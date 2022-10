Les nouvelles applications Veeva Link fournissent aux équipes cliniques des renseignements en temps réel pour optimiser la sélection des sites et la conception des essais





BARCELONE, Espagne, 14 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Veeva Systems (NYSE : VEEV) a annoncé aujourd'hui le lancement de deux nouvelles applications Veeva Link pour aider les équipes cliniques à améliorer leurs processus de sélection de sites et à optimiser la conception des essais. Link SiteBase identifie, filtre et classe les sites de recherche. Link TrialBase fournit des renseignements sur les essais cliniques, notamment leur état actuel, les critères d'inclusion, la conception du protocole et les paramètres.

« Chez Seagen, nous sommes déterminés à révolutionner les soins en cancérologie grâce à des traitements significatifs qui changent profondément la vie des gens, a déclaré Kamran Ansari, directeur des activités de développement clinique chez Seagen. Obtenir des renseignements pertinents concernant la planification le plus tôt possible est essentiel pour optimiser l'élaboration des protocoles et l'identification des sites. Avec Link SiteBase et Link TrialBase, Veeva propose une innovation indispensable dans le domaine des renseignements sur les essais cliniques. »

Les applications Veeva Link sont créées par une plateforme de données moderne qui combine l'automatisation logicielle intelligente avec la curation humaine pour assurer l'exactitude et la pertinence. Elles permettent à Veeva Link de fournir des informations en temps réel dans un nombre croissant de domaines, y compris la vente, le marketing, l'accès au marché, le médical et aujourd'hui le domaine clinique.

« La réalisation des essais reste difficile en raison de la concurrence intense pour obtenir des sites de recherche et de protocoles d'une plus grande complexité, a déclaré Jim Reilly, vice-président responsable du développement de la stratégie Cloud chez Veeva. Grâce à des données complètes et de haute qualité et à une expérience utilisateur ergonomique, Link SiteBase et Link TrialBase accéléreront la conduite des essais et en amélioreront les résultats. »

La sortie de Veeva Link SiteBase est prévue pour avril 2023, et celle de Link TrialBase est prévue pour octobre 2023. Retrouvez-nous au Veeva R&D and Quality Summit les 19 et 20 octobre prochains à Boston pour en savoir plus. Les professionnels des sciences de la vie peuvent s'inscrire ici .

À propos de Veeva Systems

Veeva est leader mondial des logiciels cloud pour l'industrie des sciences de la vie. Engagé dans l'innovation, l'excellence des produits et la réussite de ses clients, Veeva compte plus de 1 000 clients, des plus grandes compagnies pharmaceutiques du monde aux nouvelles entreprises de biotechnologie. En tant que société d'intérêt public, Veeva s'engage à garantir l'équilibre des intérêts de l'ensemble des parties prenantes, y compris les clients, les employés, les actionnaires et les industries qu'elle sert. Pour plus d'informations, consultez le site veeva.com/eu .

Déclarations prospectives de Veeva

Ce communiqué contient des déclarations prospectives concernant les produits et services de Veeva et les résultats ou avantages attendus de l'utilisation de nos produits et services, y compris certaines de nos nouvelles solutions et applications qui sont encore en cours de développement ou qui ne sont pas disponibles . Ces déclarations sont fondées sur nos attentes actuelles. Les résultats réels, la disponibilité et les événements futurs liés à ces produits et services pourraient différer sensiblement de ceux fournis dans ce communiqué et nous n'avons aucune obligation de mettre à jour ces déclarations. Il existe de nombreux risques susceptibles d'avoir un impact négatif sur nos résultats, y compris les risques et incertitudes divulgués dans notre formulaire 10-Q pour la période se terminant le 31 juillet 2022, que vous pouvez trouver ici (un résumé des risques susceptibles d'impacter notre activité se trouve aux pages 39 et 40), et dans les documents déposés auprès de la SEC, accessibles sur sec.gov .

