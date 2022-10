AUCTION COMPANY ANNONCE LA DATE LIMITE DE L'ENCHÈRE POUR LE TALISMAN RARE DE NAPOLÉON BONAPARTE





Échangée pour un ensemble de bâtons de golf, une rare antiquité obtient une offre de 75 millions de dollars et le propriétaire la refuse.

La Auction Company of America a annoncé que le 31 octobre 2022 serait la dernière journée d'enchère pour le talisman rare de Napoléon Bonaparte.

BOCA RATON, Floride, 13 octobre 2022 /CNW/ - On s'attend à ce que le talisman de Napoléon Bonaparte atteigne plus de 150 millions de dollars, ce qui pourrait bien être une bonne affaire.

Pour un aperçu et pour consulter le document de recherche de 120 pages, visitez : www.napoleonstalisman.com

Talisman de Napoléon : des codes secrets incroyables dévoilés

Napoléon utilisait un code de la Rose-Croix intégré dans les éléments de conception de son spectaculaire talisman et il a fallu six ans d'enquêtes méticuleuses pour déchiffrer tous les détails concernant la vie de Napoléon et son expédition en Égypte où la découverte de la Pierre de Rosette a enflammé l'imagination du monde entier.

Le sphinx en cristal sur un bateau égyptien inversé symbolise la déesse Isis avec le visage de la bien-aimée Joséphine de Napoléon modelé d'après sa peinture préférée : La Joconde de Léonard de Vinci, qui est restée dans sa chambre pendant plusieurs années. Le sphinx repose également sur un « tapis magique » mobile composé de rubis et d'émeraudes, dont la numérologie et l'emplacement sont importants. Tout cela a été élucidé lors du décodage, ainsi que d'innombrables autres analyses de fond documentées.

Le talisman est l'un des rares bijoux napoléoniens encore intacts. Il s'agit de loin de l'exemple le plus complexe et le plus pur du codage de conception complexe utilisé par Napoléon, avec ses 114 pierres précieuses d'origine entièrement intactes.

Le propriétaire Randy Jensen a affirmé : « Mon enthousiasme a explosé lorsque Patti Stanger, la génie du marketing de renommée mondiale et la Millionaire Matchmaker, est devenue cheffe de notre équipe du talisman. Avec ses conseils d'experte, je suis certain que le précieux bijou de Napoléon trouvera le propriétaire idéal. »

Notre équipe a eu des conversations avec les chefs de la direction de Christie et de Sotheby, qui ont admis : « Nous ne pouvons pas réfuter les recherches de Randy Jensen. »

Il est intéressant de noter qu'il n'y a jamais eu dans les annales de l'humanité un artefact qui ressemble à ce trésor et qui est conçu, et créé de façon unique, par Napoléon Bonaparte lui-même, le plus célèbre empereur de l'histoire du monde!

https://www.napoleonstalisman.com

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/1919872/napoleon_s_talisman__540p.mp4

