Nouveau mandat de grève au cimetière Notre-Dame-des-Neiges - L'aura terriblement ternie de la Fabrique Notre-Dame





MONTRÉAL, le 13 oct. 2022 /CNW/ - Lors d'une manifestation tenue ce soir devant la Basilique Notre-Dame également gérée par l'employeur, le Syndicat des employé-es de bureau du Cimetière Notre-Dame-des-Neiges (SEBCNDDN-CSN) et ses alliés a de nouveau dénoncé les agissements de la Fabrique Notre-Dame qui persiste à bloquer la négociation et à intimider ses membres. Plus tôt aujourd'hui en assemblée générale, les membres du SEBCNDDN-CSN ont adopté à l'unanimité un mandat de grève générale illimitée à déclencher au moment jugé opportun.

«?Malgré toute la lumière que la Basilique Notre-Dame déploie dans son spectacle Aura, la part d'ombre et l'ambiance ténébreuse que la Fabrique impose à ses salarié-es viennent ternir cette apparence de sainteté qu'elle affiche. Encore cette semaine, l'employeur nous a envoyé une lettre d'intimidation visant à brimer nos droits syndicaux. Si nous sommes ici, c'est pour dénoncer à nouveau cette attitude de mépris et de condescendance à notre égard et envers nos collègues qui travaillent à l'entretien du cimetière. Il faut donc le redire haut et fort : la Fabrique Notre-Dame se comporte en très mauvais employeur et c'est la clientèle qui en paie le prix?», dénonce Éric Dufault, président du SEBCNDDN-CSN.

Rappelons que la négociation du Syndicat des travailleuses et des travailleurs du cimetière Notre-Dame-des-Neiges-CSN qui oeuvre à l'entretien extérieur des lieux traîne également depuis près de quatre ans.

«?Ces femmes et ces hommes sont sans contrat de travail depuis près de cinq ans et l'inflation actuelle leur rentre dedans et les appauvrit. La Fabrique Notre-Dame fait traîner les négociations et prétend encore et toujours ne pas détenir les ressources financières et les mandats nécessaires de son conseil d'administration afin d'en arriver à une entente avec ses salarié-es. Les hauts dirigeants se comportent de manière cavalière, les salarié-es se font littéralement niaiser par leur employeur et il est grand temps que ça cesse. Pour régler un conflit de travail, il n'y a qu'une recette bien simple : on propose dès maintenant un nombre suffisant de dates de négociation afin d'en arriver à une entente, on s'assoit à la table de négociation, on y met sa bonne foi et on règle?», souligne Linda Tavolaro, secrétaire générale de la Fédération des employées et employés de services publics-CSN.

«?L'arrogance de la Fabrique Notre-Dame cadre très mal avec la foi chrétienne qui est censée être la leur. Contre vents et marées, nous allons soutenir ces travailleuses et ces travailleurs jusqu'au bout de leur lutte. Ces salarié-es ont droit au même respect que les familles qu'ils accompagnent dans leur processus de deuil. La Fabrique Notre-Dame cache le réel état de ses finances, elle ne veut pas ouvrir ses livres comptables parce qu'elle sait très bien que nous serions en mesure de constater qu'elle dispose des sommes pour bien rémunérer son monde. Le syndicat revendique toujours l'octroi d'une enveloppe budgétaire permettant de convenir de hausses salariales pour l'ensemble des employé-es du cimetière Notre-Dame-des-Neiges et nous sommes à 200 % avec ces personnes?», conclut Dominique Daigneault, présidente du Conseil central du Montréal métropolitain-CSN.

À propos

En grève depuis le 20 septembre dernier, le Syndicat des employées et employés de bureau du Cimetière Notre-Dame-des-Neiges-CSN compte 17 membres. Fondée en 1947 et célébrant son 75e anniversaire, la Fédération des employées et employés de services publics-CSN compte plus de 425 syndicats affiliés représentant environ 65?000 membres oeuvrant dans le domaine des services publics et parapublics.

Le Conseil central du Montréal métropolitain-CSN regroupe près de 100?000 membres issus de tous les secteurs d'activité, répartis au sein de quelque 400 syndicats à Montréal, à Laval et dans le Grand Nord du Québec.

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui oeuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle regroupe plus de 330?000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans 8 fédérations, ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

SOURCE Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN)

