Le président d'ABS : les couloirs écologiques et les centres marins d'énergie propre uniront les histoires de décarbonisation du transport maritime et favoriseront la clarté et la cohérence de la réglementation





Le rôle décisif des partenariats public-privé dans l'objectif de zéro émission nette pour le transport maritime d'ici 2050 a été mis en lumière par Christopher J. Wiernicki, président, président-directeur général d'ABS, dans son discours d'ouverture à la conférence SHIPPINGInsight 2022.

« Nous sommes clairement au début d'une décennie de changement. Pour le transport maritime, le défi et l'opportunité résident dans deux histoires : le transport maritime pour le transport maritime, qui est la décarbonisation de notre industrie, et le transport maritime pour le monde, soulignant le rôle central du transport maritime en tant que catalyseur de la transition énergétique écologique mondiale. Les corridors maritimes écologiques et les centres marins d'énergie propre unissent ces deux grandes histoires maritimes et nous offrent une voie claire vers 2050. Cependant, nous avons besoin de clarté et de cohérence réglementaires. Il ne s'agit pas seulement du débat « du réservoir au sillage » vs « du puits au sillage ». Il s'agit également en grande partie de la question « du port au navire », puisque l'inefficacité du port aura un impact direct sur l'efficacité du navire en termes d'émissions de CO 2 », déclare Christopher J. Wiernicki.

« Pour comprendre le rôle du transport maritime dans la transition, nous (ainsi que les gouvernements) devons apprécier comment le transport maritime va être le catalyseur et le véhicule de la mise sur le marché de la prochaine génération de carburants propres. Le marché émergent des transporteurs de CO 2 liquides en est un excellent exemple. En reliant les producteurs aux consommateurs, le transport maritime sera la pierre angulaire sur laquelle toutes les chaînes d'approvisionnement connexes seront construites. En réalité, le transport maritime dans le monde est vraiment mis en évidence lorsque l'on étire les corridors écologiques et les connecte aux hubs marins d'énergie propre. Le transport maritime fait désormais partie de la solution », ajoute-t-il.

Son allocution fait suite à la publication du document d'ABS intitulé Corridors de navigation écologiques - Exploiter les synergies, une exploration approfondie des corridors écologiques et un aperçu de leur contribution essentielle au paysage de la décarbonisation maritime tout en soulignant le lien avec les hubs énergétiques. Ce document explique comment les couloirs de navigation écologiques aideront l'industrie à déterminer le juste équilibre entre la gestion des risques et la réussite commerciale.

« Afin de faire des couloirs écologiques une réalité, il doit y avoir un ensemble de règles fournissant une structure autour des facteurs de succès critiques. C'est ce qu'ABS a fait », indique Christopher J. Wiernicki. « Les corridors maritimes écologiques et les pôles marins d'énergie propre sont interconnectés. Ils rassemblent toutes les pièces du puzzle de la décarbonisation, y compris le commerce point à point et le commerce au comptant, et relèvent les défis d'une industrie diversifiée, désagrégée et réglementée à l'échelle mondiale avec des écosystèmes soigneusement calibrés conçus pour assurer le succès à grande échelle et en temps utile. Ce sont d'excellents exemples des partenariats public-privé qui seront cruciaux pour atteindre le zéro net d'ici 2050. »

Corridors de navigation écologiques - Exploiter les synergies est disponible en téléchargement ici.

À propos d'ABS

ABS, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de services de classification et de conseil technique aux industries marine et offshore, s'engage à établir des normes de sécurité et d'excellence en matière de conception et de construction. Axé sur l'application sûre et pratique de technologies avancées et de solutions numériques, ABS travaille avec l'industrie et ses clients pour développer une conformité précise et rentable, des performances optimisées et une efficacité opérationnelle pour les actifs marins et offshore.

