AACSB International annonce la nomination d'un nouveau dirigeant pour la région de l'Europe, du Moyen-Orient et de l'Afrique

TAMPA, Floride, le 14 oct. 2022 /CNW/ - AACSB International (AACSB) a annoncé aujourd'hui la nomination de Ronald (Ron) Tuninga au poste de vice-président et directeur général pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique (EMOA). Il dirigera la croissance continue au sein de la région EMOA, notamment la planification stratégique, les opérations, les activités de sensibilisation et d'engagement. Il fera également la promotion de la valeur de la formation commerciale et de l'accréditation de l'AACSB.

M. Tuninga poursuivra le travail de Tim Mescon, vice-président directeur et chef de la direction de la région de l'EMOA, qui prendra sa retraite en décembre 2022 après avoir établi le bureau d'Amsterdam (Pays-Bas) en 2014 et après avoir augmenté de près de 60 % le nombre de ses membres dans la zone EMOA.

« La capacité naturelle de M. Tuninga à établir des liens et à interagir avec les membres et les intervenants sera un atout incroyable pour l'AACSB, alors que nous poursuivons notre croissance dans la région EMOA et le renforcement de nos relations avec les éducateurs, les entreprises et les gouvernements, a déclaré Geoff Perry, vice-président directeur et chef de la direction des membres et directeur général de la région de l'Asie-Pacifique. Nous mettons l'accent sur l'amélioration de la qualité de l'enseignement des affaires dans le monde entier et nous aidons les écoles à contribuer à la société de façon concrète et utile. Son expérience et son réseau auront un impact immédiat sur la valeur que nous offrons dans la région EMOA et dans le monde entier. »

Dirigeant innovant et entrepreneurial possédant une expertise mondiale de l'enseignement supérieur dans les secteurs public et privé, M. Tuninga est l'ancien vice-président des affaires académiques de l'Université des sciences appliquées de Wittenborg, président du Research Centre International Business de l'Université des sciences appliquées de HAN (Pays-Bas), vice-recteur (entreprise) et doyen de la faculté de commerce et de droit de l'Université de Kingston à Londres (Royaume-Uni), et enfin doyen de la AVT Business School à Copenhague (Danemark). Il a également été administrateur de la Maastricht School of Management (Pays-Bas). M. Tuninga est titulaire d'un doctorat de l'Université University (Philadelphie, États-Unis), d'une maîtrise en économie, d'un MBA en commerce international et d'une maîtrise en marketing.

« Je suis très heureuse d'accueillir M. Tuninga au sein de l'équipe de direction de l'AACSB et j'ai hâte de voir l'impact qu'il aura sur la croissance de la portée et de l'influence de l'AACSB au sein de la région EMOA, a déclaré Caryn L. Beck-Dudley, présidente et cheffe de la direction de l'AACSB. Il a consacré toute sa carrière à promouvoir et à soutenir une éducation de qualité à l'échelle mondiale et sera l'un des moteurs de la vision de l'AACSB visant à accélérer la transformation et l'innovation dans l'éducation des entreprises. »

M. Tuninga a participé à différents projets internationaux financés par le gouvernement néerlandais, la Banque mondiale, l'Union européenne, les Nations Unies et d'autres organisations internationales. Il a également été bénévole auprès de l'AACSB. M. Tuninga travailler à partir du bureau de l'AACSB à Amsterdam, aux Pays-Bas, et sera en contact avec les membres de l'AACSB à la conférence annuelle de l'EMOA, du 23 au 25 novembre 2022, à Amsterdam, aux Pays-Bas.

