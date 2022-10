Les ministres canadiens du tourisme poursuivent leur collaboration pour soutenir le secteur





VANCOUVER, BC, le 13 oct. 2022 /CNW/ - Les ministres fédéral, provinciaux et territoriaux responsables du tourisme se sont réunis en personne cette semaine à Vancouver, en Colombie-Britannique, à l'occasion de la réunion annuelle du Conseil canadien des ministres du Tourisme (CCMT). L'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances, et l'honorable Lisa Beare, ministre du Tourisme, des Arts, de la Culture et du Sport de la Colombie-Britannique, ont coprésidé la réunion et ont reconnu le territoire traditionnel des Premières nations Musqueam, Squamish et Tsleil-Waututh. À mesure que le tourisme reprend partout au pays, il y a un vif intérêt à trouver des moyens de collaborer en vue de soutenir le secteur.

En prévision de cette réunion, le gouvernement fédéral, les provinces et les territoires ont organisé des groupes de travail pour étudier les principaux enjeux auxquels est confronté le secteur du tourisme alors qu'il se remet de la pandémie. Il s'agit notamment de la main-d'oeuvre dans le secteur du tourisme, de l'accès aux destinations et de la croissance économique. Les conclusions de ces groupes de travail ont été présentées aujourd'hui aux ministres du tourisme, afin de mettre en lumière l'état actuel du secteur et de favoriser le partage des données et des meilleures pratiques. Le gouvernement fédéral a reçu ces commentaires dans le cadre de son engagement avec les provinces et les territoires à l'égard d'une nouvelle stratégie fédérale pour la croissance du tourisme. L'ensemble des gouvernements ont convenu d'explorer les possibilités de collaboration future.

Les ministres ont noté certains domaines prioritaires relativement au plan de travail collaboratif pour 2023. Sur le thème de la main-d'oeuvre, ils ont indiqué qu'ils souhaitaient surveiller les répercussions de la pénurie de main-d'oeuvre sur les sous-secteurs du tourisme et explorer les moyens de promouvoir le secteur. En ce qui concerne l'accès aux destinations, un engagement plus important sera mené pour soulever les préoccupations particulières au tourisme auprès des principaux intervenants en matière de transport. En ce qui concerne la croissance économique, la priorité sera d'explorer les moyens d'élargir durablement l'offre touristique en s'attaquant à la dispersion saisonnière et géographique, et en attirant des segments du public cible.

Une rencontre distincte a eu lieu préalablement à la rencontre officielle du CCMT au cours de laquelle, les organisations touristiques autochtones de la Colombie-Britannique ont présenté leurs approches et leurs priorités aux ministres, en mettant l'accent sur la durabilité, la croissance et le développement de l'expérience touristique. Les ministres ont fait part de leur volonté de renforcer l'engagement et la collaboration avec les organisations touristiques et les communautés autochtones à l'avenir.

Pour 2023, les groupes de travail veilleront à ce qu'une perspective autochtone soit intégrée à leurs travaux. Les groupes de travail continueront de collaborer avec les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, les intervenants, les partenaires autochtones et les organisations touristiques en partageant de l'information et en poursuivant diverses initiatives. Les ministres examineront les progrès réalisés dans le cadre de ce plan de travail tout au long de l'année 2023.

« Le Conseil canadien des ministres du Tourisme joue un rôle essentiel dans la reprise et la croissance du secteur du tourisme. L'esprit de collaboration entre les homologues fédéral, provinciaux et territoriaux est inestimable. Les conclusions des groupes de travail du Conseil sur les questions clés de la main-d'oeuvre, de l'accès aux destinations et de la croissance économique seront d'une grande aide pour l'élaboration de la nouvelle stratégie fédérale de croissance pour le tourisme que le gouvernement du Canada présentera dans les prochains mois. »

- L'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances

« J'ai été heureuse d'accueillir mes collègues ministres du tourisme de tout le pays au Vancouver Convention Centre pour discuter de la façon dont nous allons travailler ensemble pour reconstruire l'économie du tourisme après la pandémie. Le tourisme est vital pour notre pays, les communautés locales et les personnes dont les moyens de subsistance dépendent de son succès. Nous sommes conscients des défis permanents auxquels le secteur du tourisme est confronté et nous nous engageons à travailler ensemble à la reconstruction d'une industrie touristique florissante dont les bénéfices sociaux, culturels et économiques profitent à tous. »

- L'honorable Lisa Beare, ministre du Tourisme, des Arts, de la Culture et du Sport de la Colombie-Britannique

« Alors que le tourisme continue de se remettre des défis posés par la pandémie, nous constatons, une fois de plus, la résilience et la ténacité de cette industrie, qui est une composante si vitale de notre économie. Je suis ravi d'avoir l'occasion de m'attaquer à ces défis dans mon nouveau rôle de coprésident du Conseil canadien des ministres du Tourisme, et j'ai hâte de travailler avec mes collègues de toutes les provinces et territoires pour rebâtir la réputation du Canada en tant que destination de choix. »

- L'honorable Steve Crocker, ministre du Tourisme, de la Culture, des Arts et des Loisirs de Terre-Neuve-et-Labrador

En raison de la période de transition à la suite des élections générales du 3 octobre, le Québec n'a pas adopté de position officielle sur les enjeux discutés au cours de la réunion des ministres FPT.

En raison de la transition du leadership, l' Alberta n'a pas adopté de position officielle sur les enjeux discutés au cours de la réunion des ministres FPT.

n'a pas adopté de position officielle sur les enjeux discutés au cours de la réunion des ministres FPT. Terre-Neuve-et- Labrador assurera la coprésidence du CCMT et accueillera la prochaine réunion en 2023.

assurera la coprésidence du CCMT et accueillera la prochaine réunion en 2023. De janvier à mai 2022, le Canada a accueilli plus de 2,7 millions de touristes étrangers, ce qui représente une augmentation du nombre d'arrivées par rapport à la même période en 2021, où le Canada avait accueilli 617 000 touristes étrangers.

