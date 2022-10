Le programme Visa ouvre de nouvelles opportunités pour l'économie des créateurs





Les créateurs mènent une révolution dans le domaine du commerce et de la culture numériques. Ils produisent du contenu qui amuse, motive et instruit les communautés en ligne par des moyens puissants et inédits. Pour satisfaire les besoins de cette catégorie grandissante de petites entreprises, Visa (NYSE : V) vient d'annoncer le lancement du programme « Visa Ready Creator Commerce ». Cette initiative mondiale aidera les plateformes de créateurs (dans le domaine du commerce social et des jeux vidéo par exemple) à intégrer des outils financiers offrant des paiements plus rapides et flexibles grâce à Visa Direct ainsi que le versement de pourboires et de dons.

« Les créateurs redéfinissent et élargissent l'écosystème des petites entreprises » a déclaré Vanessa Colella, vice-présidente et directrice mondiale de l'innovation et des partenariats numériques chez Visa. « Nous voulons mettre à profit l'échelle et la portée de notre réseau pour aider cette communauté à prospérer. Le programme "Visa Ready Creator Commerce" va servir à construire une couche connective reliant plateformes et innovations technologiques en vue de doter l'économie des créateurs d'outils financiers modernes ».

Accélérer le paiement des créateurs

L'économie des créateurs est l'un des secteurs de petites entreprises qui enregistre la plus forte croissance. Plus de 50 millions d'artistes, de musiciens et de créateurs publient du contenu qui leur procure une source de revenus complète ou partielle.1 Le commerce social, qui englobe le travail réalisé par les créateurs, devrait atteindre 1,2 billion de dollars d'ici 2025.2

Pour bon nombre de petites entreprises, la gestion de trésorerie est un défi permanent. Les créateurs doivent pouvoir mobiliser rapidement leurs capitaux pour impulser une dynamique et engranger des adeptes. 69 % des créateurs interrogés par Visa déclarent qu'attendre les paiements casse leur dynamique et 88 % d'entre eux s'impliqueraient davantage avec une plateforme offrant des paiements instantanés.3 Grâce à un accès immédiat à leurs recettes, les créateurs pourront capitaliser sur les moments viraux et ainsi saisir de nouvelles opportunités en termes de publicité, de marque et de partenariats. Par le biais du programme « Visa Ready Creator Commerce », les plateformes de créateurs pourront se connecter à Visa Direct et les créateurs accéder à leurs fonds quasiment en temps réel.4

La possibilité de recevoir des cadeaux, des pourboires et des dons de la part des fans/followers est une autre fonctionnalité très utile aux créateurs pour monnayer leur travail et développer leur activité. Avec le programme « Visa Ready », les plateformes éligibles pourront autoriser les pourboires et les abonnements et débloquer de nouvelles sources de revenus pour les créateurs du monde entier.

Travailler avec les leaders du secteur

Pour mettre en avant ces solutions et ces partenariats, Visa prévoit de proposer des solutions de commerce avec des entreprises telles que Linktree, Marqeta, Rutter et SamCart.

« Doter les créateurs de nouveaux outils, ressources et canaux pour gagner de l'argent grâce à leur travail en ligne est plus important que jamais » a déclaré Alex Zaccaria, PDG et cofondateur de Linktree. « Linktree est fier de faire cause commune avec Visa pour aider les créateurs à exploiter leur potentiel et saisir d'autres opportunités et pour donner à tous les créateurs les moyens de gérer, développer et rentabiliser leur univers ».

« Le monde évolue et pour beaucoup de gens le cycle de paiement traditionnel sur deux semaines commence à être obsolète - en particulier avec l'essor de l'économie des créateurs et du commerce social » a déclaré Simon Khalaf, directeur des produits chez Marqeta. « Accéder plus rapidement aux paiements peut faire une différence considérable pour les entreprises créatives et nous sommes fiers de soutenir Visa dans le cadre du programme "Visa Ready Creator Commerce". La plateforme moderne d'émission de cartes de Marqeta permet une émission instantanée et des paiements numériques qui préparent l'économie des créateurs à une croissance et un succès continus ».

« Avec la démultiplication des canaux et outils de commerce électronique, les créateurs doivent veiller à ce que leur pile technologique soit intégrée » a déclaré Peter Zhou, PDG de Rutter. « Rutter s'impose rapidement comme le tissu conjonctif couvrant l'ensemble des outils et permettant aux créateurs de démarrer leur activité plus facilement et d'employer les outils dont ils ont besoin. Les fonctionnalités offertes par le programme « Visa Ready Creator Commerce » aident Rutter à connecter ces outils au profit des créateurs ».

« Les solutions de paiement des créateurs de Visa avec SamCart accélèreront les paiements aux créateurs, lesquels pourront réinvestir les capitaux dans leur activité en vue d'alimenter sa croissance. SamCart est une plateforme d'e-commerce de premier plan élaborée par des créateurs pour les créateurs. Nos plus de 40 000 créateurs ont engrangé collectivement plus de 2,8 milliards de dollars par notre entremise » a déclaré Brian Moran, cofondateur et directeur stratégique de SamCart. « Grâce au nouveau programme Visa, nous pourrons aider les créateurs à accéder à ces fonds en quelques minutes en utilisant simplement leur carte de débit Visa ».

Engagement continu en faveur des créateurs

Le programme « Visa Ready Creator Commerce » s'inscrit dans le cadre de l'engagement de Visa de former et d'émanciper les entrepreneurs de l'écosystème des créateurs. Plus tôt cette année, Visa a lancé le programme Visa Creator, une expérience d'immersion d'un an pour aider les créateurs à appréhender la technologie des NFT et à mieux comprendre comment ils peuvent monnayer leur créativité à l'aide de ces nouvelles technologies.

Pour plus de renseignements sur le programme « Visa Ready Creator Commerce », y compris comment y adhérer, consultez notre page web.

À propos de Visa Ready

Visa Ready est un programme de partenariat de longue date impliquant plus de 11 secteurs verticaux qui aide les entreprises à concevoir et lancer des solutions de paiement répondant aux normes mondiales de sécurité et de fonctionnalité de Visa. Totalisant plus de 500 partenaires et 160 solutions, Visa Ready met à disposition une plateforme par laquelle ces innovateurs peuvent promouvoir leurs solutions sur le marché (et les clients trouver des solutions qui correspondent à leurs besoins de paiement). Pour en savoir plus sur ce programme : cliquez ici.

À propos de Visa

Visa (NYSE : V) est l'un des leaders mondiaux des paiements numériques. La société facilite les transactions entre les consommateurs, les commerçants, les établissements financiers et les pouvoirs publics dans plus de 200 pays et territoires. Notre mission est de relier le monde au moyen du réseau de paiement le plus innovant, pratique, fiable et sécurisé qui soit afin que les particuliers, entreprises et économies prospèrent. Nous croyons dans les économies inclusives qui élèvent les gens où qu'ils soient et considérons l'accès aux solutions de paiement comme fondamental pour l'avenir de la circulation de l'argent. Pour en savoir plus : Visa.com.

