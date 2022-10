Imperva répond aux besoins en sécurité des donnés des secteurs privé et public pour les charges de travail critiques et sensibles sur Oracle Cloud Infrastructure





Imperva, Inc., (@Imperva) un leader de la cybersécurité avec pour mission de protéger les données et toutes les voies d'accès qui y conduisent, annonce qu'Imperva étend sa plateforme primée de sécurité des données hybrides à Oracle Cloud Infrastructure (OCI) pour aider les clients à simplifier la migration, et à automatiser la surveillance de la conformité des instances de données nuagiques. Imperva Data Security Fabric (DSF) a atteint le statut Powered by Oracle Cloud Expertise et est maintenant disponible sur Oracle Cloud Marketplace pour offrir une valeur ajoutée aux clients d'Oracle Cloud.

Imperva DSF fournit des contrôles unifiés de sécurité des données sur l'ensemble de l'offre d'état des données, synonyme d'évolutivité et d'infrastructure simplifiée. Via une interface unique, Imperva Data Security Fabric aide à découvrir et protéger les types de données sensibles, y compris les données structurées, semi-structurées et non structurées, alors que les entreprises clientes migrent de centres de données dispersés à l'échelle mondiale vers Oracle Cloud Infrastructure. En outre, Imperva DSF prend en charge plusieurs versions d'Oracle Database, y compris Oracle Database 19c, et Oracle Database 21c, ainsi qu'Oracle Autonomous Transaction Processing (ATP) et Oracle Autonomous Data Warehouse (ADW). Imperva est également un membre d'Oracle Partner Network (OPN).

"Le cloud représente une opportunité considérable pour notre communauté de partenaires", déclare David Hicks, vice-président du groupe, Worldwide ISV Cloud Business Development, Oracle. "L'engagement d'Imperva en faveur de l'innovation avec Oracle Cloud et d'une exécution éclairée peut aider nos clients communs à déployer des solutions de cybersécurité prêtes pour le cloud et optimisées pour répondre aux besoins critiques des entreprises."

"L'amélioration de l'expérience client est une priorité commerciale absolue qui stimule la transformation numérique. Avec des clients sensibilisés sur la valeur de leurs données et les risques afférents, les organisations doivent appréhender la sécurité et la protection des données dans le cadre de cette transformation", déclare Jennifer Glenn, directrice de recherche, IDC Security and Trust Group. "Pour les clients d'Oracle envisageant de migrer vers Oracle Cloud Infrastructure, Imperva Data Security Fabric fournit la visibilité et l'automatisation nécessaires dans chaque environnement, aidant ainsi à protéger les données critiques à chaque étape de leur migration."

"Imperva et Oracle collaborent depuis des années pour aider leurs clients communs à surveiller et sécuriser leurs données sensibles", déclare Dan Neault, VP principal et directeur général, sécurité des données, Imperva. "Nous sommes ravis d'annoncer que nous avons étendu notre plateforme aux clients migrant leurs données vers OCI avec Imperva Data Security Fabric, qui est désormais disponible sur Oracle Cloud Marketplace."

La complexité de la sécurité a entravé la souplesse du cloud

Le cloud a révolutionné les TI, en offrant aux organisations un accélérateur stratégique pour lancer rapidement de nouvelles initiatives de commercialisation et adapter leurs opérations en fonction de nouveaux défis et de nouvelles opportunités. Toutefois, une incertitude relative à la meilleure façon de maîtriser ces risques de sécurité et de garantir la conformité réglementaire freine de longue date l'adoption nuagique.

D'importantes différences entre les environnements de base de données sur site et nuagiques ont conduit les organisations à essayer d'étendre les outils traditionnels de sécurité à leurs environnements nuagiques. Elles se retrouvent souvent face à des limites inévitables, depuis l'impossibilité technique d'installer des agents sur les déploiements de base de données en tant que service (DBaaS), jusqu'aux limites pratiques de canaliser tout le trafic de base de données nuagique via un service proxy. Cette approche a conduit les organisations à utiliser un patchwork d'outils individuels, et augmente la probabilité d'erreur humaine, accroissant inutilement le risque de violation et de non-conformité.

L'automatisation de nombreuses tâches de sécurité des données et conformité réglementaire réduit et dans certains cas pourrait éliminer le fardeau pesant sur les équipes de sécurité des données lié aux mises à jour manuelles, aux archives et aux pistes d'audit. Imperva DSF peut contribuer à économiser du temps et à réduire les coûts de sécurisation des données en unifiant les tâches de sécurité, à savoir la surveillance de l'activité des données, la découverte des données sensibles, la classification, la conformité, l'analyse des risques, et la détection des menaces.

Optimisé par Oracle Cloud, Imperva DSF fournit aux responsables de la sécurité des informations une approche générant des résultats en termes de sécurité, de conformité et de gouvernance. Les équipes de sécurité peuvent tirer parti de la simplification de la protection de l'écosystème des données de l'organisation, grâce à une administration en un point unique, une intégration à d'autres investissements en sécurité des TI, et une vaste couverture de la base de données.

Powered by Oracle Cloud Expertise récompense les membres OPN par des solutions exécutées sur Oracle Cloud. Pour les partenaires obtenant le statut Powered by Oracle Cloud Expertise, cet accomplissement procure aux clients l'assurance que l'application du partenaire est soutenue par l'Oracle Cloud Infrastructure SLA, permettant un accès et un contrôle absolus sur leurs services d'infrastructure nuagique, avec une performance constante.

Imperva est le chef de file de la sécurité numérique globale, avec pour mission d'aider les organisations à protéger leurs données et toutes les voies d'accès qui y conduisent. Imperva est la seule solution qui protège toutes les expériences numériques, de la logique d'affaires aux API, en passant par les microservices et la couche de données, et des environnements traditionnels vulnérables aux organisations axées prioritairement sur le cloud. Des clients du monde entier font confiance à Imperva pour protéger leurs applications, leurs données et leurs sites Web contre les cyberattaques. Grâce à une approche intégrée combinant périphérie, sécurité des applications et sécurité des données, Imperva protège toutes les entreprises, des startups natives du cloud jusqu'aux multinationales possédant une infrastructure hybride. Imperva Threat Research et notre communauté mondiale du renseignement permettent à Imperva de conserver une longueur d'avance sur le contexte des menaces, et d'intégrer parfaitement à nos solutions un savoir-faire de pointe en matière de sécurité, de confidentialité et de conformité.

Oracle PartnerNetwork (OPN) est le programme des partenaires d'Oracle, conçu pour permettre aux partenaires d'accélérer la transition vers le nuage et de générer des résultats commerciaux supérieurs pour les clients. Le programme OPN permet aux partenaires d'interagir avec Oracle via des canaux alignés sur leur approche de la commercialisation: Cloud Build pour les partenaires qui fournissent des produits ou services conçus sur ou intégrés à Oracle Cloud; Cloud Sell pour les partenaires qui revendent de la technologie Oracle Cloud; Cloud Service pour les partenaires qui mettent en oeuvre, déploient et gèrent Oracle Cloud Services; et License & Hardware pour les partenaires qui construisent, entretiennent et vendent des licences logicielles ou des produits de matériel informatique Oracle. Les clients peuvent accélérer leurs objectifs commerciaux avec les partenaires OPN qui ont atteint le niveau Expertise dans une famille de produits ou un service nuagique. Pour plus de renseignements, veuillez visiter: http://www.oracle.com/partnernetwork.

Oracle, Java et MySQL sont des marques déposées d'Oracle Corporation.

