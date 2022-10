Les travailleurs et travailleuses de l'éducation entament la médiation dans la poursuite de la réussite des élèves et de bons emplois





Le 17 octobre, le Comité de négociation central des travailleurs et travailleuses de première ligne les moins bien payé(e)s de l'Ontario entamera la médiation avec le gouvernement de l'Ontario et le Conseil des associations de conseillers scolaires (CACS).

William Kaplan, médiateur respecté, qui a aidé ce groupe de travailleurs et travailleuses et le gouvernement Ford à conclure un accord en 2019, aidera les parties à tenter de négocier une nouvelle convention collective.

« Nous voulons intervenir une entente négociée qui garantira une amélioration des services offerts aux élèves, aidera à résoudre les problèmes des conseils scolaires en matière d'embauche et de rétention d'employé(e)s qualifié(e)s et assurera une augmentation salariale importante pour les travailleurs et travailleuses de première ligne les moins bien payé(e)s, ce qui aurait dû être obtenue depuis longtemps », a déclaré Laura Walton, aide-enseignante et présidente du Conseil des syndicats des conseils scolaires de l'Ontario (CSCSO) du SCFP.

« Tous et toutes mes collègues s'attendent à une offre indicative que ce gouvernement comprend que nous avons subi des réductions de salaire forcées au cours des dix dernières années et que nos salaires s'érodent davantage en raison d'une inflation galopante », a expliqué Mme Walton. « Nous accueillons favorablement l'aide d'un médiateur pour nous aider à conclure un accord qui réponde aux besoins des élèves, des parents et des travailleurs et travailleuses de première ligne ».

« Nos revendications sont raisonnables, nécessaires et abordables », a-t-elle ajouté. « En tant que premier ministre provincial, Doug Ford a, à tout moment, le pouvoir et les ressources nécessaires pour accepter nos revendications pour la réussite des élèves et de bons emplois ».

À la demande des travailleurs et travailleuses, une date de négociation supplémentaire, soit le 19 octobre, a été retenue en plus des deux qui étaient déjà prévues, les 17 et 18 octobre prochains.

Les travailleurs et travailleuses de l'éducation réitèrent leur appel pour que d'autres dates de négociation soient fixées dès que possible. Le Comité de négociation central du SCFP-CSCSO, constitué de travailleurs et travailleuses de toute la province, s'engage à rester à la table tant que d'autres dates seront offertes et que des progrès seront réalisés en vue d'une entente acceptable.

Le Conseil des syndicats des conseils scolaires de l'Ontario (CSCSO) regroupe 55 000 membres du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) à l'emploi des systèmes scolaires publics, catholiques, anglophones et francophones de la plus grande province du Canada. Les membres du CSCSO sont des aides-enseignants et aides-enseignantes, des éducateurs et éducatrices de la petite enfance, du personnel de bibliothèque scolaire, des travailleurs et travailleuses auprès des enfants et des jeunes, des adjoints et adjointes administratives, des secrétaires, des concierges, des gens de métier, des instructeurs, des préposé(e)s aux services alimentaires, des technologues de l'audiovisuel, des technicien(ne)s du réseau informatique, des surveillant(e)s de la sécurité dans les écoles, des préposé(e)s à la cafétéria, des travailleurs et travailleuses des services sociaux et plus encore.

Communiqué envoyé le 14 octobre 2022 à 09:05 et diffusé par :