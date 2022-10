La nouvelle technologie de Medidata aide les promoteurs et les CRO à améliorer la diversité et l'inclusion dans les essais cliniques





Medidata, une société du groupe Dassault Systèmes, a lancé l'Intelligent Trials Diversity Module afin d'améliorer l'équité des essais cliniques en fournissant des données démographiques sur les participants au niveau du site, notamment la race, le sexe, l'âge et l'origine ethnique. Le nouvel Intelligent Trials Diversity Module aidera les promoteurs et les organismes de recherche clinique (CRO) à évaluer la diversité de leurs essais et à identifier les sites qui réussissent le mieux à recruter des patients variés. Ces informations contribueront à apporter de la diversité au début du processus de faisabilité, tout en accélérant les essais.

Historiquement, il a été démontré que les essais cliniques recrutent de manière disproportionnée des participants blancs, ce qui soulève des inquiétudes quant à la généralisabilité des résultats des essais aux patients sous-représentés. La nouvelle recherche de Medidata* montre que, au cours de la dernière décennie, 70 % des sites n'ont pas recruté un seul participant noir pour les essais sur la maladie d'Alzheimer et le cancer du poumon, deux maladies qui touchent de manière disproportionnée les Noirs américains.

« Favoriser la diversité est essentiel pour notre secteur, et c'est pour Medidata une priorité. Grâce à cette nouvelle offre, il est désormais possible d'identifier les sites très performants, connus pour recruter des patients variés. Cela permet d'obtenir des résultats plus représentatifs et favorise une équité bien nécessaire dans la recherche clinique », déclare Fareed Melhem, vice-président senior chez Medidata Ai. « En fournissant nos données démographiques et opérationnelles standardisées et prêtes à analyser au cours des étapes de planification d'une étude, nous permettons aux promoteurs et aux CRO d'optimiser dès le début la planification et la performance en matière de diversité. »

L'Intelligent Trials de Medidata rassemble des indicateurs de performance en temps réel issus de plusieurs secteurs, des modèles prédictifs et des capacités de prévision en vue de fournir un avantage concurrentiel dans la planification et l'exécution des essais. Avec l'ajout du Diversity Module, les promoteurs et les CRO peuvent fixer des objectifs en comparant la diversité au niveau de l'étude pour la même indication. La nouvelle offre permettra également d'identifier les sites qui réussissent mieux à recruter des personnes variées en fonction des données du secteur.

La recherche de Medidata sur la diversité des sites d'essais cliniques, basée sur un échantillon de plus de 28 000 essais cliniques portant sur des indications différentes et de plus de 8,5 millions de patients, est disponible dans le résumé de l'ASCO Quality Care Symposium 2022 intitulé « How granularity of data matters in understanding and accelerating racial diversity in U.S. clinical trials » (De l'importance de la granularité des données pour la compréhension et l'accélération de la diversité raciale dans les essais cliniques aux États-Unis) et dans un livre blanc récemment publié, « The State of Black Participation in Clinical Trials » (État des lieux de la participation noire dans les essais cliniques). Le livre blanc est le premier d'une série, avec de futurs rapports qui se concentreront sur des mesures supplémentaires pour la diversité au-delà de la race, comme le sexe, l'âge et l'origine ethnique.

La nouvelle offre Intelligent Trials de Medidata soutient l'ébauche de directives de la FDA à l'attention du secteur, qui appelle fortement à l'action pour recruter davantage de participants issus de groupes raciaux et ethniques sous-représentés dans les essais cliniques aux États-Unis. Des lois telles que la loi américaine DEPICT sur la participation diversifiée et équitable aux essais cliniques, qui préconise l'inclusion de populations variées, montrent également l'importance pour le secteur de s'atteler à ce sujet brûlant.

*L'échantillon comprenait des essais interventionnels de phase I-III à participation limitée de 2010 à 2021 lors desquels des données sur les races ont été recueillies, pour un total de 972 773 patients et de 4 003 essais internationaux.

Medidata est une filiale en propriété exclusive de Dassault Systèmes qui, avec sa plateforme 3DEXPERIENCE, se positionne en leader de la transformation numérique des sciences de la vie à l'ère de la médecine personnalisée avec la première plateforme scientifique et commerciale de bout en bout, couvrant les étapes allant de la recherche à la commercialisation.

À propos de Medidata

Medidata est à la tête de la transformation numérique des sciences de la vie, créant de l'espoir pour des millions de patients. Medidata contribue à fournir des preuves et des informations qui permettent aux entreprises pharmaceutiques, biotechnologiques, de dispositifs médicaux et de diagnostic, ainsi qu'aux chercheurs universitaires, d'accélérer la création de valeur. Plus de 2 000 clients et partenaires accèdent à la plateforme la plus fiable au monde de données sur le développement clinique, commerciales et du monde réel. Medidata, une société du groupe Dassault Systèmes (Euronext Paris : FR0014003TT8, DSY.PA), a son siège social à New York et possède des bureaux dans le monde entier pour pouvoir répondre aux besoins de ses clients. Découvrez-en plus sur www.medidata.com et suivez-nous sur @Medidata.

À propos de Dassault Systèmes

Dassault Systèmes, la société 3DEXPERIENCE, est un catalyseur du progrès humain. Nous proposons aux entreprises et aux particuliers des environnements virtuels 3D collaboratifs pour imaginer des innovations durables. En créant des expériences de jumeau virtuel du monde réel avec notre plateforme et nos applications 3DEXPERIENCE, nos clients repoussent les limites de l'innovation, de l'apprentissage et de la production, pour parvenir à un monde plus durable pour les patients, les citoyens et les consommateurs. Dassault Systèmes apporte de la valeur à plus de 300 000 clients de toutes tailles, dans toutes les industries, dans plus de 140 pays. Pour plus d'informations, consultez www.3ds.com

3DEXPERIENCE, l'icône Compass, le logo 3DS, CATIA, BIOVIA, GEOVIA, SOLIDWORKS, 3DVIA, ENOVIA, NETVIBES, MEDIDATA, CENTRIC PLM, 3DEXCITE, SIMULIA, DELMIA, et IFWE sont des marques commerciales ou déposées de Dassault Systèmes, une "société européenne" française (registre du commerce de Versailles n° B 322 306 440), ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

