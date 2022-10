GreenBroz présente son système de coupe automatisé M+





LAS VEGAS, 14 octobre 2022 /PRNewswire/ -- GreenBroz Inc, leader en technologie de traitement post-récolte du cannabis, a présenté une nouvelle version de son système de coupe M+ , le premier système de coupe entièrement automatisé sur le marché. Conçue pour améliorer l'expérience de l'utilisateur et la productivité, cette solution puissante et intelligente associe le légendaire système de coupe à sec Model M et le convoyeur Rise à commandes intelligentes pour automatiser le mouvement du cannabis dans la machine.

Le M+ assure un taux de traitement précis de 30 livres (13,5 kg) par heure. Le système présente plusieurs caractéristiques pour maximiser le processus de coupe, notamment l'alimentation dosée du convoyeur Rise, des portes automatiques pour le déchargement du produit et des recettes personnalisées programmables pour les souches.

« C'est l'appareil de coupe le plus facile à utiliser que nous ayons jamais produit. De son agencement modulaire à un ensemble de fonctions automatiques, le M+ se charge tout seul, réalise la recette souhaitée, puis se décharge tout seul. Il a été conçu dans un souci d'efficacité, a déclaré Cullen Raichart, PDG de GreenBroz.

Ces nouvelles améliorations du M+ reprennent notre expertise en matière d'ingénierie et notre volonté constante d'innovation, en mettant l'accent sur la fabrication de matériel évolutif qui offre à nos clients les meilleures solutions possibles et le meilleur retour sur investissement. »

Le M+ fonctionne à l'aide des lames roulantes brevetées de GreenBroz qui n'endommagent pas les trichomes et ne taillent pas trop la fleur. Les points de contact avec les personnes sont réduits au strict minimum, ce qui élimine le risque de contamination et garantit la conformité du produit. Fabriquée en acier inoxydable chirurgical et en matériaux de qualité alimentaire pour empêcher le développement des microbes, cette machine réduit le temps de nettoyage et garantit le respect des normes BPF.

Caractéristiques principales :

L'écran tactile Digital HMI permet de programmer des paramètres spécifiques pour créer des recettes qui permettent la conformité des produits.





Les recettes programmables et personnalisées peuvent s'adapter à divers cultivars, ce qui garantit que la machine produit les mêmes résultats à chaque fois.





Chargement et déchargement automatiques pour un véritable fonctionnement mains libres.

Ce système est modulaire et peut s'adapter à tous les espaces de travail. Il peut être utilisé avec d'autres équipements GreenBroz tels que le trieur de précision ou le broyeur de précision modèle G pour créer des solutions complètes de bout en bout.

« Nous comprenons la nature délicate du cannabis, et nous savons également que chaque transformateur de cannabis doit intégrer des systèmes automatisés après la récolte s'il veut rester compétitif. Nous avons fait en sorte qu'il soit possible de s'appuyer sur cette efficacité au fur et à mesure que nos clients développent leur activité et s'adaptent à la demande », a indiqué Emily Adinolfi, directrice des ventes de GreenBroz.

À propos de GreenBroz Inc.

GreenBroz fournit des solutions de récolte automatisée de pointe à l'industrie du cannabis légal. Entreprise appartenant à des vétérans, GreenBroz s'engage à respecter les règles de l'artisanat, l'ingénierie des machines haut de gamme et un service client exceptionnel. GreenBroz aide les cultivateurs à réaliser leur propre version du rêve américain.

Contact :

Kasia McBride

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1918832/GreenBroz_M_Trimming_System.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/877768/GreenBroz_Inc_Logo.jpg

