloué au projet dans le cadre du Fonds pour le transport actif permettra de planifier et de concevoir un réseau de sentiers dans toute la ville afin d'offrir des lieux sécuritaires dédiés à la marche, au vélo et à l'exercice. Ce financement permettra de jeter les bases de la création d'un réseau de sentiers qui soutiendra et favorisera un mode de vie sain et actif, en plus d'offrir une liaison avec d'importantes destinations au sein de la collectivité. »

Denis Hickey, maire de Logy Bay-Middle Cove-Outer Cove

Le transport actif désigne le déplacement des personnes ou des marchandises grâce à l'activité humaine y compris la marche, le vélo, le patin à roulettes, la raquette et le ski de fond, ainsi que l'utilisation d'aides à la mobilité à propulsion humaine ou hybride telles que les fauteuils roulants, les scooters, les vélos électriques, etc.

Le Fonds pour le transport actif prévoit 400 millions de dollars sur cinq ans pour soutenir un transfert modal vers le transport actif, afin de soutenir la toute première Stratégie nationale de transport actif du Canada .

. La Stratégie nationale de transport actif du Canada est la première approche stratégique pancanadienne visant à promouvoir le transport actif et ses avantages. L'objectif de la stratégie est d'effectuer des investissements fondés sur des données et des preuves afin d'élargir les réseaux de transport actif et d'en construire de nouveaux, ainsi que de créer des environnements sûrs pour qu'on puisse élaborer des options de déplacement plus équitables, saines, actives et durables.

est la première approche stratégique pancanadienne visant à promouvoir le transport actif et ses avantages. L'objectif de la stratégie est d'effectuer des investissements fondés sur des données et des preuves afin d'élargir les réseaux de transport actif et d'en construire de nouveaux, ainsi que de créer des environnements sûrs pour qu'on puisse élaborer des options de déplacement plus équitables, saines, actives et durables. Le transport actif procure des avantages concrets aux collectivités puisqu'il permet de diminuer les temps de déplacement pour les familles, créer de bons emplois pour la classe moyenne, faire croître l'économie, favoriser des modes de vie plus sains, réduire la pollution atmosphérique et sonore, et diminuer les émissions de gaz à effet de serre.

Le financement annoncé aujourd'hui s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par le gouvernement du Canada au titre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique pour créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, renforcer les économies locales et bâtir des collectivités inclusives.

