PLANIFIER SES DÉPLACEMENTS DURANT LA FIN DE SEMAINE DU 14 AU 17 OCTOBRE ENTRAVES MAJEURES SUR LE RÉSEAU AUTOROUTIER

MONTRÉAL, le 13 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Mobilité Montréal informe les usagers de la route que des entraves majeures seront mises en place durant la fin de semaine, notamment dans l'échangeur Anjou, sur l'avenue Souligny en direction est à la hauteur de l'autoroute 25, dans l'échangeur Saint-Pierre et sur le pont Gédéon-Ouimet, enjambant la rivière des Mille-Îles. Ces secteurs sont à éviter dans la mesure du possible.

Le Ministère et ses partenaires recommandent aux usagers de la route de planifier leurs déplacements. Pour découvrir différents outils visant à faciliter les déplacements ou pour rester informé sur l'actualité en matière de mobilité dans la région métropolitaine, consultez le site de Mobilité Montréal ou suivez-nous sur Facebook.

TRAVAUX ANNULÉS : La fermeture complète de l'A-40 est, entre la sortie 41 (boulevard des Anciens?Combattants) et l'entrée suivante est annulée, en raison de contraintes opérationnelles.

AUTOROUTE 25 (secteur de l'échangeur Anjou )

De vendredi 23 h à samedi 7 h

À Montréal (arr. Anjou ), fermeture complète des bretelles menant de l'A-25 sud et de l'A-40 (est et ouest) à l'A-25 sud.

Détour : en provenance de l'A-40 ouest ou de l'A-25 sud, via la bretelle pour A-40 ouest et demi-tour à la sortie 78 (boulevard Langelier). Pour les usagers en provenance de l'A-40 est, demi-tour à la sortie 82 (boulevard Roi-René) et poursuivre sur le détour précédent.

De samedi 7 h jusqu'en 2025

À Montréal (arr. Anjou ), fermeture prolongée de la sortie 6 (rue Beaubien, boulevard Yves-Prévost) de l'A-25 sud, uniquement pour les usagers en provenance de l'A-40 ouest.

Détour : via la bretelle pour l'A-40 ouest et demi-tour à la sortie 78 (boulevard Langelier).

AVENUE SOULIGNY EST

De vendredi 23 h 30 à lundi 5 h

À Montréal (arr. Hochelaga-Maisonneuve), fermeture complète de l'avenue Souligny en direction est, entre la rue Dickson et l'A-25.

Détour : pour A-25 sud, via les rues Dickson, Hochelaga et De Boucherville. Pour A-?25 nord, via les rues Dickson, Notre-Dame est et Curatteau.

AUTOROUTE 25

De vendredi 23 h 30 à lundi 5 h

À Montréal (arr. Hochelaga-Maisonneuve), fermeture complète de l'entrée de la rue Tellier, en direction sud.

Détour : via les rues des Futailles, Notre-Dame est, Dickson, Hochelaga et De Boucherville.

Note : les véhicules de transport collectif seront acheminés depuis la rue des Futailles sur le détour principal.

AUTOROUTE 40 (secteur du rond-point Côte-Vertu)

De vendredi 21 h à lundi 5 h

Fermeture complète de la voie de desserte de l'A-40 est, à la sortie pour la Montée de Liesse.

Détour : via montée de Liesse et boulevard de la Côte-Vertu. Pour les usagers en provenance de montée de Liesse ouest, via chemin Saint-François et rue Saint-Amour

Fermeture par défaut : sur l'A-40 est, à compter de vendredi 20 h 30, la sortie 62 (boulevard de la Côte-Vertu). Détour via la sortie 64 (boulevard Cavendish).

ÉCHANGEUR SAINT-PIERRE

De vendredi 23 h 59 à lundi 5 h

Dans l'échangeur, fermeture complète de la bretelle menant de la R-138 est (en provenance du pont Honoré- Mercier ) à l'A-20 ouest / aéroport

Détour : via la bretelle pour l'A-20 est, sortie 65 (boulevard Angrignon, rue Saint-Jacques), rue Notre-Dame ouest, boulevard Sainte-Anne-de-Bellevue et bretelle pour A-20 ouest.

R-138 : en direction est, entre la rue Clément et l'échangeur, fermeture partielle de 2 voies sur 3, de samedi 7 h à dimanche 23 h.

Fermeture par défaut : l'entrée de la rue Clément, de vendredi 23 h à lundi 5 h.

Détour : via avenue Lafleur / rue Elmslie et avenue Dollard. En direction A-20 ouest, continuer avenue Saint?Pierre / rue Richmond et entrée 1re Avenue.

AUTOROUTE 15 / PONT GÉDÉON-OUIMET

De vendredi 20 h 30 à samedi 15 h

Entre Laval et Boisbriand , sur le pont Gédéon-Ouimet, circulation à contresens sur la chaussée nord, une voie par direction.

Risque de congestion - prévoyez vos déplacements.

Fermeture par défaut : à compter de vendredi 20 h, l'entrée du chemin de la Grande- ?Côte / R-344. Détour : en direction ouest, via le boulevard de la Grande-Allée et bretelle pour A-640 est. En direction est, via la bretelle pour A-15 nord, sortie 20, garder la gauche pour le boulevard Desjardins ouest et bretelle pour A-15 sud.

AUTOROUTE 15

De samedi 0 h 01 à lundi 5 h

Fermeture partielle de la voie de gauche en direction sud, à la hauteur du boulevard de l'Île-?des-?Soeurs (maintien de 2 voies disponibles).

De samedi 5 h 01 à dimanche 22 h 59

Fermeture partielle de la voie de gauche en direction nord, entre la sortie 58 (A-10 ouest / Bonaventure) et le boulevard de l'Île-des-Soeurs.

PONT SAMUEL-DE CHAMPLAIN

Samedi et dimanche, de 5 h à 14 h

Entre le début du pont et l'Île-des-Soeurs, en direction de Montréal, fermeture partielle de la voie de gauche et maintien de 3 voies disponibles, incluant la voie réservée.

ROUTE 132 / AUTOROUTE 20 (René-Lévesque)

De vendredi 23 h 30 à lundi 5 h

À Longueuil , fermeture complète de la sortie 82 en direction est (R-134 est, boulevard Taschereau , pont Jacques-Cartier).

Détour : via la sortie 85 (boulevard Roland-Therrien), les rues d'Auteuil, Geoffrion et Charland, le boulevard Roland-Therrien, la bretelle pour R-132 ouest et la sortie 82 (R-?134 ouest, boulevard Taschereau, pont Jacques-Cartier).

AUTOROUTE 20 (secteur de Boucherville )

Samedi, de 8 h à 22 h

Dimanche, de 9 h à 22 h

Fermeture de la voie de gauche à la hauteur du boulevard De Montarville en direction ouest et maintien de 3 voies disponibles, incluant la voie réservée.

De samedi 22 h à dimanche 9 h

De dimanche 22 h à lundi 5 h

Fermeture partielle de 2 voies sur 3 (gauche et centre) à la hauteur du boulevard De Montarville en direction ouest et maintien de 2 voies disponibles, incluant la voie réservée.

AUTOROUTE 15 / secteur de La Prairie

Vendredi, de 19 h à 21 h

Samedi et dimanche, de 7 h 30 à 21 h

Fermeture de 2 voies sur 3 sur l'autoroute 15 en direction sud, entre la sortie 50 (boulevard Matte) et l'entrée de la R-134 (boulevard Taschereau ).

Fermetures par défaut : de vendredi 18 h 30 à lundi 5 h



L'entrée du boulevard Matte. Détour : via les boulevards Marie-Victorin, Matte et Taschereau .

.

L'entrée à la hauteur de la rue Robert.

De vendredi 21 h à samedi 7 h 30

De samedi 21 h à dimanche 7 h 30

De dimanche 21 h à lundi 5 h

Fermeture complète de l'autoroute 15 en direction sud, entre la sortie 50 (boulevard Matte) et l'entrée de la R-134 (boulevard Taschereau ).

Fermetures par défaut :



Les sorties 46 (rue Salaberry) et 44 (boulevard Montcalm ). Détour : via la sortie 50 et les boulevards Marie-Victorin, Matte et Taschereau .

À PRÉVOIR

À Montréal (arr. Ville-Marie ), fermeture de la voie de gauche de l'avenue De Lorimier en direction sud, à la hauteur de la rue Notre-Dame est, de samedi 7 h à dimanche 17 h. Maintien de 1 voie sur la rue Notre-Dame est, à la hauteur de l'avenue De Lorimier. Détour pour les camions : via la rue Panet.

Note : travaux sont sous la responsabilité de la Ville de Montréal.

À Montréal (arr. Ville-Marie ), fermeture complète de la sortie 7 (avenue Papineau, pont Jacques-?Cartier) de la R-136 en direction est, dimanche de 11 h 15 à midi. Événement spécial : La Grande marche du Grand Défi Pierre Lavoie .

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les fermetures pourraient être annulées ou modifiées. Consultez le Quebec511.info pour connaître les entraves en cours et à venir sur le réseau.

