Ericsson Canada s'associe avec plusieurs universités montréalaises afin d'améliorer la durabilité de la 5G grâce à l'IA





Le projet de recherche réalisé conjointement par l'École de technologie supérieure (ÉTS), l'Université Concordia, Polytechnique Montréal, Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) et Ericsson a pour objectif d'utiliser l'IA dans le but de réduire la consommation d'énergie des réseaux 5G

MONTRÉAL , Oct. 14, 2022 /CNW/ -- Aujourd'hui, Ericsson Canada (NASDAQ : ERIC) a annoncé un programme de recherche stratégique dirigé par l'École de technologie supérieure (ÉTS), en partenariat avec l'Université Concordia, Polytechnique Montréal et Environnement et Changement climatique Canada (ECCC), pour explorer la façon dont l'intelligence artificielle (IA) peut aider le secteur des télécommunications à minimiser la consommation d'énergie des réseaux 5G. Ce projet vise notamment à aider les fournisseurs de services de communication à réduire leur empreinte carbone et leurs frais d'exploitation en réalisant des économies d'énergie, ce qui les aidera en retour à diminuer les frais exigés aux consommateurs et à faire baisser le niveau des émissions nuisibles.

Erik Ekudden, vice-président principal et chef de la direction technologique d'Ericsson, souligne : « Les réseaux 5G constituent le pilier technologique de notre société; ils offrent une possibilité de numériser les industries et de réduire considérablement les émissions mondiales de CO2. Sous la direction attentive de nos partenaires et avec l'aide des experts d'Ericsson à Montréal, une plaque tournante de l'IA, nos chercheurs vont tester et raffiner des solutions visant à rendre la 5G et les prochaines générations de réseaux plus intelligentes et écoénergétiques pour les fournisseurs de services et plus rentables pour les utilisateurs. »

Des scientifiques de données de l'Accélérateur mondial d'intelligence artificielle (Global Artificial Intelligence Accelerator ou GAIA) d'Ericsson à Montréal vont soutenir le projet de recherche de trois ans, en collaboration étroite avec 7 professeurs et avec 27 chercheurs provenant de l'ÉTS, de l'Université Concordia et de Polytechnique Montréal, tout en bénéficiant des connaissances et du savoir-faire d'ECCC. Ericsson mettra à contribution les experts mondiaux d'Ericsson Research, qui dirigeront le groupe dans la standardisation de ses résultats de recherche et dans le développement de solutions pouvant être industrialisées et intégrées aux produits et services 5G. On s'attend également à ce que les résultats de ces travaux de recherche renforcent les solutions de modélisation des gaz à effet de serre (GES) d'ECCC pour le secteur des technologies de l'information et des communications, et à ce qu'ils contribuent à la standardisation à l'échelle mondiale. Ce partenariat bénéficie du soutien financier du gouvernement du Québec (par l'intermédiaire d'InnovÉÉ - Innovation en énergie électrique) et du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CNRSG).

L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, déclare : « Le gouvernement du Canada est constamment à la recherche de façons novatrices de réduire la pollution et de lutter contre les changements climatiques dans les industries, qu'elles soient nouvelles ou anciennes. Faire équipe entre Ericsson Canada, les universités montréalaises de classe mondiale et la communauté de recherche et de développement dans le domaine de l'IA, dont Montréal est un chef de file, constitue une autre étape intelligente dans la poursuite de la croissance et des emplois carboneutres. »

Christian Casanova, directeur exécutif de la recherche et des partenariats de l'École de technologie supérieure (ÉTS), poursuit : « Il existe un consensus quant à l'urgence climatique, et les changements climatiques sont maintenant inévitables. Nous devons agir maintenant pour réduire notre empreinte écologique; pour ce faire, nous devons d'abord mettre au point des technologies moins dommageables pour l'environnement. Le recours à l'IA dans la conception de réseaux de communication nous permettra de réduire la demande d'énergie, tout en maintenant la vigueur de l'économie. »

Les technologies de l'information et des communications (TIC) sont un secteur d'activité où la consommation d'énergie est intense et de plus en plus grande. La 5G est plus écoénergétique que les générations précédentes de communications mobiles; toutefois, on s'attend à une augmentation de la consommation d'énergie de l'ensemble des réseaux mobiles, en raison de la nécessité d'accroître la capacité des réseaux, afin de répondre à la croissance exponentielle du trafic de données. En intégrant l'IA à ces réseaux, les chercheurs vont mettre au point des moyens leur permettant de s'autoconfigurer et de se reconfigurer, afin de réduire la consommation d'énergie à un niveau minimum, tout en maintenant le niveau de qualité de service exigé.

François Bertrand, directeur de la recherche et de l'innovation à Polytechnique Montréal, explique : « La crise climatique exige de nouvelles solutions et la mise en commun de talents multidisciplinaires. Au cours des trois prochaines années, en combinant leurs forces avec celles des professeurs et des chercheurs des quatre organisations partenaires, nos experts vont exploiter le potentiel de l'intelligence artificielle et vont contribuer à réduire la quantité d'énergie dont ont besoin les stations de base pour transmettre des signaux aux appareils sans fil. Cela s'avère essentiel, compte tenu de l'augmentation du nombre d'appareils connectés, qui devrait être considérable. »

Dominique Bérubé, vice-président à la recherche et aux études supérieures de l'Université Concordia, ajoute : « Un projet de recherche de cette envergure a besoin du soutien solide de plusieurs organisations. Étant donné le long historique de collaboration entre l'Université Concordia et Ericsson, il était tout simplement naturel que notre établissement et notre Institut d'IA appliquée, qui se concentre sur la recherche de solutions appliquées aux défis du monde réel, participent à cette initiative. La durabilité est une priorité importante pour l'Université Concordia et nous sommes fiers de contribuer à un projet qui peut réduire la consommation d'énergie des réseaux 5G. »

Thierry St-Cyr, président-directeur général d'InnovÉÉ - Innovation en énergie électrique, conclut : « Nous sommes convaincus que le modèle de recherche collaborative est un incontournable pour développer de nouvelles technologies visant à réduire plus rapidement, plus intelligemment et de manière plus concurrentielle les émissions de GES du secteur de l'énergie. »

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS

How to break the energy curve

SUIVEZ-NOUS

Abonnez-vous ici aux communiqués d'Ericsson

Abonnez-vous ici aux billets du blogue d'Ericsson

https://twitter.com/ericsson

https://www.facebook.com/ericsson

https://www.linkedin.com/company/ericsson

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

Salle de presse d'Ericsson

PERSONNE-RESSOURCE POUR LES MÉDIAS

Nathan Gibson

[email protected]

647-554-1423

À PROPOS D'ERICSSON

Ericsson permet aux fournisseurs de services de communication de saisir toute la valeur de la connectivité. Le portefeuille de la société couvre les domaines d'activité Réseaux, Logiciels et services infonuagiques, Solutions sans fil d'entreprise, Plateforme de communication mondiale et Technologies et nouvelles entreprises. Il est conçu pour aider nos clients à passer au numérique, à accroître leur efficacité et à trouver de nouvelles sources de revenus. Les investissements d'Ericsson dans l'innovation ont apporté les avantages de la mobilité et du haut débit mobile à des milliards de personnes dans le monde. L'action Ericsson est cotée au Nasdaq Stockholm et au Nasdaq New York. www.ericsson.ca/fr

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/657835/Ericsson_Logo.jpg

SOURCE Ericsson

Communiqué envoyé le 14 octobre 2022 à 08:00 et diffusé par :