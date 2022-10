UNE INNOVATION DE TECHNIMOUNT EMS POURRAIT CONTRIBUER À SAUVER DES VIES GRÂCE À UN SYSTÈME UNIQUE PERMETTANT DE SÉCURISER PLUSIEURS APPAREILS MÉDICAUX LORS DES TRANSPORTS DE PATIENTS, SOUS ECMO, ET EN ÉTAT CRITIQUE





QUÉBEC, le 14 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Technimount EMS (" Technimount "), chef de file en systèmes de fixation adaptés pour différents types d'appareils médicaux, continue d'innover avec le Xtension ProMD Assistant- CCT; une solution révolutionnaire qui permettra désormais de transférer en toute sécurité les patients en état critique vers des établissements de soins spécialisés. Le Xtension Pro Assistant- CCT est le fruit d'un processus complexe qui a débuté il y a quelques années avec collaboration de l'un des grands établissements de santé canadiens, soit l'Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal, relevant du CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal.

Cette innovation facilite le travail d'une équipe de professionnels hautement spécialisée et multidisciplinaire qui est essentiel au transfert sécuritaire d'un patient sous ECMO (oxygénation extracorporelle par membrane). Consciente de l'évolution des besoins et exigences du secteur des soins intensifs, Technimount y répond avec ce qui s'avère être la solution la plus avancée sur le marché aujourd'hui.

Conçu, développé et fabriqué par Technimount, le Xtension Pro Assistant - CCT est testé et conforme aux normes internationales les plus exigeantes pour le transport d'urgence, tel que publié par la Society of Automative Engineers (SAE). Ce système robuste permet la gestion de plusieurs appareils médicaux essentiels à la survie des patients pendant le transport. Cette solution intègre des caractéristiques importantes très appréciées comme un système de glissement ergonomique permettant le transfert latéral du patient. D'autant plus, tous les supports d'appareils médicaux ont également été conçus avec un système de déclenche rapide permettant de retirer aisément les appareils médicaux de leur support.

En fonction des besoins opérationnels uniques des équipes spécialisées en soins intensifs, le Xtension Pro Assistant - CCT facilite l'interchangeabilité rapide entre les différents types d'appareils médicaux, ce qui permet une personnalisation selon les protocoles en place. Celui-ci est doté du système de fixation universelle de Technimount, largement utilisé par les services d'urgence en Amérique du Nord. Ce système améliore le transport d'urgence terrestre jusqu'aux environnements hospitaliers.

« Notre Fondation est fière d'avoir permis à l'équipe des soins intensifs de l'hôpital du Sacré-Coeur de Montréal de faire cette acquisition. Premier à se doter de cet équipement au Québec, notre grand hôpital universitaire poursuivra sa progression sur la voie de l'excellence et de l'innovation. Nous sommes convaincus que la contribution de la Fondation représente un réel investissement qui viendra aider les experts des soins intensifs à sauver davantage de vies », a affirmé le président-directeur général de la Fondation de l'Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal, M. Paul Bergeron.

« Il s'agit ici d'une innovation majeure permettant à toute une équipe spécialisée de se déplacer pour le rapatriement de patients hautement instables en apportant avec eux tout l'équipement nécessaire avec facilité et tout en sécurité. Cela permettra à notre équipe d'insuffisance respiratoire avancée d'être encore plus efficace pour sauver la vie de patients gravement malades dans les centres hospitaliers référents. Il s'agit d'un bel exemple d'interaction constructive du personnel clinique spécialisé des soins intensifs avec l'équipe dynamique et créative de Technimount », a affirmé le Dr Martin Albert, intensiviste à l'Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal.

Cette collaboration a permis à Technimount de créer un système adapté aux besoins spécifiques et évolutifs des transferts de patient en soins intensifs. L'Hôpital du Sacré-Coeur du CIUSSS du nord de l'Île-de-Montréal devient ainsi le premier établissement hospitalier à bénéficier de cette innovation en Amérique du Nord.

« L'arrivée du Xtension Pro Assistant - CCT marque une étape importante dans l'industrie du transport de patients sous ECMO et en soins critiques et démontre notre engagement envers la communauté des soins de santé », a déclaré Carl Bouchard, Président-directeur général de Technimount System. « Notre objectif premier est d'offrir des systèmes de fixation les plus sécuritaires et innovants qui répondent à l'évolution des pratiques de soins. Le Xtension Pro Assistant - CCT améliore les pratiques de soins de santé et permet d'être encore plus efficace dans la gestion des équipements afin de se concentrer sur ce qui compte le plus, les soins aux patients en état critique. » a conclu monsieur Bouchard.

À propos de Technimount EMS

Technimount EMS offre une large gamme de systèmes de fixation pour appareils médicaux, répondant aux besoins de sécurité des patients et du personnel lors des transports d'urgences terrestres ou aériennes, s'imposant comme une référence dans le secteur des services médicaux d'urgence.

À PROPOS DU CIUSSS DU NORD-DE-L'ÎLE-DE-MONTRÉAL

Comptant 26 installations de santé et de services sociaux situées dans cinq arrondissements du nord de Montréal, le CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal a la responsabilité d'organiser et de développer les services de santé et sociaux pour les 436 000 Montréalais de son territoire. Il offre aussi des services spécialisés principalement en traumatologie, en santé respiratoire, en santé cardiovasculaire et en santé mentale à 1,8 million de Québécois d'autres régions. Le CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal, affilié à l'Université de Montréal, se concentre sur trois principaux pôles de recherche : la recherche biomédicale, la recherche sociale et la recherche en santé mentale chez les enfants et les adolescents.

