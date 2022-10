Shin-Etsu Chemical a développé la première émulsion filmogène de silicone du secteur





Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. (Siège : Tokyo, Président : Yasuhiko Saitoh) a mis au point la première émulsion filmogène de silicone du secteur pour les applications de traitement des fibres. Un tel produit n'existait pas jusqu'à présent, et il a été développé en réponse aux attentes des clients.

Les principales caractéristiques du produit sont les suivantes :

1. Ce nouveau produit est une émulsion faible en composés organiques volatils (COV) qui réduit les siloxanes de faible poids moléculaire indésirables, ce qui n'était pas possible dans les émulsions filmogènes de silicone existantes.

2. Avec les produits d'émulsion filmogène de silicone anioniques existants, la fonction filmogène ne pouvait pas être ajoutée à la composition cationique. Comme il est cationique, ce nouveau produit peut ajouter la fonction filmogène au composant cationique, car il a la même ionicité.

Dans le processus de traitement des fibres, souvent les agents pharmacologiques cationiques sont utilisés en association ; par conséquent, lorsque le nouveau produit est utilisé, étant donné qu'il a la même caractéristique ionique, se stabilité devient excellente dans le processus de traitement dans la cuve de bain et cela conduit à une amélioration de l'applicabilité. De plus, par rapport aux produits existants, il offre une meilleure adhésion aux fibres.

3. Cette émulsion filmogène de silicone ne nécessite pas l'ajout d'un catalyseur de durcissement métallique comme l'étain (Sn) et c'est seulement suite au séchage qu'elle forme un film de silicone. Ce faisant, la sécurité de la santé humaine et de l'environnement est prise en considération.

4. En plus de ses principales applications pour le traitement des fibres, ce produit d'émulsion filmogène de silicone nouvellement développé sera utilisé comme liant dans des agents médicamenteux comme les agents antimicrobiens, et dans des agents de couche de finition pour les produits moulés en résine. Le nouveau produit d'émulsion de Shin-Etsu convient à chaque application. En conséquence, nous ferons des propositions à nos clients pour chaque application spécifique.

Shin-Etsu Chemical continuera de faire de son mieux pour améliorer notre capacité à contribuer à solutionner divers problèmes sociaux et de clients. Nous travaillerons à la réalisation de cet objectif en développant et fournissant des produits en silicone fonctionnels avancés en tirant pleinement parti de la puissance technologique et du savoir-faire entretenus par Shin-Etsu jusqu'à ce jour, alors que nous nous efforçons de contribuer davantage à la concrétisation de la durabilité de la société.

