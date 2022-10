Avis aux médias - RÉUNION DES MINISTRES RESPONSABLES DE LA JUSTICE ET DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE





DARTMOUTH, NS, le 13 oct. 2022 L'honorable David Lametti, ministre de la Justice et procureur général du Canada, l'honorable Marco Mendicino, ministre de la Sécurité publique et l'honorable Brad Johns, procureur général et ministre de la Justice, tiendront une conférence de presse de clôture avec leurs homologues provinciaux et territoriaux.

Après leurs discours, les ministres Lametti et Mendicino, et Brad Johns, procureur général et ministre de la Justice, répondront aux questions des médias.

Événement : Conférence de presse de clôture Lieu : Terrasse Harbourside, DoubleTree by Hilton Halifax Dartmouth, 101, chemin Wyse, Dartmouth (Nouvelle-Écosse)

Les médias pourront assister à la conférence de presse en personne, la visionner sur Zoom et/ou participer par téléconférence. (détails inclus ci-dessous).

Date : vendredi 14 octobre 2022 Heure : 12 h ADT

En personne (les médias pourront poser des questions)

Les représentants des médias qui souhaitent assister à l'événement doivent arriver au moins 15 minutes à l'avance pour s'inscrire et présenter une pièce d'identité avec photo et des informations d'identification.

Par Zoom (visualisation uniquement et sans questions)

Pour visionner la conférence de presse via Zoom, veuillez envoyer un courriel à [email protected]. Les inscriptions doivent être complétées au plus tard à 10 h HAA le vendredi 14 octobre.

Par téléconférence (les médias pourront poser des questions)

Pour les médias qui souhaitent poser des questions par téléconférence, veuillez envoyer un courriel à [email protected]. Les inscriptions doivent être complétées au plus tard à 10 h HAA le vendredi 14 octobre.

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

Communiqué envoyé le 13 octobre 2022 à 17:25 et diffusé par :