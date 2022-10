NVA Canada annonce la création d'un nouveau centre de médecine vétérinaire spécialisée et d'urgence en Nouvelle-Écosse





NVA Canada, l'un des principaux fournisseurs de soins vétérinaires au Canada avec ses 150 établissements répartis dans neuf provinces et un territoire, et NVA Compassion-First, qui possède des établissements partout en Amérique du Nord, ouvriront un nouveau centre d'urgence et de référence vétérinaire à Dartmouth, en Nouvelle-Écosse. Le nouvel établissement de Dartmouth, dont l'ouverture est prévue au début de 2024, fournira des soins d'urgence et des soins spécialisés 24 heures sur 24 aux animaux de compagnie de la municipalité régionale d'Halifax et des environs.

«?NVA Canada est ravie d'étendre sa présence en Nouvelle-Écosse et d'offrir à la région une option de soins d'urgence et spécialisés, dont elle a d'ailleurs grand besoin?», a déclaré Jim Gabel, chef de la direction de NVA Canada. «?Sachant de plus en plus de Canadiens accueillent des animaux au sein de leur famille, nous nous engageons à développer notre communauté hospitalière, à stimuler l'innovation médicale et à répondre à la demande pour des soins empathiques et de classe mondiale.?»

L'établissement ultramoderne de NVA Canada disposera de l'équipement le plus récent et d'une équipe de spécialistes accrédités motivés à être en tête de l'industrie médicale, pour offrir des soins compatissants aux animaux tout en assurant la tranquillité d'esprit à leurs parents. Le nouvel établissement de 20 000 pieds carrés sera situé dans un endroit bien visible près du Mic Mac Mall et sera facilement accessible en tout temps afin d'offrir aux animaux de compagnie et à leur famille de la municipalité régionale de Halifax et de la Nouvelle-Écosse en général des soins ambulatoires indispensables.

«?Nous sommes heureux de soutenir l'expansion de NVA Canada en Nouvelle-Écosse, tout en poursuivant notre vision de devenir le plus important groupe mondial d'hôpitaux vétérinaires spécialisés et d'urgence?», a déclaré Lemar Hight, président du groupe NVA Compassion-First et NVA Equine. «?Nos équipes de vétérinaires à travers l'Amérique du Nord sont parmi les meilleures dans leurs domaines, fournissant une médecine de pointe comme les soins contre le cancer, les soins chirurgicaux, la physiothérapie avancée et les procédures médicales spécialisées, tout en favorisant l'innovation et de nouveaux traitements issus d'une recherche exhaustive.?»

NVA Canada et NVA Compassion-First font partie de National Veterinary Associates («?NVA?»), un fournisseur mondial de soins pour animaux qui compte plus de 1 500 hôpitaux et centres d'hébergement animaliers dans cinq pays différents. Les deux entreprises travaillent main dans la main pour offrir des soins exceptionnels aux animaux de compagnie et à leurs familles dans tout le Canada.

À propos de NVA Canada et de NVA Compassion-First

NVA Canada est une communauté vétérinaire de premier plan composée de 125 hôpitaux vétérinaires gérés de façon indépendante. Ceux-ci, unis par l'amour des animaux et des gens qui les aiment, offrent des soins spécialisés, d'urgence et de médecine générale. NVA Compassion-First est un groupe de soins spécialisés et d'urgence, enraciné dans une culture de compassion et d'innovation. Composé de plus de 1 800 spécialistes accrédités et de médecins d'urgence répartis dans plus de 130 centres vétérinaires offrant une gamme complète de services médicaux, chirurgicaux et spécialisés de pointe, NVA Compassion-First défend la culture et les perspectives uniques de chaque hôpital en favorisant l'innovation et la collaboration et l'engagement à fournir des soins exceptionnels aux animaux de compagnie et à leurs familles. Pour plus d'informations, visitez www.nvacompassionfirst.com ou www.nvacanada.ca.

