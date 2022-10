L'AGCO Agriculture Foundation et Heifer Netherlands annoncent un partenariat de deux ans pour réduire les émissions de gaz à effet de serre en utilisant une production laitière favorable au climat au Népal





L'AGCO Agriculture Foundation (AAF), une fondation privée avec l'ambition de prévenir et de soulager la faim grâce à un développement agricole durable, annonce aujourd'hui une subvention de 250 000 USD à Heifer Netherlands (Stichting Heifer Nederland) pour améliorer la durabilité, la productivité et la résilience des petites exploitations laitières familiales via le développement d'un modèle laitier favorable au climat et productif au Népal.

Le partenariat de deux ans a été choisi parmi des centaines de demandes de subventions reçues en réponse à la campagne climatique de l'AAF. Le projet fait partie intégrante des mesures de durabilité stratégiques de l'AAF visant à soutenir l'action climatique dans le contexte de l'agriculture.

La production laitière est un important moyen de subsistance pour les populations rurales au Népal, en générant des revenus, de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et de l'emploi, en particulier pour les foyers vulnérables. Toutefois, le cheptel laitier génère des quantités élevées d'émissions de gaz à effet de serre (GES) et contribue aux changements climatiques, notamment aux modèles de précipitations erratiques et aux inondations qui ont un impact sur les producteurs laitiers au Népal.

Créé par l'AAF, ce projet contribuera à minimiser les émissions de GES provenant des petites exploitations laitières au Népal, tout en améliorant la productivité. Il aidera également les petits producteurs laitiers, en particulier les femmes, à se concentrer sur des solutions favorables au climat. L'approche du projet combinera plusieurs méthodes d'agriculture durable. Les producteurs apprendront à développer une gestion alimentaire favorable à l'environnement et des systèmes d'élevage animal qui réduisent la fermentation entérique, améliorent la productivité des animaux et séquestrent les émissions de carbone via des arbres fourragers et une gestion adaptée du fumier avec une production d'énergie propre utilisant du biogaz et de l'engrais organique.

"Le Népal reste une des nations les moins développées au monde. La majorité des personnes vivent en milieu rural. Nous voulons donner la priorité à des mesures avec des avantages directs pour les moyens de subsistance des agriculteurs, tout en soutenant des pratiques agricoles durables qui maintiennent la fertilité du sol, élèvent un cheptel en bonne santé, et améliorent l'environnement. Sur l'ensemble des chaînes alimentaires, de la production animale à la production de cultures, le changement climatique continue d'avoir un impact significatif sur la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance des agriculteurs et de leurs communautés", déclare Roger Batkin, président du conseil d'administration, AGCO Agriculture Foundation.

Au cours des 24 prochains mois, le projet soutiendra les agriculteurs bénéficiaires (100 foyers/500 membres de la famille), les acteurs de la chaîne de valeur laitière, et les producteurs laitiers dans l'ensemble du Népal durant la phase de divulgation, les communautés rurales, les universités, les institutions de recherche et les institutions gouvernementales et non gouvernementales. En outre, le projet contribuera directement aux Objectifs de développement durable (ODD) 1, 2, 7 et 13, et indirectement aux ODD 8, 10, 12 et 17.

"Nous sommes très heureux de la confiance et du soutien financier que l'AGCO Agricultural Foundation fournit à Heifer Netherlands pour déployer le projet de production laitière favorable au climat au Népal. Ce projet contribuera également aux travaux d'un vaste programme à long terme appelé "Milky Way Nepal", qui vise à transformer le secteur des petits producteurs laitiers en une chaîne de valeur équitable, rentable et favorable au climat d'ici 2030. La subvention obtenue est une des premières étapes dans la concrétisation de ce programme ambitieux", déclare Goossen Hoenders, directeur exécutif de Stichting Heifer Nederland.

À propos d'AGCO

AGCO (NYSE:AGCO) est un leader mondial de la conception, la fabrication et la distribution de machines agricoles et de technologies agricoles de précision. AGCO offre une valeur ajoutée à ses clients grâce à son portefeuille de marques différenciées, qui comprend des marques aussi prestigieuses que Challenger®, Fendt®, GSI®, Massey Ferguson®, Precision Planting® et Valtra®. Optimisée par les solutions d'agriculture intelligente Fuse®, la gamme complète d'équipements et de services AGCO aide les agriculteurs à nourrir durablement notre monde. Fondée en 1990 et basée à Duluth, Géorgie, États-Unis, AGCO a réalisé un chiffre d'affaires net de 11,1 milliards USD en 2021. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.AGCOcorp.com. Pour suivre l'actualité, les informations et les événements de l'entreprise, retrouvez-nous sur Twitter: @AGCOCorp. Pour consulter nos informations financières sur Twitter, veuillez suivre le hashtag #AGCOIR.

À propos de l'AGCO Agriculture Foundation (AAF)

Lancée par AGCO Corporation (NYSE:AGCO) en 2018, l'AGCO Agriculture Foundation (AAF) est une fondation privée dont la vision est de prévenir et de soulager la faim. La fondation élabore des programmes à fort impact qui assurent la sécurité alimentaire, favorisent le développement agricole durable, et permettent de construire les infrastructures agricoles nécessaires dans les communautés agricoles marginalisées. L'AAF est basée à Vaduz, au Liechtenstein, et ses opérations sont gérées à Duluth, Géorgie, États-Unis. Pour en savoir plus, veuillez consulter https://www.agcofoundation.org/

À propos de Heifer Netherlands

Heifer Netherlands est une organisation à but non lucratif enregistrée aux Pays-Bas, qui fait partie du réseau International Heifer et travaille avec plus de 20 pays. Heifer a pour mission de mettre un terme à la faim et à la pauvreté d'une manière durable en soutenant et investissant au côté d'agriculteurs locaux et leurs communautés. Pour plus d'informations, veuillez visiter notre site web: www.heifer.nl/en/

